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 24hod.sk    Šport

26. októbra 2026

Agent poodhalil platy hokejistov na Slovensku. Niektorí sa musia uskromniť a iní zase zarobia okolo 100-tisíc eur – PREHĽAD


Tagy: Mzda Platy skúsenosti Tipsport extraliga Tipsport extraliga 2026/2027

Posledné roky sa domov vracajú Slováci, ktorí zbierali skúsenosti v zahraničí. U niektorých nejde o mzdu, keďže sú radi za blízkosť pri rodine. V NHL ide o ...



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69f3c232e4270501976276 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Posledné roky sa domov vracajú Slováci, ktorí zbierali skúsenosti v zahraničí. U niektorých nejde o mzdu, keďže sú radi za blízkosť pri rodine.


V NHL ide o bežnú vec, no na Slovensku nie. Reč je o platoch hokejistov. Konkrétne mzdy sú len formou špekulácií či interných informácií, ktoré preniknú na verejnosť.

Agent Tomáš Gbúr však prezradil, aké sumy zrejme vyplácajú kluby spod Tatier špičkovým legionárom, kvalitným Slovákov či mladým hráčom.

"Najlepšie platení legionári v ekonomicky silných slovenských tímoch sa pohybujú okolo 100-tisíc eur za sezónu plus bonusy. To je však špička, nie štandard ligy," uviedol Gbúr pre Hospodárske noviny.

Iné nároky


Na margo toho však zdôraznil, že ide len o jeho odhade z praxe a nie o údaje zo zmlúv konkrétnych hokejistov. Rozhodujú o tom viaceré faktory - okrem kvality aj skúsenosti, pozícia či rozpočet celku.

"Pri 30 až 40 bodoch ide o produktívneho hráča. Slovák v tejto kategórii môže podľa mojich skúseností zarobiť približne 40- až 50-tisíc eur za ročník v hrubom, kvalitný legionár aj okolo 60-tisíc," priblížil hokejový agent.

"So zahraničnými hráčmi sa často vyjednáva čistá garantovaná suma, so Slovákmi skôr suma v hrubom. Legionár navyše zvyčajne dostane ubytovanie, auto či letenky. Dve rovnaké čísla v novinách tak môžu v skutočnosti znamenať úplne iné peniaze," skonštatoval Gbúr.

Plat nie je všetko


Najmenej peňazí dostanú tí najmenej skúsení - mladí hokejisti do 25 rokov. "Orientačne sa rozprávame o platoch od 700 do 3-tisíc eur mesačne. Závisí to od klubu, pozície a konkrétnej zmluvy."

Agent si zároveň myslí, že by práve takýto hráči nemali myslieť na výšku platu, ale na to, akú dôverujú dostávajú na ľade, môžu získať skúsenosti a zlepšiť sa.

A čo sa týka bonusov? Tie sú naviazané na individuálne výkony či postup do play-off. "Pri základnej odmene 100-tisíc eur za sezónu môžu bonusy pridať zhruba 10 až 15 percent," povedal Gbúr.

Extraliga sa posunula


Posledné roky sa domov vracajú Slováci, ktorí zbierali skúsenosti v zahraničí. U niektorých nejde o mzdu, keďže sú radi za blízkosť pri rodine.

"Radšej sa uskromnia, než by išli na druhý koniec republiky za vyšším platom, ale bez zázemia. Od legionárov kluby, naopak, očakávajú, že budú ťahať produktivitu. S vyššími peniazmi prichádza aj vyšší tlak na výkon," dodal agent.

Na záver Gbúr doplnil, že si myslí, že sa slovenská extraliga posunula vyššie. Konkurencia na trhu rastie, a preto sú kluby spod Tatier náročnejšie pri výbere.


Zdroj: SITA.sk - Agent poodhalil platy hokejistov na Slovensku. Niektorí sa musia uskromniť a iní zase zarobia okolo 100-tisíc eur – PREHĽAD © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mzda Platy skúsenosti Tipsport extraliga Tipsport extraliga 2026/2027
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