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06. septembra 2026
Rádio Lumen otvára novú kapitolu. Chce ponúknuť vyššiu kvalitu
Zámerom nie je opustiť to, na čom Rádio Lumen vyrástlo, ale posunúť jeho vysielanie k vyššej kvalite a súčasnejšiemu rádiovému formátu. Po 33 rokoch vysielania vstupuje Rádio Lumen do novej ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Zámerom nie je opustiť to, na čom Rádio Lumen vyrástlo, ale posunúť jeho vysielanie k vyššej kvalite a súčasnejšiemu rádiovému formátu.
Po 33 rokoch vysielania vstupuje Rádio Lumen do novej programovej etapy. Od 7. septembra prinesie viac živého moderovaného vysielania, nové formáty, novú hudobnú a zvukovú identitu aj väčšie zapojenie štúdií v Bratislave a Košiciach. Zámerom nie je opustiť to, na čom Rádio Lumen vyrástlo, ale posunúť jeho vysielanie k vyššej kvalite a súčasnejšiemu rádiovému formátu.
„Rádio LUMEN je silná značka, poznajú ju aj v mimocirkevnom prostredí. Uvedomujeme si však, že žiť len z nejakej sily značky nie je dostatočné. Rozhlasový priestor a celkovo mediálny svet sa veľmi rýchlo menia a je potrebné na tieto zmeny reagovať,“ vysvetľuje Ivo Novák - konateľ Rádia Lumen so sídlom v Banskej Bystrici. Pripomína pritom, že rádio v predchádzajúcich rokoch prešlo aj finančne náročnejším obdobím. Stabilnejšia situácia mu dnes podľa jeho slov umožňuje viac premýšľať nad rozvojom a kvalitou vysielania.
Nová etapa neznamená rezignáciu na to, čo je pre katolícke rádio charakteristické. Sväté omše ani modlitby z programu nezmiznú a ich vysielacie časy zostávajú zachované. Rádio chce byť naďalej miestom, kde veriaci nájdu modlitbu a dianie zo života Cirkvi, zároveň však chce byť plnohodnotným rádiom pre človeka aj v ostatných oblastiach jeho života.
Na príprave novej programovej koncepcie Rádio Lumen spolupracovalo aj s bývalým programovým riaditeľom verejnoprávneho rozhlasu Vincentom Štofaníkom. Pri nastavovaní programu bolo dôležité zachovať identitu rádia a zároveň prispôsobiť jeho fungovanie súčasnému poslucháčovi.
„Najdôležitejšie pre mňa bolo, aby Lumen nestratil svoju identitu, ale zároveň fungoval ako súčasné rádio. Nechceli sme meniť to, prečo ho majú poslucháči radi, ale spôsob, akým s nimi počas dňa komunikuje. Pozerali sme sa na celý program – od hudby a moderovania až po publicistiku a spôsob, akým počas dňa rozvíjame jednotlivé témy,“ hovorí mediálny konzultant Štofaník.
Výsledkom je prehľadnejšia programová štruktúra, ktorá viac reaguje na rytmus dňa poslucháča a vytvára pravidelný návyk počúvať.
Jednou z viditeľných zmien bude posun ranného vysielania, ktoré bude po novom začínať už o 5.00, keďže práve ráno je rádio prirodzený spoločník ľudí na ceste do práce, pri každodenných povinnostiach či vo chvíľach, keď potrebujú povzbudenie.
Počas pracovných dní zároveň pribudne viac živého moderovaného vysielania. Namiesto dvoch blokov budú tri a vo vysielaní dostanú väčší priestor aj kratšie formáty, ktoré ho majú urobiť pestrejším a dynamickejším.
Výraznejšiu zmenu prinesie aj popoludnie. Od pondelka do štvrtka sa o 13.00 predstaví nový rozhovorový formát Pri jednom stole, v ktorom bude každý deň miesto pre inšpiratívneho hosťa. „Verím, že to bude jeden z ťahákov nášho nového vysielania,“ hovorí konateľ Rádia Lumen.
Nová etapa prinesie aj výraznejšie regionálne prvky. Každý piatok bude popoludňajší blok od 13.00 do 17.30 vysielaný naživo z Košíc a jeho hosťom bude človek z východného Slovenska. Rádio tým chce posilniť svoje košické štúdio a zároveň priniesť do celoslovenského vysielania viac hlasov a príbehov z jednotlivých regiónov.
