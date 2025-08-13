|
Streda 13.8.2025
Denník - Správy
13. augusta 2025
Aeroklub pozastavil predaj lístkov na Letecké dni Košice, organizovať ich nakoniec bude župa
Aeroklub Košice o. z. pozastavil predaj lístkov na Letecké dni Košice, ktoré sa mali konať 6. a 7. septembra 2025. „Evidentne v Košiciach ten letecký deň organizovať nebudeme," ozrejmil ...
13.8.2025 (SITA.sk) - Aeroklub Košice o. z. pozastavil predaj lístkov na Letecké dni Košice, ktoré sa mali konať 6. a 7. septembra 2025. „Evidentne v Košiciach ten letecký deň organizovať nebudeme," ozrejmil pre agentúru SITA Ján Magura z Aeroklubu Košice. Dodal, že v tom istom čase a na tom istom mieste sa môže konať len jeden letecký deň, a nie dva.
V rovnakom termíne totiž v Košiciach organizuje letecké dni aj Košický samosprávny kraj (KSK). Župa a Aeroklub Košice o. z. sa o letecké dni sporili už dlhšie, oba subjekty ich plánovali usporiadať počas prvého septembrového víkendu. Aeroklub na to upozornil v tlačovej správe ešte začiatkom júla, vyjadril tiež obavy z ohrozenia kvality a reputácie košických leteckých dní.
Na podujatie v rokoch 2021 až 2024 prispel aj KSK, z jeho iniciatívy sa zmenil aj názov podujatia. Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) na tlačovej besede uprostred júla ohlásil, že v tomto roku bude KSK podujatie Letecké dni Košického kraja spoluorganizovať so Slovenskou leteckou asociáciou. Cieľom je podľa jeho slov zabezpečenie vyššej kvality. Magura pre agentúru SITA vysvetlil, že postupovali štandardne, tak ako aj v minulosti.
„Na to, aby ste dostali povolenie, tak sa k tomu musia vyjadriť určité orgány. Konkrétne Dopravný úrad vydáva povolenie na organizáciu verejného leteckého podujatia, tak sa to oficiálne volá. Na to potrebujete niekoľko vecí a jednou z nich je súhlas prevádzkovateľa letiska," pokračoval s tým, že predmetný súhlas napokon dostal od prevádzkovateľa letiska kraj. „Keďže sme nedodali Dopravnému úradu potvrdenie od prevádzkovateľa, tak neorganizujeme Letecký deň Košice," dodal.
Magura podotkol, že žiadosti na dotknuté inštitúcie, medzi nimi aj Letisko Košice, s ktorým roky spolupracujú, odoslali ešte v marci a brali to skôr ako formalitu. „Kraj sa rozhýbal niekedy v máji," dodal, zdôrazňujúc, že košická župa nikdy nikdy nebola organizátorom či spoluorganizátorom, ale jedným zo sponzorov. Prostriedky za už zakúpené lístky sa podľa jeho slov záujemcom, ktorí si ich už zaobstarali, vrátia. „My ani nemáme tie peniaze, lebo to pre nás robí jeden portál. Peniaze sú u nich a všetkým ich na náš pokyn vrátia. Neviem, či to už aj nevracali," povedal. „Nechcem byť ani expresívny, ani nejaký. Už ma nezaujíma pán Trnka a kraj," uzavrel.
Trnka na tlačovej besede pred mesiacom ozrejmil, že vlani bola spustená výzva z dotačného programu Terra Incognita, kde prijímali návrhy na organizovanie podujatí. Žiadosť podal aj Aeroklub. Prostriedky im ale pridelené neboli. „Vzhľadom na to, že podujatie sa dlhodobo neposúvalo vyššie, napriek našim upozorneniam a návrhom. Aeroklub Košice poslal v žiadosti možno jednoriadkový popis programu, ktorý chcel robiť v septembri. Čiže z logických dôvodov dotácia nebola schválená," uviedol Trnka.
Aeroklub ale v tlačovej správe uviedol, že keď o dotáciu minulý rok žiadal, dostal od župy, prostredníctvom jej organizácie Košice Región Turizmus odpoveď, že žiadosť spĺňa všetky náležitosti, no podujatie v roku 2025 nebude podporené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
„Napriek tomu sme nevzdávali tento boj s Aeroklubom Košice a navrhli sme im zmluvu o spolupráci. Poslali sme ju niekedy na jeseň, čiže v novembri, decembri minulého roku Aeroklubu Košice. Výsledok bol asi taký, že niekedy v januári, februári nám prišla zmluva roztrhaná na kusy," opisoval na tlačovej besede predseda KSK vývoj situácie.
