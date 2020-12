Poľsko s Litvou sa stali terčmi rozsiahleho kybernetického útoku, podozrievajú Rusko

Vinníkom môže byť Rusko

Komplexný útok

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Poľsko a Litva sa stali terčmi kybernetického dezinformačného útoku, ktorý sa podľa všetkého zameriava na oslabenie vzťahov medzi krajinami. Informuje o tom agentúra AP.Súčasťou útoku bolo zverejnenie falošnej tlačovej správy od litovskej pohraničnej stráže, ktorá tvrdila, že prichytili poľského diplomata, ako do Litvy pašuje narkotiká, zbrane, výbušniny a extrémistický materiál, uviedol šéf poľských bezpečnostných služieb Stanislaw Zaryn.Tiež k nemu patrí falošné konto na sociálnej sieti Facebook, ktoré predstieralo, že patrí regionálnemu poľskému predstaviteľovi a šírilo "spravodajstvo" v poľštine, vysvetlil v stanovisku."Spôsob vykonania útoku, skutočnosť, že sa zameriaval na vzťahy medzi Poľskom a Litvou, a skutočnosť, že to bola ďalšia kybernetická kampaň tohto druhu, umožňujú dospieť k záveru, že vinníkom môže byť Rusko," uviedol Zaryn.Litovské ministerstvo zahraničia uviedlo, že spolupracuje s ďalšími inštitúciami v krajine a určili, že je to "komplexný kybernetický útok".Ako dodalo, zaznamenali "nárast kyberneticko-informačných útokov zameraných na narušenie priateľských vzťahov medzi Litvou a Poľskom a na vyvolanie nezhôd".