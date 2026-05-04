 Meniny má Florián
 24hod.sk    Z domova

04. mája 2026

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v nemocnici podstúpil zákrok. Sú známe nové informácie o jeho zdravotnom stave


Aký je zdravotný stav generálneho prokurátora Maroša Žilinku? Generálny prokurátor Maroš Žilinka bol v nedeľu hospitalizovaný v ...



4.5.2026 (SITA.sk) - Aký je zdravotný stav generálneho prokurátora Maroša Žilinku?


Generálny prokurátor Maroš Žilinka bol v nedeľu hospitalizovaný v bratislavskom kardiocentre CINRE Nemocnice Bory. Ako ďalej informuje web tvnoviny.sk, je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí.

„V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho prostredia a následnej starostlivosti," uviedla pre spomínaný spravodajský spravodajský web komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková. Denník N v nedeľu priniesol informáciu, že generálnemu prokurátorovi Žilinkovi museli prefukovať cievu. „Ide o úkon, pri ktorom sa spriechodňuje zúžená alebo upchatá cieva,“ priblížil denník.

Žilinka je vo funkcii generálneho prokurátora od 10. decembra 2020 a má 55 rokov.


Zdroj: SITA.sk - Generálny prokurátor Maroš Žilinka v nemocnici podstúpil zákrok. Sú známe nové informácie o jeho zdravotnom stave