Z Aeroklubu Košice pre agentúru SITA popreli, že by zmluvu roztrhali, podľa ich vyjadrenia je to fráza aby vyvolali emóciu. „Skutočnosť je, že sme len dali jasne najavo, že nie sme vydierateľní a jasne sme likvidačné podmienky odmietli. Nie sme na nikoho financiách závislí, diverzifikujeme medzi mnoho sponzorov," uviedli. Na sociálnej sieti sa tiež krátko po tlačovke KSK vyjadrili, že ponúknutá zmluva bola postavená jednostranne a kraj si podľa nich ponechal neobmedzené právo veta, s možnosťou finančných sankcií. „Takto sa pracovať nedá. Takto postavené riziko, že my by sme sa narobili a aby sme minuli prostriedky na program a oni by to napokon nepreplatili z náhodných dôvodov sme nemohli akceptovať. My dlhy nerobíme !!!" napísali vtedy.
Na opakované novinárske otázky o tom, či župa vedela o tom, že v predmetnom termíne sú už jedny letecké dni plánované Trnka na tlačovej besede 11. júla uviedol, že sa to dozvedeli v uplynulých dňoch, respektíve týždňoch, keďže sa objavil leták. Dodal, že po roztrhanej zmluve ich už nik nekontaktoval.
„Letecké dni Košického kraja, ktoré sa organizovali aj predtým, sa tohto roku budú organizovať. To, že niekto si vymyslí inú akciu s iným názvom v tom istom termíne a neinformuje nás, za to ja nemôžem," povedal vtedy. Aeroklub v tomto smere argumentoval tým, že podujatie v ostatných rokoch vždy organizovali v prvý septembrový víkend, daný termín podľa ich vyjadrenia mediálne komunikovali od vlaňajšieho septembra a župa podľa nich o tomto termíne vedela, keďže bol uvedený v žiadosti o dotáciu.
„Opätovne zdôrazňujeme, že KSK si tento termín nevybral "LEN TAK". Župa disponovala nájomnou zmluvou na prenájom letiska na účely organizácie Leteckých dní košického kraja v dňoch 6. a 7. septembra 2025 – prvý septembrový víkend tak, ako po minulé roky. My sa zase pýtame, prečo Aeroklub vyhlásil podujatie v tomto termíne a zároveň na neho začal predávať lístky, keď nemal právoplatnú nájomnú zmluvu, bez ktorej je nemožné letecké dni realizovať," reagoval KSK pre agentúru SITA na otázku, prečo bol vybraný tento konkrétny termín, ak KSK vedel, že v tento víkend má byť podujatie Aeroklubu.
Predseda kraja Trnka na tlačovej besede naznačil, že zaznamenali rozpor vo výkazoch, ktoré boli z OZ poskytované im a letisku. „Strácali sa v týchto eventoch peniaze," tvrdí s tým, že robia kroky pre to, aby mali financie pod kontrolou a na konci sa im prinajmenšom vrátili náklady. Župa pre agentúru SITA ozrejmila, že čísla návštevnosti uvádzané v záverečnej správe k podujatiu nekorešpondovali s číslami, ktoré Aeroklub uviedol pre letisko Košice.
„Momentálne tieto údaje podliehajú finančnej analýze, na výsledky ktorej čakáme," doplnili z KSK. Aeroklub vysvetlil, že KSK požadoval informácie o tom koľko ľudí bolo na podujatí, zaujímal ich dosah v rámci regiónu, viditeľnosť ich loga a podobne. Podľa Aeroklubu išlo o približne 15-tisíc ľudí.
„S letiskom máme dohodu, že im platíme jedno za každého plne platiaceho návštevníka, čo bolo cca sedem až osem tisíc ľudí," uviedli. Ako ďalej vysvetlili, rozdiel je vo vstupenkách pre deti, dôchodcov, ZŤP osoby a ich sprievod a podobne.
„Tie sú za tri eurá, pričom 0,6 eur berie portál za sprostredkovanie predaja, s letiskom sme sa preto dohodli, že nebudú brať jedno euro z týchto lístkov, pretože nám by vlastne ostalo menej ako polovica," ozrejmujú. Ďalší rozdiel tvoria partnerské lístky a VIP lístky, tým že majú mnoho sponzorov, dávajú aj mnoho partnerských lístkov. „Len pre predstavu, KSK si vrátane VIP vyžiadalo takmer 500 lístkov, Letisko si vrátane VIP vyžiadalo cca 300 lístkov (poslanci, zamestnanci, rodiny…). Tu je jasná logika, že predsa neplatíme letisku za to, že si vyžiadalo pre seba vstupenky zadarmo," tvrdil Aeroklub.
