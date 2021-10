Kucka si otvoril strelecký účet v Premier League, Watfordu pomohol k ohromnému obratu

Kouč si napravil chuť

Dôležité je zabojovať

24.10.2021 - Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka si otvoril strelecký účet v anglickej Premier League. Tridsaťštyriročný stredopoliar doteraz vrátane soboty odohral za FC Watford osem duelov v najvyššej anglickej súťaži a v sobotu naštartoval obrat hostí na pôde tímu FC Everton.Kucka skóroval v 78. minúte hlavou po centri spoluhráča Cucha a vyrovnal na 2:2. Watford v súboji prehrával 0:1 aj 1:2, domov si však odniesol tri body za triumf 5:2.Nový kouč Watfordu Claudio Ranieri sa tak na lavičke mužstva z predmestia Londýna dočkal premiérového triumfu a najmä si napravil chuť po minulotýždňovej vysokej domácej prehre s FC Liverpool 0:5. V priebežnej tabuľke Premier League sa jeho zverenci posunuli na 14 priečku."Dostali sme veľmi rýchly gól, bolo však veľmi dôležité, že sme nato dokázali zareagovať. Vždy, keď hovorím k mojim hráčom, tak vždy zdôrazňujem, že sa nikdy nesmieme vzdávať," zhodnotil na oficiálnom klubovom webe kouč Ranieri.Taliansky kouč pred prvým duelom na lavičke Watfordu nemal dostatok času na implementáciu svojich zmien a bola z toho vysoká prehra s "The Reds". Teraz mal Ranieri omnoho viac priestoru, aby hráčom vštepil svoje poznatky a nacvičil s nimi nové veci."Zmenili sme náladu, zmenili sme systém. Hráči pochopili moje myšlienky a dali sme päť gólov. To síce neznamená, že odteraz vyhráme každý duel, no dôležité je, že sme zabojovali takýmto spôsobom," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii.Hrdinom zápasu v Goodison Parku bol hosťujúci útočník Joshua King ako autor hetriku. Ten tiež vyzdvihol skutočnosť, že jeho tím sa nevzdával napriek nepriaznivému skóre."Bolo to citeľné, že sme bojovali po prvom aj druhom inkasovanom góle. Keď Juraj Kucka skóroval. tak som vedel, že sme na dobrej ceste niečo dosiahnuť. Vždy, keď sme sa v skupine tešili po strelenom góle, opakovali sme si, že tento zápas je náš, ak budeme hrať s rozumom," poznamenal King.