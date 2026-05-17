Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gizela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. mája 2026

Europoslanec Ondruš vystúpil zo strany Hlas, dôvodom je kandidatúra na prezidenta KOZ


Tagy: europoslanec Odchod zo strany

Súvislosť odchodu s vnútrostraníckymi problémami odmietol. Europoslanec Branislav Ondruš vystúpil zo strany



Zdieľať
17.5.2026 (SITA.sk) - Súvislosť odchodu s vnútrostraníckymi problémami odmietol.


Europoslanec Branislav Ondruš vystúpil zo strany Hlas-SD v súvislosti so svojou kandidatúrou na prezidenta Konfederácie odborových zväzov (KOZ). Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 na STVR.

Vnútrostranícke problémy


Som poslancom Európskeho parlamentu za stranu Hlas-SD a ukončenie môjho členstva súvisí výlučne s mojou kandidatúrou na pozíciu prezidenta Konfederácie odborových zväzov,“ povedal Ondruš. Dodal, že rozhodnutie vzniklo po dohode s vedením strany. Podľa neho v KOZ prevláda predstava, že prezident odborárov by nemal byť členom politickej strany, hoci v minulosti niektorí šéfovia odborov stranícku príslušnosť mali.

Ja to, samozrejme, rešpektujem,“ doplnil. Ondruš zároveň odmietol, že by jeho odchod z Hlasu súvisel s vnútrostraníckymi problémami. Potvrdil tiež, že v prípade zvolenia do čela KOZ sa mandátu europoslanca vzdať neplánuje.

V Európskom parlamente máme predstaviteľov odborov, je to pomerne štandardné,“ uviedol. Pripomenul napríklad bývalého prezidenta Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Richarda Falbra, ktorý pôsobil aj ako europoslanec.

Skĺbenie funkcií


Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann v relácii uviedla, že keď sa dozvedela o odchode Branislava Ondruša zo strany Hlas-SD, najskôr si myslela, že dôvodom je nesúhlas s politikou vlády.

Myslela som si, že je to aj preto, že kriticky vníma nesociálnu politiku tejto vlády, ale vidím, že sú tam iné politiky,“ povedala. Vyslovila pochybnosť, či sa dá plnohodnotne skĺbiť funkciu europoslanca a šéfa odborárov. Podľa nej si práca v Európskom parlamente vyžaduje väčšinu pracovného týždňa v zahraničí.

Neviem si predstaviť, ako sa to dá skĺbiť, ak chce človek robiť obe funkcie naplno,“ povedala Lexmann. Zároveň upozornila, že dlhoročná politická kariéra Ondruša môže viesť k vnímaniu odborov ako spolitizovanej organizácie. „Myslím si, že sa to nedá úplne oddeliť,“ dodala.


Zdroj: SITA.sk - Europoslanec Ondruš vystúpil zo strany Hlas, dôvodom je kandidatúra na prezidenta KOZ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: europoslanec Odchod zo strany
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Advokáti obvinení z korupcie sa postavia pred súd, ŠTS vytýčil štyri termíny
<< predchádzajúci článok
c

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 