Adekvátna štátna pomoc hotelom a reštauráciám predstavuje desiatky miliónov eur

Spätné vyplatenie stratených tržieb

Pomoc za január až september

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Adekvátna štátna podpora pre sektor stravovania a ubytovania by mala predstavovať kompenzáciu vypadnutých príjmov oproti roku 2019 až do výšky 80 percent. Podľa odhadu inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica by tak mesačné náklady na prežitie koronavírusu a vládou zdecimovaného sektora dosiahli v priemere najmenej 33 miliónov eur.„V porovnaní s odhadovanými nákladmi na jeden deň plošného testovania by bolo 33 miliónov eur určite dobrou investíciou. Štát má všetky informácie na včasné vyplatenie pomoci bez zbytočnej administratívy,“ zdôraznil Peter Helexa , výkonný riaditeľ IstroAnalytica.IstroAnalytica navrhuje spätné vyplatenie 80 percent stratených tržieb v sektore oproti roku 2019 za celý rok 2020. Táto suma by bola očistená o už prijatú pomoc z iných nástrojov.Pomoc by sa mala vzťahovať nielen na prevádzky stravovania a ubytovania, ale aj na ich dodávateľov, ktorí dosahujú alebo dosahovali 80 percent a viac svojich tržieb z dodávok pre dotknuté prevádzky, ako napríklad upratovacie služby, čistiarne bielizne alebo dodávka potravín a nápojov do reštaurácií a hotelov.Podľa IstroAnalytica by bolo potrebné vyplatiť všetkým postihnutým prevádzkam pomoc za január až september 2020, a to do 31. januára 2021 a zbytok pomoci najneskôr do 31. marca 2021.Inštitút stredoeurópskych štúdii IstroAnalytica je mimovládnou organizáciou, ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu verejných politík, verejnej diskusie a kvalitu politických rozhodnutí na základe používania overených údajov, dát a faktov. Inštitút bol založený v júni 2020.