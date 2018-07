Adient Slovakia, s.r.o., žiada investičnú pomoc vo výške 1,15 mil. eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. júla (TASR) - Adient Slovakia, s.r.o., žiada na rozšírenie závodu na výrobu a montáž penových dielov pre automobilový priemysel v Lučenci poskytnutie investičnej pomoci v nominálnej výške 1,15 milióna eur, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok. Vyplýva to z investičného zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.spresnil rezort hospodárstva.Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava je členom medzinárodnej skupiny Adient, ktorá bola odčlenená od skupiny Johnson Controls International 31. októbra 2016, pričom žiadateľ patrí do divízieskupiny Adient. Materskou spoločnosťou skupiny Adient je Adient plc so sídlom v Írsku.Žiadateľ o investičnú pomoc v rámci skupiny Adient na Slovensku svoju činnosť realizuje v rámci troch základných segmentov. V automobilovom priemysle vyrábajú závody v Lučenci, Žiline a Lozorne interiérové diely pre osobné automobily rôznych značiek. Servisné centrum nachádzajúce sa v Bratislave slúži interným zákazníkom skupiny divízií Automotive Experience. Inžinierske centrum sídliace v Trenčíne sa zameriava na výskum a vývoj pre automobilovú divíziu skupiny.