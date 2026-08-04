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 24hod.sk    Šport

04. augusta 2026

Veľký úspech je na dosah! Hádzanárky Slovenska postúpili už do štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov – VIDEO


Tagy: slovenské hádzanárky

Mladé slovenské reprezentantky v hádzanej absolvujú štvrťfinále vo štvrtok 6. augusta a ich súperkami budú hráčky Španielska alebo Čiernej Hory. Slovenské reprezentantky v hádzanej v kategórii do ...



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761584682_1685814222679484_2771575780917123936_n 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Mladé slovenské reprezentantky v hádzanej absolvujú štvrťfinále vo štvrtok 6. augusta a ich súperkami budú hráčky Španielska alebo Čiernej Hory.


Slovenské reprezentantky v hádzanej v kategórii do 18 rokov postúpili na majstrovstvách sveta v Rumunsku už do štvrťfinále. Zverenky trénera Pavla Streichera potvrdili prienik medzi najlepších osem tímov na turnaji utorkovým triumfom nad rovesníčkami zo Švajčiarska 32:27.

Mladé Slovenky na turnaji zaznamenali zatiaľ štyri víťazstvá a jednu prehru. V úvode síce prehrávali 0:2, ešte v prvom polčase však získali vedenie na svoju stranu a z rúk ho nepustili až do konca duelu. Najväčší podiel na triumfe mala deväťgólová Liliana Gogová. Súperkám nepomohlo ani 14 presných zásahov Lauryn Mierzwaovej.

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Mladé slovenské hádzanárky absolvujú štvrťfinále vo štvrtok 6. augusta a ich súperkami budú hráčky Španielska alebo Čiernej Hory.

"Konečne sme podali kompaktný a konsolidovaný výkon. Z našej strany to nebol taktický ťah púšťať najlepšiu švajčiarsku hráčku Mierzwovú do koncovky, dala veľa gólov aj v predchádzajúcich dueloch. Dôležité bolo, aby nás nepreskakovali spojky súpera. Dosiahli sme veľmi cenné víťazstvo, veď Švajčiarky sa v priebehu šampionátu prezentovali kvalitnými výkonmi a s nami utrpeli prvú prehru na turnaji. Je nám jedno, či budeme hrať vo štvrťfinále s Čiernou Horou alebo so Španielskom, pobijeme sa o postup do semifinále," uviedol po súboji kouč Streicher v prenose JOJ Šport.

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Časť kádra slovenského tímu tvoria hráčky, ktoré vlani získali zlaté medaily na majstrovstvách Európy v kategórii do 17 rokov.


Zdroj: SITA.sk - Veľký úspech je na dosah! Hádzanárky Slovenska postúpili už do štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: slovenské hádzanárky
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