Zmení sa aj hudobné vyznenie stanice. Počas pracovných dní chce Rádio Lumen prinášať poslucháčom pestrejšiu hudbu, ktorá im pripomenie mladosť a povzbudí ich. Nedeľa bude naopak výraznejšie gospelová a duchovná.
Novú zvukovú identitu bude sprevádzať hlas slovenského herca Jána Galloviča. Práve jeho hlas podľa Nováka vystihuje dve dôležité charakteristiky rádia – radosť aj vážnosť. „Naša viera by totiž mala byť svedectvom radosti. Aj my túžime, aby naše rádio bolo rádiom, ktoré dáva ľuďom radosť do života. A tá vážnosť sa tiež spája s rádiom. Poslucháči berú vážne, čo v rádiu zaznie, má to pre nich nejakú váhu,“ hovorí.
Nová kapitola, rovnaké poslanie
Zmenou prejdú aj niektorí členovia tímu. Redaktori dostanú nové úlohy a časť z nich prejde do nových formátov. Novák zároveň oceňuje ochotu tímu vykročiť zo zaužívaných spôsobov práce.
Podľa Iva Nováka však nejde iba o program pre najbližšiu sezónu. Rádio chce myslieť na svoju budúcnosť. „Máme záujem, aby ľudia počúvali rádio aj o 5 – 10 rokov. Preto je potrebné urobiť niečo pre kvalitu programu a nielen sa spoliehať na to, že Lumen bude vždy niekto počúvať, lebo je tam svätá omša či nejaká modlitba,“ zdôrazňuje konateľ.
Nová programová štruktúra Rádia Lumen odštartuje 7. septembra 2026. Jej súčasťou budú nové rubriky a relácie, medzi nimi Duchovná poradňa s Mariánom Gavendom či Tinkine recepty, nové rozhovorové formáty Moja cesta, moja pieseň, ale aj Dáme kávu, skorší začiatok vysielania, viac živého programu, nová hudobná a zvuková identita a silnejšie regionálne vysielanie.
Zdroj: SITA.sk - Rádio Lumen otvára novú kapitolu. Chce ponúknuť vyššiu kvalitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Po 33 rokoch vysielania vstupuje Rádio Lumen do novej programovej etapy. Od 7. septembra prinesie viac živého moderovaného vysielania, nové formáty, novú hudobnú a zvukovú identitu aj väčšie zapojenie štúdií v Bratislave a Košiciach. Zámerom nie je opustiť to, na čom Rádio Lumen vyrástlo, ale posunúť jeho vysielanie k vyššej kvalite a súčasnejšiemu rádiovému formátu.
„Rádio LUMEN je silná značka, poznajú ju aj v mimocirkevnom prostredí. Uvedomujeme si však, že žiť len z nejakej sily značky nie je dostatočné. Rozhlasový priestor a celkovo mediálny svet sa veľmi rýchlo menia a je potrebné na tieto zmeny reagovať,“ vysvetľuje Ivo Novák - konateľ Rádia Lumen so sídlom v Banskej Bystrici. Pripomína pritom, že rádio v predchádzajúcich rokoch prešlo aj finančne náročnejším obdobím. Stabilnejšia situácia mu dnes podľa jeho slov umožňuje viac premýšľať nad rozvojom a kvalitou vysielania.
To podstatné zostáva
Nová etapa neznamená rezignáciu na to, čo je pre katolícke rádio charakteristické. Sväté omše ani modlitby z programu nezmiznú a ich vysielacie časy zostávajú zachované. Rádio chce byť naďalej miestom, kde veriaci nájdu modlitbu a dianie zo života Cirkvi, zároveň však chce byť plnohodnotným rádiom pre človeka aj v ostatných oblastiach jeho života.
Nie sme jediné liturgické rádio na Slovensku, ale to, čím chceme byť jedineční, je práve akcent na kvalitu. Možnosti, ktoré máme k dispozícii chceme využiť na to, aby program od 7. septembra 2026 bol pre našich poslucháčov kvalitnejší a rádio znelo súčasnejšie.
Vysielanie podľa rytmu dňa
Na príprave novej programovej koncepcie Rádio Lumen spolupracovalo aj s bývalým programovým riaditeľom verejnoprávneho rozhlasu Vincentom Štofaníkom. Pri nastavovaní programu bolo dôležité zachovať identitu rádia a zároveň prispôsobiť jeho fungovanie súčasnému poslucháčovi.
