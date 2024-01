K nehode Danka sa už vyjadrila aj polícia. Prečo nemohli vykonať dychovú skúšku?

12.1.2024 (SITA.sk) - Keďže sa podpredseda parlamentu a šéf Slovenskej národnej strany Andrej Danko v čase príchodu polície na miesto nehody, pri ktorej narazil do semaforu, nenachádzal, policajti s ním nemohli vykonať dychovú skúšku. Vyplýva to zo stanoviska polície k dopravnému incidentu, ktorý sa stal vo štvrtok krátko pred 23:30 v križovatke ulíc Saratovská – Repašského v Bratislave.„Po príchode hliadky dopravnej polície sa vodič ani motorové vozidlo na mieste nenachádzali. Z uvedeného dôvodu nebolo v čase príchodu hliadky polície na miesto zrejmé, kto bol jej účastníkom a rovnako nemohlo dôjsť ani k vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodiča,“ uviedol bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. Doplnil, že objasňovaním presných príčin, ako aj okolností, za ktorých k nárazu auta do stĺpu svetelnej dopravnej signalizácie pre chodcov došlo, sa v súčasnosti zaoberajú policajti odboru dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.