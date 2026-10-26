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26. októbra 2026
Prešov premárnil ďalšiu šancu na prvé víťazstvo, Spišská Nová Ves nedotiahla veľký obrat – VIDEO
Žilina potrebovala až osem sérií nájazdov na víťazstvo v Prešove. Hokejisti Prešova premárnili ďalšiu šancu na prvé víťazstvo v novom ročníku Tipsport ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Žilina potrebovala až osem sérií nájazdov na víťazstvo v Prešove.
Hokejisti Prešova premárnili ďalšiu šancu na prvé víťazstvo v novom ročníku Tipsport ligy. Nad favorizovanou Žilinou viedli v polovici zápasu 2:0 gólmi svojich kanadských lídrov Keltieho Jeriho-Leona a Darrena Archibalda, ale Žilinčania dvoma gólmi za 80 sekúnd ešte v druhej tretine vyrovnali na 2:2.
O víťazovi napokon rozhodla až ôsma séria samostatných nájazdov, víťazný gól hostí strelil Šimon Petráš, ktorý je najlepší strelec celej súťaže s 12 gólmi. "Ťažko sa hralo proti Prešovu, ktorého všetci hráči bránili okolo svojho brankára. Nakoniec nám to predsa len napadalo a zvládli sme to aspoň za dva body," uviedol strelec druhého gólu hostí Kamil Walega na fejsbukovom profile Vlkov Žilina.
Fínsky tréner Tommi Hämäläinen prevzal kormidlo v Prešove len pred pár dňami a zatiaľ viedol svoj tím vo dvoch zápasoch so ziskom jedného bodu.
"Iba dvakrát sme inkasovali a dali sme si šancu na víťazstvo. Veľa a dobre sme bránili, toto všetko sú pozitívne veci. Prvé víťazstvo je blízko, ale nesnažím sa na to myslieť. Chcem len čo najlepšie pripraviť mužstvo, aby podávalo čo najlepšie výkony," uviedol Hämäläinen na prešovskom klubovom fejsbuku.
Z ďalších zápasov 14. kola najvyššej slovenskej súťaže zaujal výsledok zo Spišskej Novej Vsi. Domáci prehrávali po prvej tretine s hokejistami Banskej Bystrice 0:4, ale nezložili zbrane a dvojgólový Matej Paločko v polovici tretej tretiny vyrovnal na 4:4.
Napokon sa išlo až do nájazdov, v ktorých uspela Banská Bystrica gólom Mareka Valacha. Dôležité víťazstvo získal v súboji dvoch trápiacich sa tímov Zvolen nad Michalovcami (5:1) a v šlágri kola Slovan zdolal Košice 3:0. Doma uspel aj Trenčín, ale až po nájazdoch zdolal Liptovský Mikuláš 3:2.
Na čele tabuľky je Poprad o bod pred duom Žilina - Slovan. Predposledný Zvolen má náskok 10 bodov pred Prešovom.
Zdroj: SITA.sk - Prešov premárnil ďalšiu šancu na prvé víťazstvo, Spišská Nová Ves nedotiahla veľký obrat – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Prešova premárnili ďalšiu šancu na prvé víťazstvo v novom ročníku Tipsport ligy. Nad favorizovanou Žilinou viedli v polovici zápasu 2:0 gólmi svojich kanadských lídrov Keltieho Jeriho-Leona a Darrena Archibalda, ale Žilinčania dvoma gólmi za 80 sekúnd ešte v druhej tretine vyrovnali na 2:2.
O víťazovi napokon rozhodla až ôsma séria samostatných nájazdov, víťazný gól hostí strelil Šimon Petráš, ktorý je najlepší strelec celej súťaže s 12 gólmi. "Ťažko sa hralo proti Prešovu, ktorého všetci hráči bránili okolo svojho brankára. Nakoniec nám to predsa len napadalo a zvládli sme to aspoň za dva body," uviedol strelec druhého gólu hostí Kamil Walega na fejsbukovom profile Vlkov Žilina.
Dobre bránili
Fínsky tréner Tommi Hämäläinen prevzal kormidlo v Prešove len pred pár dňami a zatiaľ viedol svoj tím vo dvoch zápasoch so ziskom jedného bodu.
"Iba dvakrát sme inkasovali a dali sme si šancu na víťazstvo. Veľa a dobre sme bránili, toto všetko sú pozitívne veci. Prvé víťazstvo je blízko, ale nesnažím sa na to myslieť. Chcem len čo najlepšie pripraviť mužstvo, aby podávalo čo najlepšie výkony," uviedol Hämäläinen na prešovskom klubovom fejsbuku.
Spišiaci z 0:4 na 4:4
Z ďalších zápasov 14. kola najvyššej slovenskej súťaže zaujal výsledok zo Spišskej Novej Vsi. Domáci prehrávali po prvej tretine s hokejistami Banskej Bystrice 0:4, ale nezložili zbrane a dvojgólový Matej Paločko v polovici tretej tretiny vyrovnal na 4:4.
Napokon sa išlo až do nájazdov, v ktorých uspela Banská Bystrica gólom Mareka Valacha. Dôležité víťazstvo získal v súboji dvoch trápiacich sa tímov Zvolen nad Michalovcami (5:1) a v šlágri kola Slovan zdolal Košice 3:0. Doma uspel aj Trenčín, ale až po nájazdoch zdolal Liptovský Mikuláš 3:2.
Na čele tabuľky je Poprad o bod pred duom Žilina - Slovan. Predposledný Zvolen má náskok 10 bodov pred Prešovom.
Zdroj: SITA.sk - Prešov premárnil ďalšiu šancu na prvé víťazstvo, Spišská Nová Ves nedotiahla veľký obrat – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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