„Najdôležitejšie pre mňa bolo, aby Lumen nestratil svoju identitu, ale zároveň fungoval ako súčasné rádio. Nechceli sme meniť to, prečo ho majú poslucháči radi, ale spôsob, akým s nimi počas dňa komunikuje. Pozerali sme sa na celý program – od hudby a moderovania až po publicistiku a spôsob, akým počas dňa rozvíjame jednotlivé témy,“ hovorí mediálny konzultant Štofaník.
Výsledkom je prehľadnejšia programová štruktúra, ktorá viac reaguje na rytmus dňa poslucháča a vytvára pravidelný návyk počúvať.
Ráno sa začne skôr, pribudne živé vysielanie
Jednou z viditeľných zmien bude posun ranného vysielania, ktoré bude po novom začínať už o 5.00, keďže práve ráno je rádio prirodzený spoločník ľudí na ceste do práce, pri každodenných povinnostiach či vo chvíľach, keď potrebujú povzbudenie.
Počas pracovných dní zároveň pribudne viac živého moderovaného vysielania. Namiesto dvoch blokov budú tri a vo vysielaní dostanú väčší priestor aj kratšie formáty, ktoré ho majú urobiť pestrejším a dynamickejším.
Výraznejšiu zmenu prinesie aj popoludnie. Od pondelka do štvrtka sa o 13.00 predstaví nový rozhovorový formát Pri jednom stole, v ktorom bude každý deň miesto pre inšpiratívneho hosťa. „Verím, že to bude jeden z ťahákov nášho nového vysielania,“ hovorí konateľ Rádia Lumen.
Viac Slovenska v jednom rádiu
Nová etapa prinesie aj výraznejšie regionálne prvky. Každý piatok bude popoludňajší blok od 13.00 do 17.30 vysielaný naživo z Košíc a jeho hosťom bude človek z východného Slovenska. Rádio tým chce posilniť svoje košické štúdio a zároveň priniesť do celoslovenského vysielania viac hlasov a príbehov z jednotlivých regiónov.
Zmení sa aj hudobné vyznenie stanice. Počas pracovných dní chce Rádio Lumen prinášať poslucháčom pestrejšiu hudbu, ktorá im pripomenie mladosť a povzbudí ich. Nedeľa bude naopak výraznejšie gospelová a duchovná.
Novú zvukovú identitu bude sprevádzať hlas slovenského herca Jána Galloviča. Práve jeho hlas podľa Nováka vystihuje dve dôležité charakteristiky rádia – radosť aj vážnosť. „Naša viera by totiž mala byť svedectvom radosti. Aj my túžime, aby naše rádio bolo rádiom, ktoré dáva ľuďom radosť do života. A tá vážnosť sa tiež spája s rádiom. Poslucháči berú vážne, čo v rádiu zaznie, má to pre nich nejakú váhu,“ hovorí.
Nová kapitola, rovnaké poslanie
Zmenou prejdú aj niektorí členovia tímu. Redaktori dostanú nové úlohy a časť z nich prejde do nových formátov. Novák zároveň oceňuje ochotu tímu vykročiť zo zaužívaných spôsobov práce.
Poslucháč by mal cítiť, že Rádio Lumen je stále jeho rádiom, iba je živšie, pestrejšie a bližšie tomu, ako dnes ľudia žijú a počúvajú rádio.
Podľa Iva Nováka však nejde iba o program pre najbližšiu sezónu. Rádio chce myslieť na svoju budúcnosť. „Máme záujem, aby ľudia počúvali rádio aj o 5 – 10 rokov. Preto je potrebné urobiť niečo pre kvalitu programu a nielen sa spoliehať na to, že Lumen bude vždy niekto počúvať, lebo je tam svätá omša či nejaká modlitba,“ zdôrazňuje konateľ.
Nová programová štruktúra Rádia Lumen odštartuje 7. septembra 2026. Jej súčasťou budú nové rubriky a relácie, medzi nimi Duchovná poradňa s Mariánom Gavendom či Tinkine recepty, nové rozhovorové formáty Moja cesta, moja pieseň, ale aj Dáme kávu, skorší začiatok vysielania, viac živého programu, nová hudobná a zvuková identita a silnejšie regionálne vysielanie.
Zdroj: SITA.sk - Rádio Lumen otvára novú kapitolu. Chce ponúknuť vyššiu kvalitu © SITA Všetky práva vyhradené.
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