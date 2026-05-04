Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Afričanov lákajú do Ruska prísľubmi práce, končia na fronte na Ukrajine
Rastúci počet Afričanov sa dostáva na frontovú ...
Rastúci počet Afričanov sa dostáva na frontovú líniu vojny na Ukrajine po tom, čo boli nalákaní do Ruska prísľubmi civilnej práce. Mnohí z nich tvrdia, že namiesto zamestnania skončili v armáde a boli nútení bojovať, píše denník The New York Times.
Prípad Keňana Jamesa Kamaua Ndungua ilustruje tento trend. Tridsaťdvaročný nezamestnaný muž odišiel minulý rok do Ruska s tým, že bude pracovať ako pomocný robotník.
O niekoľko týždňov však poslal známym fotografiu v uniforme so zbraňou a neskôr správu z frontu na Ukrajine. Odvtedy o ňom nikto nepočul.
Zmluvy v ruštine
Podľa svedectiev obetí funguje nábor prostredníctvom neoficiálnych agentúr, ktoré vystupujú ako pracovné alebo cestovné kancelárie a oslovujú záujemcov cez sociálne siete. Zmluvy sú často v ruštine, takže ich uchádzači nerozumejú.
„Prečo mi Rusko vzalo syna?“ nariekala Ndunguova matka Hannah Wambui Kamauová na spomienkovej slávnosti. V Keni podľa úradov odišlo do Ruska približne tisíc mužov, no len zlomok sa vrátil živý.
Ako otroci
Senátor Okoiti Andrew Omtatah upozornil na rozsah problému a zúfalstvo mladých Afričanov. „Ak by dnes do Mombasy priplávala loď s nápisom ‚Hľadajú sa otroci‘, nebolo by na nej miesto,“ povedal.
Jedným z tých, ktorí prežili, je Vincent Odhiambo Awiti. Tvrdí, že mu bolo sľúbené miesto v obchode, no po príchode do Ruska bol donútený podpísať vojenský kontrakt.
„Mysleli sme si, že je to skvelá príležitosť,“ povedal. Na fronte podľa neho zažil extrémne násilie: „Hovorili tomu zóna smrti.“
V súlade so zákonom
Ruské úrady odmietajú, že by cudzinci boli nútení bojovať. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov uviedol, že ide o dobrovoľníkov konajúcich v súlade so zákonom, a Kremeľ tvrdí, že o prípadoch podvodu nevie.
Zneužívajú mladých
Ukrajinskí predstavitelia však Moskvu obviňujú zo zneužívania ekonomickej situácie v Afrike. „Som ohromený, aké zákerné a neľudské môže byť správanie voči Afričanom, ktorí len potrebujú prácu,“ uviedol ukrajinský veľvyslanec v Juhoafrickej republike Oleksandr Ščerba.
Ruské občianstvo
Podľa údajov viacerých krajín vrátane Kene, Ghany, Mali či Kamerunu zahynuli už desiatky ich občanov. Nábor podporujú aj reklamy sľubujúce tisíce dolárov mesačne či ruské občianstvo.
Rusko čelí vysokým stratám vo vojne a hľadá nové zdroje bojovníkov. Vysoká nezamestnanosť mladých v Afrike tak vytvára prostredie, ktoré náborári zneužívajú na získavanie ďalších mužov do konfliktu.
Zdroj: SITA.sk - Afričanov lákajú do Ruska prísľubmi práce, končia na fronte na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
