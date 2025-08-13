|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. augusta 2025
Bratislavské Jazzové Dni 2025: Jazzáky odštartujú Zea, Peter Lipa a Emile Londonien
Organizátorov teší, že už na otváracom koncerte sa predstavia dva veľké talenty súčasnej hudby spolu s legendou Lipom
Zdieľať
Bratislavské jazzové dni 2025 (BJD) zverejnili zostavu interpretov, ktorí potešia návštevníkov festivalu na jeho warm-up koncerte. Otvorenie festivalu, „večer plný jazzu, soulu a elektroniky“ sa uskutoční 4. septembra v industriálnych priestoroch design factory Jarovce, kde vystúpia Zea (Alžbeta Ferencová), Peter Lipa a francúzska zostava Emile Londonien.
Organizátorov teší, že už na otváracom koncerte sa predstavia dva veľké talenty súčasnej hudby spolu s legendou Lipom. „Je to presne tá kombinácia, ktorou chceme Bratislavské jazzové dni smerovať aj do budúcna - prinášať na jedno pódium nové tváre, ktoré hýbu svetovou scénou, a umelcov, ktorí formovali jej históriu,“ dodáva Pavel Daněk, šéf festivalu.
Alžbeta Ferencová, známa ako Zea, patrí medzi najvýraznejšie talenty česko-slovenskej hudobnej scény. Speváčka, herečka a tanečníčka prinesie zmes súčasného popu, soulu a RnB s elektronickými prvkami. „Jej debut Burning Light ju katapultoval medzi najzaujímavejšie hudobné talenty posledných rokov,“ približuje festival talentovanú Zeu, ktorá naživo vystúpi so sprievodným triom v šou prepájajúcej hudbu s tancom a vizuálnym umením.
Francúzske trio Emile Londonien označujú médiá za jednu z najvýraznejších formácií súčasnosti. „Ich druhý album Inwards, ktorý predstavia aj na Jazzákoch, je rytmická jazda naprieč jazzom, broken beatom, housom a RnB - moderný zvuk s britskou dušou a francúzskym šarmom,“ uvádza festival k triu, ktoré tvorí klávesák Nils Boyny, basgitarista Théo Tritsch a bubeník Matthieu Drago - všetci traja absolventi štrasburského konzervatória.
Na otváracom koncerte Jazzákov nebude na pódiu chýbať ani Peter Lipa, legenda slovenského jazzu a stálica festivalu. „Svojím aktuálnym koncertným programom ukáže, že jeho hlas, charizma a groove nestarnú. Nedávno vydaný album NOLA, nahraný s hudobníkmi z New Orleans, je dôkazom jeho neutíchajúcej chuti objavovať nové hudobné svety,“ dodávajú organizátori festivalu.
Pripomínajú aj prvé mená „veľkých jazzákov“, ktoré budú 24. až 26. októbra v bratislavskej Inchebe. V programe jubilejného 50. ročníka BJD sú americký trubkár Keyon Harrold, čerstvo nominovaný na Grammy, so svojím energickým albumom Foreverland a s hviezdnou kapelou, ktorá roztancuje publikum zmesou jazzu, soulu, hiphopu a afrobeat. Na festival zavíta aj basgitarista Marcus Miller či spevák, skladateľ a textár Kurt Elling.
Vstupenky na Bratislavské Jazzové Dni 2025 online tu https://www.ticketportal.sk/event/Bratislavske-Jazzove-Dni-Slovenska-sporitelna-2025?ID_partner=60
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Aeroklub pozastavil predaj lístkov na Letecké dni Košice, organizovať ich nakoniec bude župa
Aeroklub pozastavil predaj lístkov na Letecké dni Košice, organizovať ich nakoniec bude župa