 24hod.sk    Z domova

05. novembra 2025

Advokátska komora dá 17. novembra zamestnancom voľno, vyzvala k tomu aj svojich členov


Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra považuje Slovenská advokátska komora (SAK) za tak dôležitý sviatok, že si jeho odkaz chce naďalej ...



Zdieľať
gettyimages 1278728870 676x431 5.11.2025 (SITA.sk) - Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra považuje Slovenská advokátska komora (SAK) za tak dôležitý sviatok, že si jeho odkaz chce naďalej pripomínať pracovným voľnom. Predsedníctvo SAK preto rozhodlo, že 17. novembra budú mať zamestnanci komory voľno.


Ako v tejto súvislosti vyhlásil predseda SAK Tomáš Kamenec, 17. november vrátil občanom slobodu a demokraciu, a v rámci nej aj možnosť slobodného výkonu advokátskeho povolania pri ochrane ľudských práv.

„Preto sme sa rozhodli udeliť našim zamestnancom voľno, aj keď Deň boja za slobodu a demokraciu už nie je dňom pracovného pokoja. K rovnakému gestu zároveň povzbudzujeme aj všetkých našich členov, advokátky a advokátov: ak Vám to okolnosti umožnia a nemáte na tento deň naplánované neodkladné úkony, prosím, zvážte uctiť si spomienku na Nežnú revolúciu gestom voči Vašim spolupracovníkom,“ vyzval advokátov Kamenec. Doplnil, že advokáti takto vyšlú dôležitý signál zdôrazňujúci úctu k slobode a demokracii.

Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý pripadá na 17. novembra, bol ako deň pracovného pokoja zrušený v rámci opatrení zameraných na konsolidáciu verejných financií.


Zdroj: SITA.sk - Advokátska komora dá 17. novembra zamestnancom voľno, vyzvala k tomu aj svojich členov © SITA Všetky práva vyhradené.

