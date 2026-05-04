|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v nemocnici podstúpil zákrok. Sú známe nové informácie o jeho zdravotnom stave
Tagy: Generálny prokurátor SR
Aký je zdravotný stav generálneho prokurátora Maroša Žilinku? Generálny prokurátor Maroš Žilinka bol v nedeľu hospitalizovaný v ...
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Aký je zdravotný stav generálneho prokurátora Maroša Žilinku?
Generálny prokurátor Maroš Žilinka bol v nedeľu hospitalizovaný v bratislavskom kardiocentre CINRE Nemocnice Bory. Ako ďalej informuje web tvnoviny.sk, je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí.
„V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho prostredia a následnej starostlivosti," uviedla pre spomínaný spravodajský spravodajský web komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková. Denník N v nedeľu priniesol informáciu, že generálnemu prokurátorovi Žilinkovi museli prefukovať cievu. „Ide o úkon, pri ktorom sa spriechodňuje zúžená alebo upchatá cieva,“ priblížil denník.
Žilinka je vo funkcii generálneho prokurátora od 10. decembra 2020 a má 55 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Generálny prokurátor Maroš Žilinka v nemocnici podstúpil zákrok. Sú známe nové informácie o jeho zdravotnom stave © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka bol v nedeľu hospitalizovaný v bratislavskom kardiocentre CINRE Nemocnice Bory. Ako ďalej informuje web tvnoviny.sk, je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí.
„V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho prostredia a následnej starostlivosti," uviedla pre spomínaný spravodajský spravodajský web komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková. Denník N v nedeľu priniesol informáciu, že generálnemu prokurátorovi Žilinkovi museli prefukovať cievu. „Ide o úkon, pri ktorom sa spriechodňuje zúžená alebo upchatá cieva,“ priblížil denník.
Žilinka je vo funkcii generálneho prokurátora od 10. decembra 2020 a má 55 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Generálny prokurátor Maroš Žilinka v nemocnici podstúpil zákrok. Sú známe nové informácie o jeho zdravotnom stave © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Afričanov lákajú do Ruska prísľubmi práce, končia na fronte na Ukrajine
Afričanov lákajú do Ruska prísľubmi práce, končia na fronte na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Boj opozície o zachovanie voľby poštou je podozrivý, podľa Fica nespĺňa požiadavky demokratických princípov – VIDEO
Boj opozície o zachovanie voľby poštou je podozrivý, podľa Fica nespĺňa požiadavky demokratických princípov – VIDEO