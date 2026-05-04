Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Slovenská pošta pokračuje v modernizácii siete, nová pobočka v Jaslovských Bohuniciach je už otvorená
Slovenská pošta prevádzkuje od pondelka 4. mája svoju pobočku v Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava v nových priestoroch na Námestí sv. Michala. Pošta bude slúžiť aj pre obyvateľov susednej obce Radošovce.
Pošta Jaslovské Bohunice je druhou pobočkou, ktorá bola v tomto roku presťahovaná do nových a modernejších priestorov. Optimalizácia siete, znižovanie nákladov na dlhodobo nevýnosné alebo málo využívané pobočky umožňuje Slovenskej pošte podľa jej hovorkyne Evy Peterovej investovať do posilnenia a rozvoja tých, ktoré sú vyťažené a pre zákazníkov kľúčové. Výsledkom je síce menšia, ale kvalitnejšia pobočková sieť, jej efektívnejšie fungovanie a väčší komfort.
„Nová pošta prináša zákazníkom nielen lepšiu dostupnosť, ale najmä vyšší komfort a kvalitnejšie zázemie. Modernizované priestory vznikli aj vďaka spolupráci so samosprávou, ktorá sa podieľala na ich výbere a rekonštrukcii. Slovenská pošta zabezpečila kompletné interiérové vybavenie – od nových priehradiek a nábytku až po technologické zabezpečenie,“ dodala Eva Peterová.
Slovenská pošta v tomto roku plánuje investovať do modernizácie ďalších 11 pobočiek po celom Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta pokračuje v modernizácii siete, nová pobočka v Jaslovských Bohuniciach je už otvorená © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšší komfort a kvalitnejšie zázemie
