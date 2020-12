Situácia s COVID-19 na Slovensku je vážna a opatrenia zrejme nebudú stačiť, vyhlásila Čaputová (video)

15.12.2020 -



Situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 je mimoriadne vážna a je zrejmé, že opatrenia nie sú dostačujúce. Po stretnutí s vedcami a epidemiológmi to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najvyšší čas odmietnuť špekulácie o existencii vírusu

Žiadne vianočné večierky či stretnutia s priateľmi

Desatoro bezpečných Vianoc

Ži v bubline – malej skupine rodiny alebo blízkych priateľov.

Dodržuj izoláciu – pred stretnutím s blízkymi dodržať aspoň 7-dňovú izoláciu, ak je to možné, nechať sa otestovať.

Nos stále rúško.

Vyhýbaj sa blízkemu kontaktu.

Používaj viac telefón.

Separuj sa od ľudí.

Dodržiavaj hygienu.

Buď aktívny – napríklad prechádzka v prírode.

Izoluj sa pri príznakoch.

Informuj blízkych – ak sa infekcia koronavírusom potvrdí, je potrebné o tom informovať všetky blízke kontakty v posledných dňoch.









SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Hlava štátu zároveň upozornila, že ľudia musia prevziať sebadisciplínu a zodpovednosť za svoje správanie.Na stretnutí sa zúčastnení zhodli aj na tom, že je najvyšší čas odmietnuť akékoľvek špekulácie či otázky na tému, či vírus vôbec existuje, alebo či nejaké opatrenia pomôžu. „Musíme rešpektovať vedecké poznatky a vypočuť si hlasy lekárov a zdravotníkov z našich nemocníc,“ zdôraznila Čaputová.Prezidentka sa zároveň v tejto súvislosti obrátila na všetky politické strany vrátane opozičných, pretože odmietanie opatrení alebo vyvolávanie občianskej neposlušnosti nie je dnes krokom voči vláde, ale je to krok proti lekárom, sestričkám a rodinám infikovaných.„Je preto v najvyššom spoločenskom záujme rozširovať rady zodpovedných a utlmiť načas všetky politické spory. Považujem to nielen za prejav zodpovednosti, ale predovšetkým za prejav solidarity s tými, ktorí trpia v nemocniciach a, samozrejme, aj s tými, ktorí bojujú o ich životy. Všetko ostatné je dnes už malichernosť,“ upozornila hlava štátu.Čaputová zdôraznila, že do začatia vianočných sviatkov je potrebné obmedziť svoje kontakty na nevyhnutnú mieru. Prezidentka upozornila, aby sa neorganizovali žiadne vianočné firemné večierky ani oslavy či stretnutia s priateľmi.V tejto súvislosti vyzvala aj zamestnávateľov, aby umožnili zamestnancom prácu z domu.Hlava štátu ocenila aktívny postoj pandemickej komisie, ktorá v súlade s vedeckými poznatkami a aktuálnymi dátami navrhla minulý týždeň viacero opatrení.„Neviem v akej podobe ich v stredu schváli vláda, bola by som však veľmi rada, ak by mix odporúčaní a prijatých nariadení zodpovedal vážnosti situácie a mal podporu širokej vedeckej komunity,“ dodala prezidentka.Po stretnutí s prezidentkou predstavila epidemiologička Alexandra Bražinová „Desatoro bezpečných Vianoc“ - desať krokov k spomaleniu koronavírusu. Vedci a odborníci v nich odporúčajú dodržiavať nasledovné body:Na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili Pavol Čekan, Richard Kollár, Alexandra Bražinová, Boris Klempa, Silvia Pastoreková, Peter Visolajský a Peter Sabaka.