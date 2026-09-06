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06. septembra 2026

AfD dosiahla drvivé víťazstvo vo voľbách v Sasku-Anhaltsku. Dnes sme napísali históriu, hovorí Siegmund


Tagy: Krajinské voľby v Nemecku Voľby v Nemecku

Na druhom mieste skončila stredopravá CDU kancelára Friedricha Merza. Krajne-pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) dosiahla drvivé ...



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krajne pravicova strana alternativa pre nemecko afd dosiahla drvive vitazstvo v klucovych regionalnych volbach v sasku anhaltsku byvalej komunistickej oblasti na vychode nemecka 676x451 6.9.2026 (SITA.sk) - Na druhom mieste skončila stredopravá CDU kancelára Friedricha Merza.


Krajne-pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) dosiahla drvivé víťazstvo v kľúčových regionálnych voľbách v Sasku-Anhaltsku, bývalej komunistickej oblasti na východe Nemecka.

Podľa exit pollov dvoch verejnoprávnych vysielateľov získala AfD najmenej 44 percent hlasov. „Dnes sme napísali históriu,“ vyhlásil šťastný 35-ročný vedúci kandidát AfD Ulrich Siegmund. Zatiaľ však nie je jasné, či strana získa absolútnu väčšinu, ktorá by jej umožnila samostatne vládnuť v štáte po prvýkrát.

Na druhom mieste stredopravá CDU


Stredopravá CDU kancelára Friedricha Merza skončila na druhom mieste s približne 18,5 percentami hlasov. Podľa konečných výsledkov by štátny premiér CDU Sven Schulze mohol ešte vytvoriť viacstranícku koalíciu, aby zabránil AfD vo vláde.

Všetky hlavné strany doteraz dodržiavajú protifaricovú bariéru a odmietajú spoluprácu s AfD, ktorej miestna organizácia je označená za „pravicovo extrémistickú“ nemeckou tajnou službou.

Prvý prípad vlády AfD v spolkovom štáte by bol šokom pre mnohých v Nemecku, ktoré sa snaží vyrovnať s temnou históriou druhej svetovej vojny a holokaustu a doteraz držalo extrémistické strany na uzde. Protesty proti možnej vláde AfD prilákali tisíce ľudí v Magdeburgu, ktorí nesúhlasia s návratom extrémizmu.

AfD a jej radikálne sľuby


Siegmund, ktorý je považovaný za prívetivú tvár AfD, má ambíciu viesť politickú revolúciu zo Sasku-Anhaltska, ktorá by viedla k národnému víťazstvu strany v roku 2029.

Jeho kampaň zahŕňa radikálne sľuby, vrátane „ofenzívy repatriácie a deportácií“ nelegálnych migrantov, zákazu dúhových vlajok LGBTQ v školách a zmeny výučby dejepisu s menším dôrazom na zločiny Tretej ríše. AfD tiež plánuje prilákať späť nemeckých expatriotov a ponúkať „bonusy na deti“ na zastavenie poklesu populácie v štáte s 2,1 miliónmi obyvateľov.

Nemecký ekonomický inštitút varoval, že imigračná politika AfD by bola ničivá pre Sasko-Anhaltsko, ktoré je silne závislé na zahraničných pracovníkoch, najmä v zdravotníctve. Obavy vyvoláva aj možnosť, že bezpečnostné zložky pod kontrolou AfD by mohli zdieľať citlivé informácie s Ruskom, ktoré by ich mohlo využiť na destabilizáciu Nemecka.

Silné víťazstvo AfD tiež zvyšuje tlak na Merza, ktorý sľúbil oživenie ekonomiky a obmedzenie nelegálnej migrácie, no jeho strana bola v národných prieskumoch porazená AfD. Politológ Wolfgang Schroeder upozornil, že po víťazstve AfD v Sasku-Anhaltsku „budú kritici Merza ešte hlasnejší a výzvy na lepšie vedenie budú neodškriepiteľné“.


Zdroj: SITA.sk - AfD dosiahla drvivé víťazstvo vo voľbách v Sasku-Anhaltsku. Dnes sme napísali históriu, hovorí Siegmund © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krajinské voľby v Nemecku Voľby v Nemecku
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