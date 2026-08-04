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 24hod.sk    Šport

04. augusta 2026

Shelton chce pred US Open odohrať čo najviac zápasov, v Montreale obhajuje titul


Tagy: turnaj ATP v Montreale US Open

Americký tenista Ben Shelton odštartoval obhajobu titulu na turnaji ATP Masters v Montreale s cieľom získať čo najlepšiu formu pred záverečným grandslamom sezóny US Open. Turnaj poznačil dážď, ktorý výrazne ...



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australian_open_tennis_99581 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Americký tenista Ben Shelton odštartoval obhajobu titulu na turnaji ATP Masters v Montreale s cieľom získať čo najlepšiu formu pred záverečným grandslamom sezóny US Open. Turnaj poznačil dážď, ktorý výrazne narušil pondelkový program.


Americký tenista Ben Shelton chce pred štartom US Open absolvovať čo najviac zápasov a za ideálnu prípravu považuje štart na troch turnajoch. Obhajca titulu na podujatí ATP Masters v Montreale uviedol, že po turnaji vo Washingtone plánuje hrať aj v Montreale a Cincinnati, pričom následne bude mať týždeň voľna pred začiatkom US Open.

„Tri turnaje sú ideálny počet. Chcem odohrať čo najviac zápasov. Som typ hráča, ktorý hrá tým lepšie, čím viac zápasov absolvuje, pokiaľ to telo zvládne,“ povedal piaty nasadený Američan. Dodal, že jeho hlavným cieľom je prísť na US Open vo výbornej forme.

Pondelkový program v Montreale viackrát prerušil dážď. Francúzsky veterán Gaël Monfils napriek tomu úspešne vstúpil do svojho posledného turnaja v Montreale, keď zdolal Poliaka Kamila Majchrzaka 6:4, 6:4. V druhom kole sa stretne s dvanástym nasadeným Američanom Learnerom Tienom.

„Myslím si, že som hral dobre. Výborne som podával, snažil som sa byť veľmi presný pri prvom servise a pri druhom čo najagresívnejší. Mal som pocit, že čoraz lepšie zvládam jeho tempo,“ povedal Monfils, ktorý odohral zápas za hodinu a 38 minút.

Do turnaja sa po zranení brušného svalstva vrátil aj Talian Matteo Berrettini, no vo svojom prvom zápase od Wimbledonu prehral s Argentínčanom Marianom Navonem 3:6, 7:6 (5), 3:6. Na podujatí chýbajú svetová jednotka Jannik Sinner aj 24-násobný grandslamový šampión Novak Djokovič. Najvyššie nasadeným hráčom je finalista Wimbledonu a víťaz Roland Garros Alexander Zverev.


Zdroj: SITA.sk - Shelton chce pred US Open odohrať čo najviac zápasov, v Montreale obhajuje titul © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: turnaj ATP v Montreale US Open
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