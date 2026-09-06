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06. septembra 2026
AfD dosiahla drvivé víťazstvo vo voľbách v Sasku-Anhaltsku. Dnes sme napísali históriu, hovorí Siegmund
Na druhom mieste skončila stredopravá CDU kancelára Friedricha Merza. Krajne-pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) dosiahla drvivé ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Na druhom mieste skončila stredopravá CDU kancelára Friedricha Merza.
Krajne-pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) dosiahla drvivé víťazstvo v kľúčových regionálnych voľbách v Sasku-Anhaltsku, bývalej komunistickej oblasti na východe Nemecka.
Podľa exit pollov dvoch verejnoprávnych vysielateľov získala AfD najmenej 44 percent hlasov. „Dnes sme napísali históriu,“ vyhlásil šťastný 35-ročný vedúci kandidát AfD Ulrich Siegmund. Zatiaľ však nie je jasné, či strana získa absolútnu väčšinu, ktorá by jej umožnila samostatne vládnuť v štáte po prvýkrát.
Stredopravá CDU kancelára Friedricha Merza skončila na druhom mieste s približne 18,5 percentami hlasov. Podľa konečných výsledkov by štátny premiér CDU Sven Schulze mohol ešte vytvoriť viacstranícku koalíciu, aby zabránil AfD vo vláde.
Všetky hlavné strany doteraz dodržiavajú protifaricovú bariéru a odmietajú spoluprácu s AfD, ktorej miestna organizácia je označená za „pravicovo extrémistickú“ nemeckou tajnou službou.
Prvý prípad vlády AfD v spolkovom štáte by bol šokom pre mnohých v Nemecku, ktoré sa snaží vyrovnať s temnou históriou druhej svetovej vojny a holokaustu a doteraz držalo extrémistické strany na uzde. Protesty proti možnej vláde AfD prilákali tisíce ľudí v Magdeburgu, ktorí nesúhlasia s návratom extrémizmu.
Siegmund, ktorý je považovaný za prívetivú tvár AfD, má ambíciu viesť politickú revolúciu zo Sasku-Anhaltska, ktorá by viedla k národnému víťazstvu strany v roku 2029.
Jeho kampaň zahŕňa radikálne sľuby, vrátane „ofenzívy repatriácie a deportácií“ nelegálnych migrantov, zákazu dúhových vlajok LGBTQ v školách a zmeny výučby dejepisu s menším dôrazom na zločiny Tretej ríše. AfD tiež plánuje prilákať späť nemeckých expatriotov a ponúkať „bonusy na deti“ na zastavenie poklesu populácie v štáte s 2,1 miliónmi obyvateľov.
Nemecký ekonomický inštitút varoval, že imigračná politika AfD by bola ničivá pre Sasko-Anhaltsko, ktoré je silne závislé na zahraničných pracovníkoch, najmä v zdravotníctve. Obavy vyvoláva aj možnosť, že bezpečnostné zložky pod kontrolou AfD by mohli zdieľať citlivé informácie s Ruskom, ktoré by ich mohlo využiť na destabilizáciu Nemecka.
Silné víťazstvo AfD tiež zvyšuje tlak na Merza, ktorý sľúbil oživenie ekonomiky a obmedzenie nelegálnej migrácie, no jeho strana bola v národných prieskumoch porazená AfD. Politológ Wolfgang Schroeder upozornil, že po víťazstve AfD v Sasku-Anhaltsku „budú kritici Merza ešte hlasnejší a výzvy na lepšie vedenie budú neodškriepiteľné“.
Zdroj: SITA.sk - AfD dosiahla drvivé víťazstvo vo voľbách v Sasku-Anhaltsku. Dnes sme napísali históriu, hovorí Siegmund © SITA Všetky práva vyhradené.
Krajne-pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) dosiahla drvivé víťazstvo v kľúčových regionálnych voľbách v Sasku-Anhaltsku, bývalej komunistickej oblasti na východe Nemecka.
Podľa exit pollov dvoch verejnoprávnych vysielateľov získala AfD najmenej 44 percent hlasov. „Dnes sme napísali históriu,“ vyhlásil šťastný 35-ročný vedúci kandidát AfD Ulrich Siegmund. Zatiaľ však nie je jasné, či strana získa absolútnu väčšinu, ktorá by jej umožnila samostatne vládnuť v štáte po prvýkrát.
Na druhom mieste stredopravá CDU
Stredopravá CDU kancelára Friedricha Merza skončila na druhom mieste s približne 18,5 percentami hlasov. Podľa konečných výsledkov by štátny premiér CDU Sven Schulze mohol ešte vytvoriť viacstranícku koalíciu, aby zabránil AfD vo vláde.
Všetky hlavné strany doteraz dodržiavajú protifaricovú bariéru a odmietajú spoluprácu s AfD, ktorej miestna organizácia je označená za „pravicovo extrémistickú“ nemeckou tajnou službou.
Prvý prípad vlády AfD v spolkovom štáte by bol šokom pre mnohých v Nemecku, ktoré sa snaží vyrovnať s temnou históriou druhej svetovej vojny a holokaustu a doteraz držalo extrémistické strany na uzde. Protesty proti možnej vláde AfD prilákali tisíce ľudí v Magdeburgu, ktorí nesúhlasia s návratom extrémizmu.
AfD a jej radikálne sľuby
Siegmund, ktorý je považovaný za prívetivú tvár AfD, má ambíciu viesť politickú revolúciu zo Sasku-Anhaltska, ktorá by viedla k národnému víťazstvu strany v roku 2029.
Jeho kampaň zahŕňa radikálne sľuby, vrátane „ofenzívy repatriácie a deportácií“ nelegálnych migrantov, zákazu dúhových vlajok LGBTQ v školách a zmeny výučby dejepisu s menším dôrazom na zločiny Tretej ríše. AfD tiež plánuje prilákať späť nemeckých expatriotov a ponúkať „bonusy na deti“ na zastavenie poklesu populácie v štáte s 2,1 miliónmi obyvateľov.
Nemecký ekonomický inštitút varoval, že imigračná politika AfD by bola ničivá pre Sasko-Anhaltsko, ktoré je silne závislé na zahraničných pracovníkoch, najmä v zdravotníctve. Obavy vyvoláva aj možnosť, že bezpečnostné zložky pod kontrolou AfD by mohli zdieľať citlivé informácie s Ruskom, ktoré by ich mohlo využiť na destabilizáciu Nemecka.
Silné víťazstvo AfD tiež zvyšuje tlak na Merza, ktorý sľúbil oživenie ekonomiky a obmedzenie nelegálnej migrácie, no jeho strana bola v národných prieskumoch porazená AfD. Politológ Wolfgang Schroeder upozornil, že po víťazstve AfD v Sasku-Anhaltsku „budú kritici Merza ešte hlasnejší a výzvy na lepšie vedenie budú neodškriepiteľné“.
Zdroj: SITA.sk - AfD dosiahla drvivé víťazstvo vo voľbách v Sasku-Anhaltsku. Dnes sme napísali históriu, hovorí Siegmund © SITA Všetky práva vyhradené.
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