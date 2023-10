Adam Žampa chce späť do Top 15, Andreas vyrovnané výkony

Slovenskí lyžiarski bratia Žampovci sú dobre naladení na novú sezónu, v ktorej by chcel každý z nich vylepšiť svoje účinkovanie z tej predošlej. Najstarší Adam sa chce vrátiť k umiestneniam v najlepšej 15-tke či 10-tke, Andreas našiel pozitíva v dlhej vynútenej pauze po zranení a rád by predvádzal konštantné výkony. Najmladší Teo dúfa, že ročník 2023/24 bude preňho prelomový.





Bratské trio absolvovalo prípravu najprv v domácom prostredí a zavŕšilo ju dvojmesačným sústredením na Novom Zélande, kde na konci augusta 2023 absolvovalo aj preteky austrálsko-novozélandského pohára v stredisku Coronet Peak. V obrovskom slalome si najlepšie počínal Adam Žampa, ktorý obsadil tretie miesto. Andreas skončil na siedmej priečke, Teo prišiel do cieľa na desiatej pozícii. Pre Andreasa to boli prvé preteky od januárového zranenia. Adam a Andreas Žampovci sa v príprave zamerali najmä na tréningy obrovského slalomu, na ktorý sa chcú v sezóne sústrediť a získať v ňom čo najviac bodovaných umiestnení do Svetového pohára. V ročníku 2023/24 je na programe deväť obrákov. Sezóna sa začne v októbri v Söldene, finále sa uskutoční v ďalšom rakúskom stredisku Saalbach."Ubehlo to veľmi rýchlo, zamerali sme sa hlavne na to, aby ma nič nebolelo. Už som totiž skúsenejší pretekár. Trénovali sme vo Vysokých Tatrách a okolí, potom sme sa presunuli na sústredenie do Rakúska, kde sme otestovali prvé lyže a materiál do novej sezóny. To, čo nám najlepšie sedelo, sme si zobrali na južnú pologuľu," povedal Adam Žampa. Na Novom Zélande strávili dlhší čas ako v predošlých rokoch, dôvodom je teplé počasie v Európe, ktoré lyžiarom nepraje. "Bola to pre nás zmena, ale určite sme urobili dobre, pretože podmienky na tréning v Európe je ťažké nájsť. Chceme ísť na Pitztal, no tam je to extrémne preplnené všetkými tímami," priblížil každoročne náročnejšie jesenné podmienky na prípravu.Novú sezónu otvorí podujatie v Söldene, kde sa pôjde 28. a 29. októbra obrovský slalom mužov i žien. Práve na ten sa chce Adam Žampa v sezóne najviac zamerať, no do program si pravdepodobne pridá aj nejaký technickejší super-G, napríklad v Beaver Creeku. "Sölden je vždy taká generálka pred reálnou sezónou, človek zistí, čo funguje a nefunguje a v novembri to ešte môže doladiť. Navyše teraz tam trochu zmenili terénny profil, pretože sa tam roztopil ľad. Na SP sa však už veľmi teším, Sölden mám rád a verím, že tam budem mať dobrý štart," uviedol.Do novej sezóny ide s cieľom vylepšiť si umiestnenia z tej predošlej, ktorá mu nevyšla podľa predstáv. Najlepší výsledok dosiahol v obrovskom slalome SP v Kranjskej Gore, kde skončil na 22. priečke. Teraz by sa chcel v niektorých pretekoch posunúť podstatne vyššie. "V minulej sezóne mi buď vyšlo 1. kolo alebo 2. kolo. Keď mi vyšlo prvé, tak som v druhom štartoval s trochu horším číslom a vždy som skončil okolo 24. miesta. Bola tam pravidelnosť bodov, ale bola od 20. do 27. miesta, čo nie je to, čo by som chcel. No stačí veľmi málo, aby to bolo od 10. do 15. miesta. Ja sa už zameriavam