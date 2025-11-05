|
Štvrtok 6.11.2025
Meniny má Renáta
Denník - Správy
05. novembra 2025
V Estónsku zadržali prokremeľského blogera
Prokremeľského blogera Olega Besedina zadržali v Estónsku pre podozrenie z činnosti proti Estónskej republike a z porušovania medzinárodných sankcií. Oznámila to estónska prokuratúra. Informuje o tom web
5.11.2025 (SITA.sk) - Prokremeľského blogera Olega Besedina zadržali v Estónsku pre podozrenie z činnosti proti Estónskej republike a z porušovania medzinárodných sankcií. Oznámila to estónska prokuratúra. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje estónske noviny Postimees.
Besedin je podozrivý zo spolupráce s osobami konajúcimi v záujme ruských spravodajských služieb a z účasti na ruských operáciách informačného ovplyvňovania minimálne od roku 2022.
„Prostredníctvom informačného ovplyvňovania pod vedením Kremľa, z účasti na ktorom je Besedin podozrivý, sa uskutočňovali pokusy o vytvorenie príležitostí pre Rusko na zasahovanie do vnútorných záležitostí Estónskej republiky,“ povedal zástupca generálneho riaditeľa estónskej Služby vnútornej bezpečnosti Taavi Narits.
Besedin je okrem iného podozrivý z opakovaného zdieľania obsahu ruských mediálnych kanálov, voči ktorým sa uplatňujú sankcie.
