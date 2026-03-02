|
Pondelok 2.3.2026
Meniny má Anežka
Denník - Správy
02. marca 2026
EÚ mimoriadne rokovala o situácii na Blízkom východe, členské štáty apelujú na deeskaláciu konfliktu
Európska únia (EÚ) mimoriadne rokovala o situácii na Blízkom východe, Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (
2.3.2026 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) mimoriadne rokovala o situácii na Blízkom východe, Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Marek Eštok. Ako informovali z komunikačného odboru slovenského rezortu diplomacie, vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová zvolala mimoriadnu videokonferenciu ministrov zahraničných vecí štátov EÚ v reakcii na aktuálnu eskaláciu na Blízkom východe.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) poveril zastupovaním Slovenska na zasadnutí štátneho tajomníka Mareka Eštoka. Účastníci stretnutia zhodnotili vývoj po spoločných útokoch Spojených štátov amerických a Izraela na Irán a odvetných iránskych útokoch na Izrael, americké vojenské základne v regióne a viaceré krajiny Zálivu.
„Je poľutovaniahodné, že diplomacia opäť zlyhala a Blízky východ čelí riziku špirály vojenskej eskalácie. Slovensko odsudzuje útok na Irán ako porušenie medzinárodného práva. Vyjadrujeme zároveň plnú solidaritu s krajinami Zálivu, ktoré čelia útokom Iránu a podporujeme posilnenie angažovanosti EÚ ku krajinám Zálivu,“ uviedol štátny tajomník Eštok o pozícii SR.
Európski partneri vyzvali na zdržanlivosť všetkých strán, apelovali okamžitú deeskaláciu a návrat k rokovaniam. Rovnako vyzvali aj na rešpektovanie medzinárodného práva a ochranu civilného obyvateľstva. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár privítal spoločný postoj štátov Únie s cieľom apelovať na diplomatické rokovania.
„Slovenská republika je konzistentným obhajcom dodržiavania medzinárodného práva bez uplatňovania dvojakého metra pre väčšie i menšie krajiny, a to vo všetkých prípadoch a konfliktoch vo svete. Je nevyhnutné vrátiť sa späť k diplomatickým rokovaniam,“ prízvukoval. Slovensko tiež na zasadnutí poukázalo na potenciálne negatívne dôsledky aktuálnej krízy na globálny obchod a ceny ropy, čo nie je v záujme Európy, ani jednotlivých členských štátov.
„Aj v tejto súvislosti som preto opätovne požiadal Európsku komisiu o spoluprácu pri realizácii spoločnej prieskumnej misie s cieľom preveriť situáciu s ropovodom Družba priamo na Ukrajine. Prioritou ostáva urýchlené obnovenie dodávok ropy berúc do úvahy hrozbu zablokovania dodávok cez Hormuzský prieliv,“ uviedol Eštok.
Diskutujúci na videokonferencii sa dotkli aj témy situácie diplomatického personálu a občanov EÚ, ktorí sa nachádzajú na Blízkom východe a v krajinách Zálivu. Prioritou je podľa nich bezpečnosť, otvorili teda možnosti evakuácií.
„Informoval som európskych partnerov, že Slovensko pripravuje prvé repatriačné lety, ktoré plánujeme zrealizovať z Jordánska, čo najskôr to bude logisticky a bezpečnostne možné,“ uviedol štátny tajomník MZVaEZ SR. Podľa Blanára je slovenská diplomacia v aktívnom kontakte so slovenskými občanmi v regióne.
„V prípade potreby sme pripravení pomôcť aj ďalším krajinám tak, ako sme to urobili už počas predchádzajúcich evakuačných letov, keď Slovensko ako spoľahlivý a profesionálny partner dopravilo do bezpečia nielen občanov SR, ale tiež občanov iných štátov,“ dodal minister.
