Kvalifikácia Euro 2024: Slovenskí futbalisti zdolali Luxembursko 1:0 a sú veľmi blízko k postupu na Euro 2024

V ďalších zápasoch skupiny Island vyhral nad Lichtenštajnskom 4:0 a Portugalsko uspelo v Bosne a Hercegovine 5:0.

Slováci dohrajú kvalifikáciu novembrovými zápasmi s Islandom (16.11. v Bratislave) a v Bosne a Hercegovine (19.11.). Na postup by im mohol stačiť aj jeden bod, prípadne už nebudú potrebovať žiadny, ak obaja súperi dvakrát nevyhrajú.

Pre slovenský národný tím by to bol tretí postup na Euro v rade. To budúcoročné sa bude hrať na desiatich štadiónoch v Nemecku.

Slováci začali zle. Aj keď sa snažili držať loptu, nedostávali sa pred bránu súpera a mali veľké problémy s protiútokmi. Luxemburčania sa dostali do mnohých šancí. Tri zahodil Gerson, dve Olesen. Hlavný rozhodca nariadil aj pokutový kop po faule Vavra, no po konzultácii s videorozhodcom verdikt zrušil. V prvom polčase gól nepadol, no domáci vyhrali na strely 11:4. Tie slovenské nepatrili medzi veľké.

V druhom polčase sa hra viac vyrovnala, Slovákom začali vychádzať aspoň niektoré kombinácie a pripustili menej šancí súpera. Napokon sa im podarilo aj skórovať, keď Dávid Ďuriš bol na konci akcie pri zadnej žrdi a rozhodol zápas.

V novembrovom asociačnom termíne privítajú Slováci na NFŠ v Bratislave hráčov Islandu (štvrtok 16. novembra o 20.45 h) a na spečatenie postupu im stačí získať bod. Kvalifikáciu zakončia v nedeľu 19. novembra o 20.45 h v Zenici proti Bosne a Hercegovine.

hlasy po zápase: /zdroj: RTVS/



Denis Vavro, obranca SR: "Sami sme si to skomplikovali, v prvom polčase sme robili veľa chýb. V druhom dejstve sme ich pustili iba k jednej strele. Vezieme si tri dôležité body. Verím, že proti Islandu pred domácimi fanúšikmi spečatíme postup. Pokiaľ ide o spornú situáciu v našej 16-ke, bol som si istý, že penalta nemôže byť, lebo som sa dotkol najprv lopty."



Milan Škriniar, kapitán SR: "Nebol to výkon, aký sme si predstavovali. Hra nám nešla a museli sme dať do zápasu viac srdiečka. V prvom polčase sme pokazili veľa lôpt v strede, v druhom sme to zlepšili. Sme radi za tri body, ktoré nás priblížili k postupu. Takéto zápasy treba zvládať aj keď nám to nejde."

kvalifikácia ME 2024, 8. kolo:



J-skupina:



Luxemburg



Luxembursko - SLOVENSKO 0:1 (0:0)



Gól: 77. Ďuriš, ŽK: V. Thill, Jans, Holtz (tréner), Sinani, Olesen - Pekarík, Boženík, Suslov, Hrošovský. Rozhodovali: Sanchez - Devis, Prieto (všetci Šp.), 9385 divákov.



Luxembursko: Moris - Jans (88. Carlson), Gerson, Chanot, M. Martins - V. Thill (88. Curci), Barreiro, C. Martins, G. Rodrigues - Sinani, Olesen



SR: Dúbravka - Pekarík (90.+4 Gyömbér), Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda (88. Hrošovský) - Schranz (63. Ďuriš), Polievka (63. Boženík), Suslov

tabuľka:



1. Portugalsko 8 8 0 0 32:2 24*



2. SLOVENSKO 8 5 1 2 11:5 16



3. Luxembursko 8 3 2 3 8:18 11



4. Island 8 3 1 4 15:10 10



5. Bosna a Hercegovina 8 3 0 5 7:14 9



6. Lichtenštajnsko 8 0 0 8 1:25 0

