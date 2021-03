Adam Ďurica vydáva novinku Medzi nami

Po skladbe Pravdupovediac prichádza Adam Ďurica s novinkou Medzi nami, ktorá opäť potvrdzuje jeho nové hudobné smerovanie. Hudbu zložil Adam, text napísala Adriana Pusztová.





„Pre mňa to, že mením hudobné smerovanie, je úplne prirodzené. Ja sa mením, vyvíjam sa ako človek, už nie som ten istý Adam, ktorý písal Mandolínu a pesničky z tohto obdobia. Už ma to ťahá k niečomu inému, novému. Veci okolo mňa sa menia, doba sa zmenila a to všetko mení moje vnímanie a to všetko sa odráža na mojej hudbe. Momentálne ma baví hľadať nové spôsoby vyjadrenia. Vždy ma bavilo hľadať nový zvuk, a ten som definitívne našiel v posledných skladbách s Lacom Rychtárikom ako mojím aktuálnym producentom,“ uviedol pre médiá spevák a dodal: „Skladba vznikla tak, že som dostal krásne texty od Adriany Pusztovej a z nich ma najviac oslovil tento. Má silnú atmosféru, a tá ma hneď stiahla do seba. Význam textu som umocnil hudbou, ktorá dokopy s textom vytvára až filmovú atmosféru.“Skladba Medzi nami dostala aj vizuálnu podobu, lyric video je z dielne Jakuba Mahdala a Jakobyfilms.„Myslím, že všetci sme ovplyvnení súčasnou situáciou, ja osobne som sa viac ponoril do hĺbky a viac som prišiel k podstate toho, čo chcem robiť. Koncertovanie aj kontakt s fanúšikmi mi, samozrejme, veľmi chýbajú a neviem sa dočkať, kedy im svoje nové veci odprezentujem naživo. Nové songy stále pribúdajú, takže čoskoro túto kapitolu uzavriem do albumu,“ doplnil Adam Ďurica.