práve na to, aby výsledky boli čo najlepšie. Oveľa viac je pre mňa jedno 5. či 6. miesto, ako keby som bol na každom SP dvadsiaty," zdôraznil.Andreas si prešiel ťažkým obdobím, 4. januára si počas tréningu v Taliansku viacnásobne zlomil vonkajší členok a musel predčasne ukončiť uplynulú sezónu. Čakala ho dlhá pauza a dve operácie. Teraz však už necíti bolesť a je pripravený pobiť sa v novom ročníku o lepšie výsledky."Ten rok nezačal úplne dobre a zo začiatku to vyzeralo zle. No keď sa na to pozriem s odstupom, tak bolo super, že som sa takto dokázal vrátiť. Po pauze sa navyše človek viacej teší na to, že môže robiť to, z čoho mal radosť. Operácia bol veľký základ, aby som mohol znovu začať trénovať. Dopadla super, podarila sa aj druhá, pri ktorej mi vybrali skrutky. Dostal som od doktorov zelenú, že môžem ísť po šiestich týždňoch na lyže. Akurát nám to vyšlo a mohol som ísť na Nový Zéland. Ani jeden deň ma tá noha nebola a z toho mám najväčšiu radosť. Uvidíme, ako to pôjde na pretekoch," povedal.Dlhá prestávka mu dala čas aj na rozmýšľanie a našiel v nej aj pozitíva. "Dalo by sa povedať, že to bola aj najlepšia vec, čo sa mi tento rok stala. Pretože som si oddýchol. Bol som známy tým, že riskujem, toto mi pomohlo upokojiť sa, sústrediť sa na podanie výkonu. Takže vidím aj pozitíva. Keď má človek už 30 rokov, pozerá sa na veci inak. V nemocnici som si to tak zrekapituloval, že nemôžem robiť všetko hŕŕ, ale musím to najprv premyslieť, kde áno a kde nie. Ale nastavenie na štarte je vždy rovnaké, treba ísť naplno," uviedol a dodal, že počas prípravy sa zameral na dosahovanie konštantných výkonov: "Rýchlosť mi nikdy nechýbala, mne chýba konštantnosť od štartu po cieľ. Verím, že to vyjde. Chcem byť vždy v druhých kolách a čo najvyššie."Teo Žampa verí, že v nasledujúcej sezóne sa mu podarí preraziť a spolu s bratmi sa predstaví na pretekoch Svetového pohára. "Dúfam, že to bude zlomová sezóna. V to isté som veril aj pred rokom, ale v rebríčku FIS som poskočil o 70 priečok a ďalších 70 mi chýba, aby som sa predstavil na SP s bratmi. Obaja mi dávajú maximum a dobrý fídbek, na tréningoch ma ´hecujú´, keď som za nimi. Obaja sú pre mňa vzory," povedal.Aj Adam Žampa verí, že jeho mladší brat má na to, aby sa dostal do SP. Podľa jeho slov je vo svojom veku dokonca o niečo lepší ako on sám: "Práve nedávno sme hodnotili vývoj jeho kariéry. Mne sa podarilo prvýkrát zabodovať v SP, keď som mal 23 rokov, on má 21, čiže má stále rok a niečo času. Keď sa na to pozrieme tak tabuľkovo, tak na tom je o trochu lepšie ako v jeho rokoch ja. Keď pôjde všetko podľa plánov, bude makať ďalej a samozrejme bude zdravý, má na to, aby vo sveťáku štartoval. Určite to preňho nie je ľahké, pretože sa ho každý pýta, kedy tam bude. Ale ja viem, že na to má."Adam a Andreas Žampovci by mali zavítať aj na januárový ženský Svetový pohár v Jasnej, kde by mali dievčatám robiť predjazdcov. "Som rád, že sa SP vráti do Jasnej, je to veľký úspech organizátorov. Tým, že budem robiť predjazdca, tak sa pokúsim odovzdať čo najviac informácií našim babám. Dúfam, že raz v budúcnosti si zajazdíme spolu s bratmi Svetový pohár v Jasnej aj my. To by bolo geniálne," dodal.