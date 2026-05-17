17. mája 2026
Meniny má Gizela
17. mája 2026
Europoslanec Ondruš vystúpil zo strany Hlas, dôvodom je kandidatúra na prezidenta KOZ
17.5.2026 (SITA.sk) - Súvislosť odchodu s vnútrostraníckymi problémami odmietol.
Europoslanec Branislav Ondruš vystúpil zo strany Hlas-SD v súvislosti so svojou kandidatúrou na prezidenta Konfederácie odborových zväzov (KOZ). Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 na STVR.
„Som poslancom Európskeho parlamentu za stranu Hlas-SD a ukončenie môjho členstva súvisí výlučne s mojou kandidatúrou na pozíciu prezidenta Konfederácie odborových zväzov,“ povedal Ondruš. Dodal, že rozhodnutie vzniklo po dohode s vedením strany. Podľa neho v KOZ prevláda predstava, že prezident odborárov by nemal byť členom politickej strany, hoci v minulosti niektorí šéfovia odborov stranícku príslušnosť mali.
„Ja to, samozrejme, rešpektujem,“ doplnil. Ondruš zároveň odmietol, že by jeho odchod z Hlasu súvisel s vnútrostraníckymi problémami. Potvrdil tiež, že v prípade zvolenia do čela KOZ sa mandátu europoslanca vzdať neplánuje.
„V Európskom parlamente máme predstaviteľov odborov, je to pomerne štandardné,“ uviedol. Pripomenul napríklad bývalého prezidenta Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Richarda Falbra, ktorý pôsobil aj ako europoslanec.
Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann v relácii uviedla, že keď sa dozvedela o odchode Branislava Ondruša zo strany Hlas-SD, najskôr si myslela, že dôvodom je nesúhlas s politikou vlády.
„Myslela som si, že je to aj preto, že kriticky vníma nesociálnu politiku tejto vlády, ale vidím, že sú tam iné politiky,“ povedala. Vyslovila pochybnosť, či sa dá plnohodnotne skĺbiť funkciu europoslanca a šéfa odborárov. Podľa nej si práca v Európskom parlamente vyžaduje väčšinu pracovného týždňa v zahraničí.
„Neviem si predstaviť, ako sa to dá skĺbiť, ak chce človek robiť obe funkcie naplno,“ povedala Lexmann. Zároveň upozornila, že dlhoročná politická kariéra Ondruša môže viesť k vnímaniu odborov ako spolitizovanej organizácie. „Myslím si, že sa to nedá úplne oddeliť,“ dodala.
Zdroj: SITA.sk - Europoslanec Ondruš vystúpil zo strany Hlas, dôvodom je kandidatúra na prezidenta KOZ © SITA Všetky práva vyhradené.
