Tradície sú na Slovensku stále živé, šibe sa a oblieva od západu až na východ

Tradícia šibania

Prispôsobovanie sa inováciám

Aktívna účasť na tradíciách

18.4.2025 (SITA.sk) - Aj keď Slováci v súčasnosti necestujú na Veľkú noc len do svojich rodísk, ale čoraz viac oddychujú na chalupách i na horách, tradície sú u nás stále živé a pestré. Ako uviedla Zuzana Beňušková z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (SAV) , Slovensko bolo na Veľkú noc vždy rozdelené pomyselnou čiarou, na západe sa šibalo, na východe oblievalo. Tieto hranice postupom času mizli, pretože si šibanie obľúbili muži takmer vo všetkých regiónoch.„Zjavne má šibanie veľkú popularitu u mužov, lebo tá tendencia sa šíri smerom na východ, takže už aj v Prešovskom kraji je pomerne veľa šibačov, hoci to tam nebolo v minulosti tradíciou,“ informovala Beňušková.Ako spomenula, tradície šibania a oblievania zasahujú stredoeurópsky priestor a mierne prenikajú aj na juh a východ. V krajinách okolo Stredozemného mora oživujú kresťanské tradície aj tým, že ich z kostolov prenášajú na verejný priestor. Tento trend sa dostal už aj na Slovensko.„Okolo Stredozemného mora majú procesie, kde nesú veľké sochy Krista a muži musia podať aj výkon, lebo niekedy sú to naozaj ťažké rekvizity, ale hlavne sa všetko odohráva na verejnom priestore. Je tam teplo, takže ľudia chodia na tieto podujatia vo veľkej miere,“ podala etnologička.Etnológovia urobili výskum v Liptovskej Tepličke (okr. Poprad) a pozorovali, ako sa miestni obyvatelia prispôsobujú týmto inováciám. Nacvičujú si pašiové hry, teda Umučenie Krista podľa Svätého písma a predvádzajú ho na verejnom priestore, pričom sa z neho stáva akési verejné divadlo. Táto inovácia sa u nás zakoreňuje hlavne v obciach regiónov, ktoré sú silno katolícke. Na týchto miestach dnes nájdeme ešte stále aj regrútov, hoci sa na Slovensku od roku 2006 definitívne zrušila povinná vojenská služba.„V Liptovskej Tepličke doteraz chodia regrúti v krojoch na tzv. „šmigorst“ po polievačke po dedine a navštevujú všetky domy. Stále sa u nás uchováva táto veková kategória, čiže chlapci v istom veku okolo 17 až 19 rokov, keď končia stredné školy, plnia tie funkcie, čo mali v minulosti regrúti. Takže aj takto sa na Slovensku vysporadúvame s inováciami,“ potvrdzuje Zuzana Beňušková s tým, že jedna vec je uctievanie a rešpektovanie a druhá vec je aktívna účasť.„Myslím si, že viac sa aktívna účasť udržiava v menších lokalitách alebo aj v malých mestách. Toto potvrdzujú aj naše výskumy. Väčšie mestá vždy poskytovali liberálnejšie správanie, človek si mohol vybrať z mnohých vzorov, na vidieku je zas Veľká noc obdobím, keď sa rodáci vracajú do svojich rodísk. A to je myslím veľmi dôležitý aspekt a v rámci toho sa u nás udržiavajú tradície,“ ukončila.