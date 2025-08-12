|
Utorok 12.8.2025
Denník - Správy
12. augusta 2025
Divadlo Jána Palárika v Trnave čaká najväčšia rekonštrukcia v histórii za viac ako 1,6 milióna eur
Divadlo Jána Palárika v Trnave čaká najväčšia rekonštrukcia v histórii. Ako informuje hovorkyňa divadla Alena Predáčová, komplexná rekonštrukcia zadného traktu v celkovej hodnote viac ako 1,6 milióna eur ...
12.8.2025 (SITA.sk) - Divadlo Jána Palárika v Trnave čaká najväčšia rekonštrukcia v histórii. Ako informuje hovorkyňa divadla Alena Predáčová, komplexná rekonštrukcia zadného traktu v celkovej hodnote viac ako 1,6 milióna eur prinesie novú skúšobňu, väčší počet dámskych a pánskych šatní pre herecký súbor, kvalitnejší denný priestor pre herecký a technický tím, novú rekvizitáreň a celkové zlepšenie vnútorného vybavenia.
Poslednú rekonštrukciu tohto rozsahu naposledy realizovali v roku 2002, keď divadlo prešlo pod správu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Výsledkom bol vznik druhého hracieho priestoru –Štúdia. História zadného traktu siaha až do stredoveku. Za čias renesancie boli stredoveké domy za divadlom spojené do jedného veľkého objektu.
„Zadná časť divadla dodnes slúži ako zázemie pre herečky a hercov a celý technický tím. Priestory boli dlhé roky v zanedbanom stave, ktorý nezodpovedal štandardom kultúrnych inštitúcií 21. storočia," priblížila Predáčová. Rekonštrukcia prinesie pre zamestnancov dôstojné pracovné podmienky. Počet šatní pre herecký súbor sa zvýši zo súčasných štyroch na šesť a budú disponovať vlastnými sociálnymi zariadeniami.
„Legendárna klubovňa, v ktorej trávil čas aj Jaro Filip, sa presunie na iné miesto a bude väčšia," poznamenala hovorkyňa. Dispozičnými zmenami prejdú priestory javiskových technikov, zvukárov, osvetľovačov a rekvizitárov.
Rekonštrukcia počíta aj s prestavbou ich spoločenskej miestnosti, ktorá je v havarijnom stave. Plán rekonštrukcie zahŕňa nielen revitalizáciu existujúcich miestností, ale aj výstavbu nových. Novinkou je vznik podkrovnej skúšobne.
„Veľkou zmenou prejdú pivničné priestory, ktoré sa premenia na rekvizitáreň," vysvetlila Predáčová. Herecké šatne budú zdobiť pôvodné výrazné lampy s guľovitými tienidlami. Citlivou revitalizáciou prejdú aj herecké skrinky, ktoré boli vyrábané na mieru.
„Rekonštrukciou zadného traktu sa nám podarí po 65 rokoch zosúladiť kvalitu tvorby na javisku s kvalitou priestorov za javiskom. Herci a technici u nás tvoria umenie 21. storočia v priestoroch pamätajúcich si časy spred normalizácie a ja som rada, že im vďaka nášmu zriaďovateľovi TTSK dokážeme konečne vytvoriť také pracovne podmienky, aké si zaslúžia," uviedla riaditeľka divadla Zuzana Hekel.
Kraj od roku 2018 zrealizoval viacero investičných akcií, vrátane rekonštrukcie prednej fasády divadla (z Trojičného námestia), bočnej fasády (z Divadelnej ulice), či obnovy Zrkadlovej sály za viac než pol milióna eur. Dokopy investovala župa do divadla viac ako 1,86 milióna eur.
Napriek rozsiahlej rekonštrukcii bude divadelná sezóna pokračovať v plnom prúde. Namiesto septembra sa však začne až v októbri. Jediným spôsobom, akým diváci pocítia rekonštrukciu je uzavretie divadelného Štúdia, z ktorého sa stanú dočasné herecké šatne.
„Všetky štúdiové inscenácie sa presunú do Veľkej sály, v ktorej budú uvádzané pre obmedzený počet divákov s javiskovým sedením," doplnila hovorkyňa. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je stanovené na december 2026.
Zdroj: SITA.sk - Divadlo Jána Palárika v Trnave čaká najväčšia rekonštrukcia v histórii za viac ako 1,6 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
