|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 21.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matúš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. septembra 2026
Kriminalita prestala klesať. Košický kraj je prvý v každom rebríčku, ktorý sa dá zostaviť
Za desať rokov ubudli takmer dve pätiny trestných činov. Vlani sa však pokles zastavil a krajina sa rozdelila na dve polovice. V štyroch krajoch skutkov pribudlo, v štyroch ubudlo. A jeden kraj sa od zvyšku Slovenska ...
Zdieľať
21.9.2026 (SITA.sk) - Za desať rokov ubudli takmer dve pätiny trestných činov. Vlani sa však pokles zastavil a krajina sa rozdelila na dve polovice. V štyroch krajoch skutkov pribudlo, v štyroch ubudlo. A jeden kraj sa od zvyšku Slovenska vzďaľuje.
Polícia na Slovensku zaevidovala vlani 44 759 trestných činov. Je to o 38,8 percenta menej ako pred desiatimi rokmi a zhruba tretina toho, čo v rekordnom roku 2004.
Na prvý pohľad je to dobrá správa a v desaťročnom pohľade ňou aj zostáva. Lenže oproti predchádzajúcemu roku klesol počet skutkov už len o 0,3 percenta. To nie je pokles, to je zastavenie.
A celoslovenský priemer zakrýva, že kraje sa pohli opačnými smermi: v štyroch z nich kriminalita medziročne stúpla.
Kto by porovnával rok 2025 s rokom 2023, dostal by pekné, ale falošné číslo: pokles o 17 percent. V skutočnosti medzi rokmi 2023 a 2024 spadla kriminalita vo všetkých ôsmich krajoch zhodne o 15 až 19 percent. Taký plošný a rovnomerný prepad sa v bezpečnostnej situácii nestáva.
Vysvetlenie je v zákone. Novela Trestného zákona účinná od 6. augusta 2024 zvýšila hranicu malej škody z 266 na 700 eur. Časť skutkov, ktoré boli dovtedy trestnými činmi, sa zo dňa na deň stala priestupkami. Zo štatistiky teda nezmizli páchatelia, ale paragrafy. Prvým rokom, ktorý sa dá s predchádzajúcim férovo porovnať, je až rok 2025.
V Košickom kraji polícia vlani zaevidovala 8 009 trestných činov, teda najviac zo všetkých krajov a takmer 18 percent celoslovenskej kriminality. Zároveň má najvyšší medziročný nárast, o 6,1 percenta, ako jediný kraj prekročil päť percent. Jeho podiel na kriminalite Slovenska rastie nepretržite od roku 2020.
A do tretice: aj v desaťročnom pohľade je na tom najhoršie. Kým Slovensko znížilo počet skutkov o 38,8 percenta a Bratislavský kraj dokonca o 47,2 percenta, Košický kraj len o 30,7 percenta. Inými slovami, celoslovenský pokles obchádzal východ krajiny.
Namieta sa, že porovnávať holé počty je nefér, lebo kraje majú rôzny počet obyvateľov. SITA preto údaje prepočítala na 1 000 obyvateľov podľa počtu obyvateľov k 1. januáru 2025. Výsledok je takmer rovnaký. Košický kraj má 10,28 skutku na 1 000 ľudí, Bratislavský 10,14, čo je rozdiel v rádoch desatín. Priemer Slovenska je 8,26.
Najzaujímavejší je opačný koniec rebríčka. Prešovský kraj má zo všetkých krajov najviac obyvateľov, no zároveň najnižšiu mieru kriminality, 6,12 skutku na tisíc ľudí. To je o 40 percent menej ako u jeho východného suseda. Dva kraje, ktoré sa v mnohých štatistikách chudoby a nezamestnanosti spomínajú jedným dychom, sú teda v tejto celkom inde.
Zdroj: SITA.sk - Kriminalita prestala klesať. Košický kraj je prvý v každom rebríčku, ktorý sa dá zostaviť © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia na Slovensku zaevidovala vlani 44 759 trestných činov. Je to o 38,8 percenta menej ako pred desiatimi rokmi a zhruba tretina toho, čo v rekordnom roku 2004.
Na prvý pohľad je to dobrá správa a v desaťročnom pohľade ňou aj zostáva. Lenže oproti predchádzajúcemu roku klesol počet skutkov už len o 0,3 percenta. To nie je pokles, to je zastavenie.
A celoslovenský priemer zakrýva, že kraje sa pohli opačnými smermi: v štyroch z nich kriminalita medziročne stúpla.
Najprv si treba dať pozor na rok 2024
Kto by porovnával rok 2025 s rokom 2023, dostal by pekné, ale falošné číslo: pokles o 17 percent. V skutočnosti medzi rokmi 2023 a 2024 spadla kriminalita vo všetkých ôsmich krajoch zhodne o 15 až 19 percent. Taký plošný a rovnomerný prepad sa v bezpečnostnej situácii nestáva.
Vysvetlenie je v zákone. Novela Trestného zákona účinná od 6. augusta 2024 zvýšila hranicu malej škody z 266 na 700 eur. Časť skutkov, ktoré boli dovtedy trestnými činmi, sa zo dňa na deň stala priestupkami. Zo štatistiky teda nezmizli páchatelia, ale paragrafy. Prvým rokom, ktorý sa dá s predchádzajúcim férovo porovnať, je až rok 2025.
Košický kraj vedie a nie je to náhoda jedného roka
V Košickom kraji polícia vlani zaevidovala 8 009 trestných činov, teda najviac zo všetkých krajov a takmer 18 percent celoslovenskej kriminality. Zároveň má najvyšší medziročný nárast, o 6,1 percenta, ako jediný kraj prekročil päť percent. Jeho podiel na kriminalite Slovenska rastie nepretržite od roku 2020.
A do tretice: aj v desaťročnom pohľade je na tom najhoršie. Kým Slovensko znížilo počet skutkov o 38,8 percenta a Bratislavský kraj dokonca o 47,2 percenta, Košický kraj len o 30,7 percenta. Inými slovami, celoslovenský pokles obchádzal východ krajiny.
A čo veľkosť krajov? Poradie to nemení
Namieta sa, že porovnávať holé počty je nefér, lebo kraje majú rôzny počet obyvateľov. SITA preto údaje prepočítala na 1 000 obyvateľov podľa počtu obyvateľov k 1. januáru 2025. Výsledok je takmer rovnaký. Košický kraj má 10,28 skutku na 1 000 ľudí, Bratislavský 10,14, čo je rozdiel v rádoch desatín. Priemer Slovenska je 8,26.
Najzaujímavejší je opačný koniec rebríčka. Prešovský kraj má zo všetkých krajov najviac obyvateľov, no zároveň najnižšiu mieru kriminality, 6,12 skutku na tisíc ľudí. To je o 40 percent menej ako u jeho východného suseda. Dva kraje, ktoré sa v mnohých štatistikách chudoby a nezamestnanosti spomínajú jedným dychom, sú teda v tejto celkom inde.
Zdroj: SITA.sk - Kriminalita prestala klesať. Košický kraj je prvý v každom rebríčku, ktorý sa dá zostaviť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
AfD podľa exit pollov vyhrala v Meklenbursku-Predpomoransku, krajná ľavica v Berlíne
AfD podľa exit pollov vyhrala v Meklenbursku-Predpomoransku, krajná ľavica v Berlíne
<< predchádzajúci článok
Firmy prijímajú nových ľudí obozretnejšie, prílišná opatrnosť však môže nábor predĺžiť aj predražiť
Firmy prijímajú nových ľudí obozretnejšie, prílišná opatrnosť však môže nábor predĺžiť aj predražiť