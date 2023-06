Adam Gajan patrí po fyzickej stránke k najlepším v rebríčku nádejí a je vraj na tom podobne ako top brankári v NHL

Druhé miesto v rebríčku

Spomenul aj ďalších Slovákov

6.6.2023 (SITA.sk) - Adam Gajan by mohol byť jediným slovenským brankárom, ktorého meno zaznie na tohtoročnom drafte nováčikov do zámorskej NHL.Devätnásťročný Popradčan zažiaril na ostatných majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov, na ktorých ho vyhlásili za najlepšieho gólmana turnaja.Renomovaný expert Corey Pronman z magazínu The Athletic ho radí po fyzickej stránke k najlepším hráčom, ktorých si budú môcť kluby profiligy vybrať na blížiacom sa drafte.Pronman zaradil Gajana na druhé miesto vo svojom rebríčku nádejí, ktoré fyzicky či herným štýlom pripomínajú etablovaných hráčov NHL."Gajan má priemernú postavu na brankára profiligy, ale je veľmi atletický. Jeho pohyb v bránke zo strany na stranu je na špičkovej úrovni a dokáže robiť efektné zákroky. Jeden funkcionár z NHL mi povedal, že je na tom podobne ako najlepší brankári v lige," prezradil odborník.Okrem Gajana sa v Pronmanovom rebríčku 'atletickosti' objavili aj ďalší dvaja Slováci mimo zoradenej prvej osmičky - útočníci František Dej so Samuelom Honzekom Útočníka Dalibora Dvorského spomenul expert medzi hráčmi s najlepšou prácou s pukom a útočníka Ondreja Molnára medzi najlepšími korčuliarmi. Bližšie sa k nim nevyjadril.