V súvislosti s tým, že Aeroklubu bolo odmietnuté poskytnutie dotácie s odôvodnením, že je nedostatok peňazí, predseda KSK zdôvodnil tým, že ide o všeobecnú formulku, ktorou sa odmietajú dotácie. V prvej fáze by podľa Trnku mali na letecké dni vynaložiť 200-tisíc eur, zdôraznil ale, že počítajú s tým, že na konci dňa, po spočítaní všetkých výnosov, budú na nule, prípadne v pluse. „Nemôže sa to stať," zdôraznil Trnka v odpovedi na otázku, či nemôže dôjsť k blamáži. Župa v reakcii na otázky agentúry SITA spresnila, že tieto prostriedky, 200-tisíc eur, pochádzajú z rozpočtu KSK, nie je z programu Terra Incognita.
Podotkla tiež, že nejde o výdavok v pravom zmysle slova, keďže predpokladajú návrat prostriedkov z výnosov zo vstupného, čo rozpočet vyrovná. „Momentálne ide o formu zvýšenia členského príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu, ktorá zabezpečuje realizáciu strategického podujatia Letecké dni Košického kraja," dopĺňa KSK.
Samospráva tiež odmieta tvrdenia o nevýhodnosti zmluvy so Slovenskou leteckou asociáciou. „Zmluva so Slovenskou leteckou asociáciou je výhodná. Každý krok robíme v záujme návštevníkov. Na rozdiel od minulých rokov garantujeme vrátenie vstupného v prípade zrušenia podujatia z objektívnych dôvodov (zlé počasie, mimoriadne opatrenia atď). V takom prípade sa zároveň kompenzujú účinkujúci, čo je bežná prax pri akýchkoľvek umeleckých produkciách. SLA nie je príjemcom zisku – všetky príjmy zo vstupného, sponzoringu a stánkov zostávajú v plnej miere KOCR a používajú sa výhradne na organizáciu a realizáciu podujatia. Zmluva zároveň vytvára priestor pre dlhodobú spoluprácu, ktorá znižuje budúce náklady a zvyšuje efektivitu príprav," uviedli.
Predmetná zmluva so Slovenskou leteckou asociáciou, ako organizátorom leteckých dní, sa v Centrálnom registri zmlúv objavila 11. júla, teda v deň, kedy sa konala tlačová beseda KSK. Ako objednávateľ je uvedená organizácia Košice Región Turizmus. Zmluva so Slovenskou leteckou asociáciou sa týka spolupráce na príprave, organizácii a zabezpečení Leteckých dní Košického kraja, je na sumu 120-tisíc eur. Ide o „paušálnu náhradu nákladov vzniknutých výlučne v spojitosti s činnosťou organizátora, v zmysle tejto zmluvy".
Polovicu sumy mal kraj podľa zmluvy uhradiť do 20. júla, druhá polovica má byť uhradený najneskôr do 10. septembra. Z dokumentu tiež vyplýva, že „organizátor má nárok na paušálnu náhradu nákladov (v celom rozsahu) aj v prípade, ak sa podujatie (a to v čo i len jeden deň) neuskutoční, respektíve bude zrušené", a to v troch prípadoch. Ide o akýkoľvek dôvod na strane usporiadateľa, okolnosti vyššej moci ako je nepriaznivé počasie či krízová udalosť počas podujatia, a tiež akýkoľvek dôvod, ktorý nie je na strane organizátora. Zmluva tiež naznačuje pokračovanie spolupráce medzi KSK a Slovenskou leteckou asociáciou aj v nasledujúcom roku, a tiež v ďalších rokoch.
„Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zorganizovaním a zabezpečením podujatia, a to v rokoch 2027 až 2028 majú zmluvné strany právo opcie, teda právo na predĺženie platnosti tejto zmluvy do 30. 9. 2028, a to postupne vždy o jeden nasledujúci rok," píše sa v zmluve.
Zdroj: SITA.sk - Aeroklub pozastavil predaj lístkov na Letecké dni Košice, organizovať ich nakoniec bude župa © SITA Všetky práva vyhradené.
