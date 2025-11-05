Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

05. novembra 2025

V Estónsku zadržali prokremeľského blogera



Prokremeľského blogera Olega Besedina zadržali v Estónsku pre podozrenie z činnosti proti Estónskej republike a z porušovania medzinárodných sankcií. Oznámila to estónska prokuratúra. Informuje o tom web



gettyimages 1440761734 676x450 5.11.2025 (SITA.sk) - Prokremeľského blogera Olega Besedina zadržali v Estónsku pre podozrenie z činnosti proti Estónskej republike a z porušovania medzinárodných sankcií. Oznámila to estónska prokuratúra. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje estónske noviny Postimees.


Besedin je podozrivý zo spolupráce s osobami konajúcimi v záujme ruských spravodajských služieb a z účasti na ruských operáciách informačného ovplyvňovania minimálne od roku 2022.

Prostredníctvom informačného ovplyvňovania pod vedením Kremľa, z účasti na ktorom je Besedin podozrivý, sa uskutočňovali pokusy o vytvorenie príležitostí pre Rusko na zasahovanie do vnútorných záležitostí Estónskej republiky,“ povedal zástupca generálneho riaditeľa estónskej Služby vnútornej bezpečnosti Taavi Narits.

Besedin je okrem iného podozrivý z opakovaného zdieľania obsahu ruských mediálnych kanálov, voči ktorým sa uplatňujú sankcie.



Zdroj: SITA.sk - V Estónsku zadržali prokremeľského blogera © SITA Všetky práva vyhradené.

