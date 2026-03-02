|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 2.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anežka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. marca 2026
Advokát s podmienkou za takáčovcov ide opäť pred súd, tentoraz čelí obvineniu z nepriamej korupcie
Advokáti Alexander F. a Peter J., ktorí sú stíhaní pre trestný čin nepriamej korupcie formou účastníctva, by sa pred súd mali postaviť v máji. Vyplýva to z ...
Zdieľať
2.3.2026 (SITA.sk) - Advokáti Alexander F. a Peter J., ktorí sú stíhaní pre trestný čin nepriamej korupcie formou účastníctva, by sa pred súd mali postaviť v máji. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu, ktorý vo veci vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici spolu štyri termíny hlavného pojednávania na máj a jún.
Príslušníci bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ešte koncom septembra 2023 vykonali policajnú akciu s krycím názvom „Corrumpere 2“, v rámci ktorej boli zadržaní advokáti Alexander F. a Peter J. „Osoby sú obvinené z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom „Média“ vyšetrovanej na NAKA v rokoch 2017 až 2021,“ uviedla vtedy polícia. Orgány činné v trestnom konaní navrhli obvinených stíhať väzobne, súdy sa však s návrhom nestotožnili.
Alexandrovi F. súd už v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov.
Zdroj: SITA.sk - Advokát s podmienkou za takáčovcov ide opäť pred súd, tentoraz čelí obvineniu z nepriamej korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Príslušníci bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ešte koncom septembra 2023 vykonali policajnú akciu s krycím názvom „Corrumpere 2“, v rámci ktorej boli zadržaní advokáti Alexander F. a Peter J. „Osoby sú obvinené z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom „Média“ vyšetrovanej na NAKA v rokoch 2017 až 2021,“ uviedla vtedy polícia. Orgány činné v trestnom konaní navrhli obvinených stíhať väzobne, súdy sa však s návrhom nestotožnili.
Alexandrovi F. súd už v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov.
Zdroj: SITA.sk - Advokát s podmienkou za takáčovcov ide opäť pred súd, tentoraz čelí obvineniu z nepriamej korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Najzamestnávateľ Tesco opäť zvyšuje mzdy
Najzamestnávateľ Tesco opäť zvyšuje mzdy
<< predchádzajúci článok
EÚ mimoriadne rokovala o situácii na Blízkom východe, členské štáty apelujú na deeskaláciu konfliktu
EÚ mimoriadne rokovala o situácii na Blízkom východe, členské štáty apelujú na deeskaláciu konfliktu