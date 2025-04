Afganistan, Irak, Stredoafrická republika... Kontraktor sa vracia!

Nebezpečné pracovné prostredie kontraktora, sa nám opäť zaryje hlboko pod kožu. Početné útoky, Taliban, ISIS, skupina Wagner. A tiež príbehy obyčajných ľudí...

Je tu Kontraktor 2. Alter Ego .

Autor hovorí otvorene o detstve, o šikane a násilí v košických uliciach deväťdesiatych rokov. V jeho slovách cítiť zápas s démonmi minulosti, skúma hĺbku ľudského ducha, hľadajúc cestu k vlastnému uzdraveniu. Prenasledovaný skúsenosťami z detstva, prenášajúc si ťarchu minulosti do dospelého života, čelí novým situáciám na druhom konci sveta zvláštne prepojený so svojimi najbližšími, čo sa mu stáva prostriedkom na prežitie.

„Ide tak trochu o detoxikáciu duše, hovorím otvorene o šikane a násilí, snažím sa priblížiť prostredie, ktoré malo podstatný vplyv na môj vtedajší vývoj a neskoršie pohybovanie sa na hrane. Som presvedčený, že to čomu sme čelili v detstve sa nejako cyklicky vracia neskôr, pri rôznych životných situáciách,“ tvrdí Peter Kijaba.

Narodenie jeho dcéry v ňom vzbudí hlbokú túžbu po pokoji a návrate. S neochvejnou podporou svojej manželky sa vydáva na cestu k uzdraveniu a zmiereniu. Autor rozoberá témy traumy, otcovstva a hľadania nového začiatku a vykresľuje živý portrét muža, ktorý sa snaží vymaniť z pút minulosti a prijať svetlejšiu budúcnosť pre svoju rodinu. Je to príbeh o počúvaní vlastného vnútra – vlastnej duše. Peter Kijaba na svojej ceste zisťuje, že skutočná sila nespočíva v prežívaní tam vonku, ale v spojení, láske a v neochvejných rodinných putách tu doma.

Tisíce mŕtvych v každej ulici, nemocnice s amputovanými deťmi, zápach hniloby. A potom bezpečnostné riziká. Kriminalita, násilnosti, cholera... aj o tom bola a je jeho profesia.

Ako vyzerá práca kontraktora a v ktorých regiónoch sa Peter dostal do najnebezpečnejších situácií, keď išlo o život? Ako sa skončila misia do mesta Bouar v Stredoafrickej republike, kde sa jeho tím viezol sedem hodín pancierovými vozidlami počas sezóny sucha?

Aj to sa dozviete v rozhovore Petra Kijabu pre SkveléKnihy.sk .

Vzduch je príšerne dusný, nasiaknutý strachom. Stojím nad ním plný nenávisti – k nemu, k systému, k svetu, čo nedáva na výber. Po tvári mi steká pot a čerstvé fŕkance cudzej krvi. Ešte pred chvíľou bol súperom, ktorý urobil prvý výpad. Ešte pred chvíľou dominoval priestoru v nespočetnej presile ako poondiaty Xerxes proti hŕstke Sparťanov. Ešte pred chvíľou bol šéfom bandy. Lenže bejzbalová pálka mení hocijakých šéfov na obyčajnú korisť… na posledné čísla v hierarchii.

je silný a autentický príbeh o traume, otcovstve a druhých šanciach. O tom, že prežiť neznamená len prežiť tam vonku, ale predovšetkým nájsť cestu späť k samému sebe – a k tým, na ktorých skutočne záleží.