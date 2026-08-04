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04. augusta 2026
Adam Macko zmenil v MLB pôsobisko. Kam zamieril z kanadského Toronta?
Ľavoruký nadhadzovač začal s bejzbalom v Apolle Bratislava, v MLB debutoval v máji 2026. Prvý slovenský bejzbalista v zámorskej MLB zmenil pôsobisko. Dvadsaťpäťročného bratislavského rodáka Adama ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Ľavoruký nadhadzovač začal s bejzbalom v Apolle Bratislava, v MLB debutoval v máji 2026.
Prvý slovenský bejzbalista v zámorskej MLB zmenil pôsobisko. Dvadsaťpäťročného bratislavského rodáka Adama Macka totiž klub Toronto Blue Jays vymenil do konkurenčného tímu Texas Rangers. Opačným smerom putujú Josh Smith a Josh Stephan.
Adam Macko absolvoval debut v profisúťaži v máji 2026 a doteraz v nej zasiahol do 22 duelov. Dvakrát ako prvý nadhadzovač priviedol Blue Jays k víťazstvu.
Pred odchodom do Texasu mal priemer získaných behov na úrovni 4,91. Zaznamenal 23 strikeoutov a zaistil dovedna 10 mét zadarmo.
Ľavoruký nadhadzovač začal s bejzbalom v Apolle Bratislava, potom športovo vyrastal v kanadskej Alberte. Do MLB ho draftoval draftoval Seattle Mariners, Blue Jays ho získali v novembri 2022.
Deň pred Mackom družstvo z Toronta vymenilo iného nadhadzovača Kevina Gausmana do Chicaga Cubs.
Zdroj: SITA.sk - Adam Macko zmenil v MLB pôsobisko. Kam zamieril z kanadského Toronta? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvý slovenský bejzbalista v zámorskej MLB zmenil pôsobisko. Dvadsaťpäťročného bratislavského rodáka Adama Macka totiž klub Toronto Blue Jays vymenil do konkurenčného tímu Texas Rangers. Opačným smerom putujú Josh Smith a Josh Stephan.
Adam Macko absolvoval debut v profisúťaži v máji 2026 a doteraz v nej zasiahol do 22 duelov. Dvakrát ako prvý nadhadzovač priviedol Blue Jays k víťazstvu.
Pred odchodom do Texasu mal priemer získaných behov na úrovni 4,91. Zaznamenal 23 strikeoutov a zaistil dovedna 10 mét zadarmo.
Ľavoruký nadhadzovač začal s bejzbalom v Apolle Bratislava, potom športovo vyrastal v kanadskej Alberte. Do MLB ho draftoval draftoval Seattle Mariners, Blue Jays ho získali v novembri 2022.
Deň pred Mackom družstvo z Toronta vymenilo iného nadhadzovača Kevina Gausmana do Chicaga Cubs.
Zdroj: SITA.sk - Adam Macko zmenil v MLB pôsobisko. Kam zamieril z kanadského Toronta? © SITA Všetky práva vyhradené.
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