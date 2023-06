Vráti sa Messi do Barcelony? Jeho otec povedal jasné áno, ale podľa šéfa klubu to nebude jednoduché

Prekážkou sú finančné pravidlá

35 trofejí s Barcelonou

6.6.2023 - Podľa otca a zároveň agenta argentínskej futbalovej megahviezdy Lionela Messiho by sa čoskoro 36-ročný rodák (nar. 24. júna 1987) z Rosaria najradšej vrátil do Španielska a hral v Katalánsku za FC Barcelona Jorge Messi to povedal po stretnutí s prezidentom "blaugranas" Joanom Laportom . Lionel Messi vyrastal v klube FC Barcelona a hral zaň až do leta 2021, ostatné dve sezóny strávil vo Francúzsku v tíme Paríž Saint-Germain V PSG však už skončil a teraz sa rieši jeho športová budúcnosť. Okrem možného návratu do Barcelony je údajne na stole aj ponuka zo Saudskej Arábie či možnosť odchodu do zámorskej MLS a pôsobenie v tíme Inter Miami.Na otázku, či si myslí, že jeho syn sa vráti do FC Barcelona, Jorge Messi odpovedal jasne: "Áno." Doplnil však, že "závisí to od mnohých vecí a ja nič konkrétne neviem. Uvidíme, čo sa stane".Najväčšou prekážkou sú finančné pravidlá najvyššej španielskej futbalovej súťaže, ktoré v lete 2021 stáli za odchodom Messiho do PSG. Situácia v katalánskom klube sa medzičasom zlepšila, otázne však je, či to bude stačiť.Predstavitelia La Ligy by mali FC Barcelona v blízkej budúcnosti oznámiť, či si klub môže dovoliť angažovať Messiho. Pomôcť by Kataláncom mohli odchody Jordiho Albu Lionel Messi strávil v FC Barcelona 17 mimoriadne úspešných sezón. S katalánskym klubom získal spolu 35 trofejí, z nich boli štyri tituly v Lige majstrov, štyri v domácej La Lige a sedem v pohárovom Copa del Rey.So 672 gólmi je najlepším strelcom v histórii klubu a má na konte aj najviac štartov vo farbách organizácie (778). Je tiež rekordérom La Ligy so 474 gólmi v 520 dueloch.A ako vidí možný Messiho návrat prezident FC Barcelona Laporta? "Nebude to jednoduché, ale spravíme pre to maximum. Uvidíme, ako to dopadne."