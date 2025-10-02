Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Prelomová technológia, ktorá mení domácu epiláciu. IPL epilátor Braun Skin i-expert všetko nastaví za vás


Tagy: Braun Skin i-expert Epilácia IPL epilátor PR

Stovky hostí si počas uplynulého víkendu mohlo pozrieť novinku značky Braun, ktorá vytvorila prvý plne prepojený systém IPL, ktorý využíva umelú inteligenciu na prispôsobenie každého záblesku vašej ...



top_session braun piatok jakub kovali k 006 676x450 2.10.2025 (SITA.sk) - Stovky hostí si počas uplynulého víkendu mohlo pozrieť novinku značky Braun, ktorá vytvorila prvý plne prepojený systém IPL, ktorý využíva umelú inteligenciu na prispôsobenie každého záblesku vašej pokožke.


Známa nemecká značka Braun sa tento rok spojila s obľúbeným podujatím Top Session, ktoré organizuje módny magazín Top Fashion. V historických priestoroch bratislavského Pistoriho paláca sa stretli mnohé známe tváre, vrátane influencerky Janky Slačkovej, Lenky Tekeljakovej či Emy Fajnor alebo Ivanky Gáborík.

Braun ukázal svoj revolučný IPL systém Braun Skin i-expert, ktorý ponúka najrýchlejší spôsob, ako pohodlne doma odstrániť dlhotrvajúce chĺpky kdekoľvek na tele. Mobilná aplikácia vám poradí akú hlavicu zvoliť pre oblasť, ktorú sa chystáte epilovať. Vďaka umelej inteligencii môžete tiež priamo v mobilnom telefóne sledovať priebeh epilácie IPL a tiež dostávať spätnú väzbu v reálnom čase, čo vám umožní mať epiláciu plne pod kontrolou a dosiahnuť tie najlepšie výsledky.

Vybrané produkty od značky Braun si s kódom TOPBRAUN30 môžete zakúpiť až do 6. 10 v zľave 30% pri nákupe na Nay.sk.

IPL epilátor odstraňuje chĺpky pomocou svetla


Technológia IPL pracuje s technológiou intenzívneho pulzného svetla, ktorá premieňa svetelnú energiu na tepelnú. Epilátor Braun Skin i-expert IPL pracuje s funkciou Skin Check, ktorá dokáže rozpoznať tón vašej pleti a prispôsobiť mu výkon záblesku. S epilátorom Braun Skin i-expert môžete bezbolestne epilovať takmer všetky oblasti na tele, doslova od hornej pery až po päty, dokonca aj intímne oblasti. Mobilná aplikácia vám pomôže vybrať ideálny nástavec pre každú konkrétnu oblasť.

Inteligentný IPL epilátor sa stane vašou osobnou kozmetičkou


IPL prístroj Braun Skin i-expert sa učí pri každom použití. Počas epilácie hlava sníma informácie z pokožky, ktoré inteligentný systém vyhodnocuje a zobrazuje v mobilnej aplikácii. Na základe priebehu navrhuje personalizovaný kalendár, pomocou ktorého sa dosiahne spoľahlivý výsledok. Ako vysvetľuje dermatologička MUDr. Benedikta Molnárová, frekvencia ošetrení je individuálna, ale dodržiavanie intervalov je nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobého odstránenia chĺpkov. "Intervaly medzi ošetreniami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie najlepších výsledkov, sú veľmi individuálne a závisia od farby a hrúbky chĺpkov a kontrastu medzi farbou chĺpkov a pokožky. Benefitom IPL epilátora Braun Skin i-expert je, že intervaly prispôsobuje doteraz dosiahnutým výsledkom."

Vďaka cestovnému puzdru nezmeškáte žiadne ošetrenie - svoj IPL epilátor môžete mať so sebou aj na cestách. Navyše vám ošetrenie zaberie minimum času - oveľa menej, ako keby ste museli dochádzať do salónu a plánovať si termíny. Zakúpiť si ho môžete na Nay.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Prelomová technológia, ktorá mení domácu epiláciu. IPL epilátor Braun Skin i-expert všetko nastaví za vás © SITA Všetky práva vyhradené.

