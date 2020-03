KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Neviditeľný a V sieti

Neviditeľný

Bedári

Vpred

V sieti

Keď Cecilia /Elisabeth Moss, hviezda zo seriálu Príbeh služobníčky/ pochopila, že chodí s psychopatom, bolo už žiaľ neskoro. Odrezaná od sveta v luxusnom sídle majetníckeho vynálezcu pochopí, že ak chce prežiť, musí ujsť. Podarí sa jej to, a keď sa od ex partnerovho právnika navyše dozvie, že ten jej odchod neuniesol a spáchal samovraždu, môže sa po rokoch znovu slobodne nadýchnuť.Okrem toho je ešte aj veľmi bohatá, lebo jej mŕtvy milenec z nejakého zvláštneho zvráteného dôvodu zanechal obrovský majetok. Tak prečo je stále taká nepokojná? Prečo má stále nervy na prasknutie? Prečo sa okolo nej dejú veci, ktoré si nevie vysvetliť a ktoré majú stále desivejší priebeh a dôsledky? Existujú len dve vysvetlenia. Buď sa Cecília celkom vážne zbláznila, alebo sa v jej blízkosti pohybuje niekto doslova neviditeľný, niekto, kto má jediný cieľ – pripraviť Cecíliu o všetko, na čom jej v živote záleží. Lenže ako sa dá bojovať s nepriateľom, ktorého nevidíte a ktorý je možno len výplodom vašej fantázie? Film Neviditelný, ktorý sa inšpiroval legendárnym monštrom štúdia Universal, vznikol v produkcii spoločnosti Blumhouse Jasona Bluma, ktorá sa v posledných rokoch vyprofilovala na tvorcu veľmi originálnych a kvalitných hororov (Uteč, My). Garantom svižného prístupu je aj autor scenára a režisér filmu Leigh Whannell, ktorý pred dvomi rokmi prekvapil filmových fanúšikov vynikajúcim trilerom Upgrade. „Nečakajte klasický horor s desivým monštrom, scénami pri, ktorých od ľaku vyskočíte zo sedadla, či zábavnými vsuvkami na odľahčenie. Náš film je temný príbeh, ktorý vás nenechá ani na okamih vydýchnuť“ sľubuje režisér Whannell.Stéphane sa nedávno pridal k zvláštnej kriminálnej jednotke v Montfermeili, na predmestí Paríža. Spolu so svojimi kolegami Chrisom a Gwadom, ktorí sú obaja skúsenými členmi tímu, rýchlo zaregistruje zvyšujúce sa napätie medzi susediacimi gangami. Keď sa počas zatýkania ocitnú na úteku, dron zachytí každý ich pohyb, každú akciu… Film inšpirovaný vzburami z roku 2005 zasadil režisér Ladj Ly do súčasného Montfermeilu, toho istého miesta, kde sa odohrávali slávni Bedári Victora Huga v roku 1862. O viac ako 150 rokov neskôr je podobnosť medzi dnešnou nahnevanou mládežou v mikinách a Gavrochom, hlavnou postavou Bedárov, veľmi príznačná…Film VPRED nás zavedie do sveta fantázie, kde sa predstavia dvaja elfský bratia, ktorí sa vydávajú na výpravu, aby zistili či ešte vo svete existuje niečo magické.3 herečky, 3 izby, 10 dní a 2458 sexuálnych predátorov. Experiment, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú tému zneužívania detí na internete. Tri dospelé herečky s detskými črtami dostávajú za úlohu, prostredníctvom falošných profilov na sociálnych sieťach predstierať, že majú dvanásť rokov. Vo verných kópiách detských izieb, postavených vo filmových ateliéroch, chatujú a skypujú s mužmi všetkých vekových kategórií, ktorí ich na internete vyhľadali a oslovili.Veľká väčšina z mužov požaduje sex prostredníctvom videohovoru, posiela fotografie svojich prirodzení, odkazy na porno, alebo sa dievčatá pokúšajú vydierať. Dokumentárny film hovorí o strhujúcej dráme troch hrdiniek alias „dvanásťročných dievčat“ od castingu až po osobné stretnutia, kedy sa s predátormi vidia tvárou v tvár pod dohľadom ochranky a šiestich skrytých kamier. Taktiky predátorov sa tak obracajú proti svojim strojcom a z lovcov sa stávajú lovení.