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04. augusta 2026
Veľký úspech je na dosah! Hádzanárky Slovenska postúpili už do štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov – VIDEO
Tagy: slovenské hádzanárky
Mladé slovenské reprezentantky v hádzanej absolvujú štvrťfinále vo štvrtok 6. augusta a ich súperkami budú hráčky Španielska alebo Čiernej Hory. Slovenské reprezentantky v hádzanej v kategórii do ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Mladé slovenské reprezentantky v hádzanej absolvujú štvrťfinále vo štvrtok 6. augusta a ich súperkami budú hráčky Španielska alebo Čiernej Hory.
Slovenské reprezentantky v hádzanej v kategórii do 18 rokov postúpili na majstrovstvách sveta v Rumunsku už do štvrťfinále. Zverenky trénera Pavla Streichera potvrdili prienik medzi najlepších osem tímov na turnaji utorkovým triumfom nad rovesníčkami zo Švajčiarska 32:27.
Mladé Slovenky na turnaji zaznamenali zatiaľ štyri víťazstvá a jednu prehru. V úvode síce prehrávali 0:2, ešte v prvom polčase však získali vedenie na svoju stranu a z rúk ho nepustili až do konca duelu. Najväčší podiel na triumfe mala deväťgólová Liliana Gogová. Súperkám nepomohlo ani 14 presných zásahov Lauryn Mierzwaovej.
Mladé slovenské hádzanárky absolvujú štvrťfinále vo štvrtok 6. augusta a ich súperkami budú hráčky Španielska alebo Čiernej Hory.
"Konečne sme podali kompaktný a konsolidovaný výkon. Z našej strany to nebol taktický ťah púšťať najlepšiu švajčiarsku hráčku Mierzwovú do koncovky, dala veľa gólov aj v predchádzajúcich dueloch. Dôležité bolo, aby nás nepreskakovali spojky súpera. Dosiahli sme veľmi cenné víťazstvo, veď Švajčiarky sa v priebehu šampionátu prezentovali kvalitnými výkonmi a s nami utrpeli prvú prehru na turnaji. Je nám jedno, či budeme hrať vo štvrťfinále s Čiernou Horou alebo so Španielskom, pobijeme sa o postup do semifinále," uviedol po súboji kouč Streicher v prenose JOJ Šport.
Časť kádra slovenského tímu tvoria hráčky, ktoré vlani získali zlaté medaily na majstrovstvách Európy v kategórii do 17 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Veľký úspech je na dosah! Hádzanárky Slovenska postúpili už do štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské reprezentantky v hádzanej v kategórii do 18 rokov postúpili na majstrovstvách sveta v Rumunsku už do štvrťfinále. Zverenky trénera Pavla Streichera potvrdili prienik medzi najlepších osem tímov na turnaji utorkovým triumfom nad rovesníčkami zo Švajčiarska 32:27.
Mladé Slovenky na turnaji zaznamenali zatiaľ štyri víťazstvá a jednu prehru. V úvode síce prehrávali 0:2, ešte v prvom polčase však získali vedenie na svoju stranu a z rúk ho nepustili až do konca duelu. Najväčší podiel na triumfe mala deväťgólová Liliana Gogová. Súperkám nepomohlo ani 14 presných zásahov Lauryn Mierzwaovej.
Mladé slovenské hádzanárky absolvujú štvrťfinále vo štvrtok 6. augusta a ich súperkami budú hráčky Španielska alebo Čiernej Hory.
"Konečne sme podali kompaktný a konsolidovaný výkon. Z našej strany to nebol taktický ťah púšťať najlepšiu švajčiarsku hráčku Mierzwovú do koncovky, dala veľa gólov aj v predchádzajúcich dueloch. Dôležité bolo, aby nás nepreskakovali spojky súpera. Dosiahli sme veľmi cenné víťazstvo, veď Švajčiarky sa v priebehu šampionátu prezentovali kvalitnými výkonmi a s nami utrpeli prvú prehru na turnaji. Je nám jedno, či budeme hrať vo štvrťfinále s Čiernou Horou alebo so Španielskom, pobijeme sa o postup do semifinále," uviedol po súboji kouč Streicher v prenose JOJ Šport.
Časť kádra slovenského tímu tvoria hráčky, ktoré vlani získali zlaté medaily na majstrovstvách Európy v kategórii do 17 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Veľký úspech je na dosah! Hádzanárky Slovenska postúpili už do štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: slovenské hádzanárky
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