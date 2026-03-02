Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. marca 2026

Advokát s podmienkou za takáčovcov ide opäť pred súd, tentoraz čelí obvineniu z nepriamej korupcie


Tagy: Advokáti Korupcia orgány činné v trestnom konaní OČTK Súdy

Advokáti Alexander F. a Peter J., ktorí sú stíhaní pre trestný čin nepriamej korupcie formou účastníctva, by sa pred súd mali postaviť v máji. Vyplýva to z ...



2.3.2026 (SITA.sk) - Advokáti Alexander F. a Peter J., ktorí sú stíhaní pre trestný čin nepriamej korupcie formou účastníctva, by sa pred súd mali postaviť v máji. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu, ktorý vo veci vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici spolu štyri termíny hlavného pojednávania na máj a jún.


Príslušníci bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ešte koncom septembra 2023 vykonali policajnú akciu s krycím názvom „Corrumpere 2“, v rámci ktorej boli zadržaní advokáti Alexander F. a Peter J. „Osoby sú obvinené z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom „Média“ vyšetrovanej na NAKA v rokoch 2017 až 2021,“ uviedla vtedy polícia. Orgány činné v trestnom konaní navrhli obvinených stíhať väzobne, súdy sa však s návrhom nestotožnili.

Alexandrovi F. súd už v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov.


Zdroj: SITA.sk - Advokát s podmienkou za takáčovcov ide opäť pred súd, tentoraz čelí obvineniu z nepriamej korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.

