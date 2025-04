Slnko v sieti ovládli Vlny, odniesli si ceny v deviatich kategóriách. Úspech zožali aj filmy Prezidentka a Miki

Ema a smrtihlav zaznamenala silnú hereckú zostavu

17.4.2025 (SITA.sk) - Národné filmové ceny Slnko v sieti za rok 2024 ovládli Vlny , odniesli si ceny v deviatich kategóriách. Film v réžii Jiřího Mádla si odniesol ocenenie zaproducentského tímu Monika Kristl, Vlasta Kristl a Wanda Adamík Hrycová.Mádl zaň získal ocenenie aj za. Ocenenie, taktiež putovalo filmu Vlny. Jeho autorom bol režisér diela Mádl. Ďalšou kategóriou kde film zabodoval bol, za výkon Martina Žiarana, snímka taktiež bola ocenená za, o ktorý sa postaral Filip Malásek a za, ktorý mal na starosti Viktor Ekrt.Ocenené boli aj kostýmy filmu navrhnuté Katarínou Štrbovou Bielikovou, a tiež vizuálne efekty, ktoré vytvorili Ivo Morávek a Miroslav Gál. Z hercov bol ocenený Vojtech Vodochodský, a to zaViacero ocenení si odniesla aj snímka Ema a smrtihlav, ktorá bola slovenským želiezkom v ohni aj na udeľovaná Oscarov. „Ocenená bola v kategóriách, o ktorú sa zaslúžili Miriam Struhárová a Tomáš Svoboda a, ktoré vytvorili Andrea Štrbová, Ivo Strangmüller, Tomáš Richter a Viktor Nagy. Cenu za Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe si odniesla Alexandra Borbély, zaÉva Bandor a zaMilan Ondrík," inforluje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) s tým, že všetci traja boli ocenení práve za výkon vo filme Ema a smrtihlav.Laureátom ocenenia zaa zaje Keď život chutí od režisérky Kristíny Dufkovej. Cenu zazískala Prezidentka, v réžii Mareka Šulíka.Dve ocenenia si odniesol aj animovaný film Keď život chutí v réžii Kristiny Dufkovej a producentského tria Matěj Chlupáček, Agata Novinski a Marc Faye. Akadémia ho ocenila v kategóriách, ktorú skomponoval Michal Novinski.roka 2024 sa stala Prezidentka, režisérom ktorej je Marek Šulík a producentkou Barbara Janišová Feglová. Opäť bola oceňovaná aj televízna tvorba, a to po tretíkrát. V kategóriibol ocenený seriál Čas nádejí, ktorý režíroval Ján Sebechlebský, a ktorý vznikol v koprodukcii verejnoprávnej STVR.„Novinkou tohtoročných ocenení je kategória, kde si cenu odniesla Spoveď režisérky Rebeky Bizubovej, ktorá vznikla ako študentský film v dielni Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Laureátom za Výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre sa stal režisér a scenárista Miloslav Luther," dopĺňa SFTA. Divácku cenu Slnko v sieti získal film Miki, v réžii Jakuba Kronera, inšpirovaný príbehom známeho mafiánskeho bossa z 90. rokov.Prenos z udeľovania cien bolo možné sledovať výlučne online, stalo sa tak po prvýkrát v histórii. „Ďakujeme všetkým divákom a diváčkam za podporu a veríme, že na online platforme si Slnko v sieti našlo aj nové obecenstvo, ktoré už svoj obsah nesleduje v televízii, ale hľadá si ho či už v kine, alebo v online priestore. Aj pre náš organizačný tím išlo po technickej stránke o novú výzvu, ktorú, verím, v budúcnosti zúročíme,‟ uviedla prezidentka SFTA Katarína Krnáčová V 14. ročníku bolo prihlásené rekordné množstvo prác, celkovo 49 filmových a televíznych diel. Organizátori pripomenuli, že slovenské diváctvo prejavuje čoraz väčší záujem o domácu tvorbu.„V roku 2024 predstavovalo z celkového množstva 5 435 556 zakúpených lístkov do kina až 1 498 508 tých, ktoré boli zakúpené na slovenské filmy. To sa odrazilo aj na bohatom hlasovaní za víťazný film Diváckej ceny, ktorého sa zúčastnil viac než dvojnásobne väčší počet divákov, ako tomu bolo minulý rok," uvádza SFTA. Podujatie už tradične moderoval Branislav Bruno Ciberej , konalo sa vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.Ocenenia organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia , v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom . Partnermi sú DAFilms.sk, SOZA, Pereg a Magnesia. Finančnú podporu pre podujatie poskytli Audiovizuálny fond