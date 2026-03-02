|
Najzamestnávateľ Tesco opäť zvyšuje mzdy
Zvýšenie miezd sa dotkne tisícov kolegýň a kolegov pracujúcich v predajniach aj distribučných skladoch naprieč celým Slovenskom. Ide o ďalší krok v dlhodobej stratégii vytvárania stabilného a ...
Zdieľať
2.3.2026 (SITA.sk) - Zvýšenie miezd sa dotkne tisícov kolegýň a kolegov pracujúcich v predajniach aj distribučných skladoch naprieč celým Slovenskom. Ide o ďalší krok v dlhodobej stratégii vytvárania stabilného a atraktívneho pracovného prostredia, ktorú potvrdzuje aj nedávno získané ocenenie Najzamestnávateľ roka 2025. Tesco svojim kolegom a kolegyniam poskytuje aj širokú paletu výhod a benefitov v hodnote až 1 700 eur ročne.
Tesco patrí medzi najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku. Aktuálne jeho tím tvorí takmer 8-tisíc kolegov a kolegýň naprieč krajinou, zamestnáva až 18 národností a vyše 6,5 % zamestnancov je zdravotne znevýhodnených.
"V Tescu dlhodobo vytvárame prostredie, v ktorom sa každý cíti vítaný a môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Je pre nás dôležité, aby kolegyne a kolegovia cítili, že naša spoločná práca má skutočnú hodnotu – pre našich zákazníkov aj pre celú spoločnosť,” hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dopĺňa: "Teší ma, že od marca 2026 opäť pristupujeme k zvýšeniu miezd pre kolegov a kolegyne na našich prevádzkach a distribučných skladoch. V tomto roku investujeme do odmeňovania 8 miliónov eur, za posledné tri roky Tesco len na zvýšenie platov vyčlenilo takmer 30 miliónov eur. Tento krok odráža naše uznanie za ich každodennú prácu, nasadenie a profesionalitu. Zároveň tým potvrdzujeme náš záväzok byť zamestnávateľom, ktorý prináša istotu a stabilitu do ich života. Verím, že práve kombinácia férového odmeňovania, kvalitných benefitov a priateľskej firemnej kultúry je tým, čo robí Tesco výnimočným zamestnávateľom.”
Spoločnosť Tesco získala na začiatku februára 2026 ocenenie Najzamestnávateľ roka, na popredných miestach v prestížnej ankete sa umiestnila už po piatykrát. Reťazec získal 1. miesto v kategórii Obchod a služby za rok 2025 a zároveň získal ocenenie Profesia Lab za inklúziu a zamestnávanie zdravotne znevýhodnených.
Tesco zároveň ponúka bezkonkurenčné benefity pre každého kolegu a kolegyňu až do výšky 1 700 eur a ďalšie výhody zamerané na životnú rovnováhu. Obľúbená je najmä Clubcard zľava na nákup v hodnote až 1 100 eur ročne, príspevok na dôchodok v III. pilieri do výšky 240 eur či príspevky pri rôznych výročiach.
Osobitnú pozornosť Tesco venuje podpore rodiny, zdravia a životnej rovnováhy. Zamestnanci majú k dispozícii služby zamerané na zdravie a duševnú pohodu, vrátane Virtuálneho lekára či bezplatnú linku pomoci Na nás sa môžete spoľahnúť, ktorá poskytuje psychologické, právne či finančné poradenstvo.
Tesco zároveň potvrdzuje, že je skvelým miestom na prácu pre všetkých, váži si jedinečnosť všetkých kolegov a kolegýň a podporuje budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. Konkrétne dáta o aktivitách v tejto oblasti reťazec zverejnil vo svojej Správe o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie za rok 2025. Za dlhoročný inkluzívny prístup získalo Tesco v minulosti niekoľko prestížnych ocenení, medzi ktoré patrí Roma Spirit, Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ v rámci cien Via Bona Slovakia.
Viac o príležitostiach pracovať v Tescu sa dozviete na stránke kariera.tesco.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Najzamestnávateľ Tesco opäť zvyšuje mzdy © SITA Všetky práva vyhradené.
