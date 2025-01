SND premiéruje inscenáciu Zdravý nemocný s E.Horváthom v hlavnej úlohe

Činohru Slovenského národného divadla (SND) čaká v sobotu premiéra inscenácie hry Zdravý nemocný z pera Jeana-Baptista Poquelina Moliéra. Dielo kráľa francúzskej komediálnej školy sa na našu prvú scénu vracia po tretí raz. Absurdnú komédiu "o závislosti od pochybných liečebných praktík" naštudoval s činoherným súborom režisér Pavol Viecha. V novej inscenácii sa v úlohe pána Argana predstaví Emil Horváth.





"Moliére písal svoje hry cez prizmu vlastného poznania," uviedol Horváth k premiére inscenácie poslednej Moliérovej hry, v ktorej francúzsky dramatik nešetrí lekárov, ich praktiky ani samotnú medicínsku vedu. S komédiou, ktorá zabáva divákov už od 17. storočia, mal Emil Horváth hereckú skúsenosť už v roku 1970 v televíznom spracovaní diela.V pôvodnej čiernobielej inscenácii Moliérovej komédie Zdravý nemocný sa objavil aj hercov otec Emil Horváth st. a manželka Vierka Richterová. "Myslím, že to bolo pred rokom 1971, vtedy mladá herečka Vierka Richterová ešte nebola mojou manželkou, ešte nebol na svete náš syn," spomína Horváth na televíznu inscenáciu, ktorú režíroval Miloš Pietor. Hlavnú úlohu dobre situovaného parížskeho mešťana Argana, trpiaceho pod tyraniou lekárov, lebo si nahovoril, že je chorý, stvárnil na televíznej obrazovke Tibor Bogdan. "Bola to zábavná inscenácia, Tibor Bogdan bol vyslovene špecialista na komediálne herectvo," pripomenul Emil Horváth.Po vyše polstoročí, poznamenanom zmenami v spoločnosti aj v divadelnej tvorbe a prístupe divadelníkov k shakespearovským či moliérovským klasikám, hrá v Zdravom nemocnom hlavnú postavu. Režisér novej inscenácie má ambíciu ňou osloviť predovšetkým mladého diváka. "Mám dojem, že o to sa snažil, Pavol Viecha je režisér, ktorý tvorí ľahko a zábavne. Myslím si, že je to veľmi sľubná mladá generácia, veľmi dobre sme si porozumeli," zhodnotil herec."Je to o ľudskej povahe, o pohľade na seba, do akej miery je človek egoista a svoj život sústredí na seba a nie na rodinu. Argan je charakterovo pokrivený človek, tak ako iné Moliérove postavy v hrách Lakomec alebo Meštiak šľachticom," povedal Horváth. V novom titule Činohry SND, "absurdnej komédii o šarlatánoch a ich praktikách" účinkuje spolu s Janou Oľhovou, Kamilou Heribanovou, Janou Kovalčikovou, Danielom Žulčákom, Milanom Ondríkom či Gregorom Hološkom.