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 24hod.sk    Šport

26. októbra 2026

Košice a Žilina ponúkli ofenzívne divadlo so štyrmi gólmi a množstvom šancí


Tagy: góly Niké liga 2026/2027 remíza

Košice remizovali so Žilinou 2:2 v 12. kole slovenskej najvyššej futbalovej súťaže. Zápasu futbalistov Košíc a Žiliny predchádzal chýr, že v ňom môže padnúť veľa ...



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ke za 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Košice remizovali so Žilinou 2:2 v 12. kole slovenskej najvyššej futbalovej súťaže.


Zápasu futbalistov Košíc a Žiliny predchádzal chýr, že v ňom môže padnúť veľa gólov.

Vychádzalo sa z toho, že v prvom zápase oboch súperov v tejto sezóne sa pod Dubňom zrodila remíza 4:4 a oba tímy patria medzi najofenzívnejšie v celej Niké lige.

Nakoniec to dopadlo podľa predpokladov. Súperi sa rozišli remízou 2:2, ale štatistiky odkrývajú aj 13 striel na bránku (8-5) a dovedna 39 streleckých pokusov v podaní oboch tímov v celom dueli (16-23).

Košice viedli po zásahu svojho čiernohorského kanoniera Aleksu Maraša, ale do konca prvého polčasu stihol vyrovnať Michal Faško z pokutového kopu.

Päť minút po začiatku druhého dejstva dobre hrajúci Timotej Hranica poslal hostí do vedenia, ale spravodlivú deľbu bodov zabezpečil v 62. min Fililp Lichý. Množstvo šancí zostalo nevyužitých, prekonávali sa aj obaja brankári - košický Matúš Kira a žilinský Dávid Šípoš.

Ukázali charakter


"Prvý polčas mohol byť pre nás veselší, ak by sme v posledných sekundách neinkasovali z pokutového kopu. Keď dal súper druhý gól, naši hráči ukázali charakter a išli za bodom. Z tohto pohľadu sme radi, že sme dotiahli zápas do remízy. Mali sme na konci veľkú šancu, ale to aj Žilina. Bod v konečnom dôsledku musíme brať," zhodnotil tréner FC Košice Peter Černák na sociálnej sieti klubu.

Tréner nerozumie


Jeho žilinský náprotivok Vladimír Veselý k ofenzívne ladenému súboju povedal:

"Po prvej väčšej individuálnej chybe sme dostali gól, ale ako z neba nám padol pokutový kop. V druhom polčase sme chceli byť nebezpeční a dominantní na lopte, čo sme aj potvrdzovali. Dali sme pekný gól, ale domáci vyrovnali zásahom, ktorému nerozumiem. Podobný gól po hrubej chybe sme dostali aj od Dunajskej Stredy. Dalo sa tomu zabrániť. Škoda, že sme to nedotiahli do víťazstva. Chceli sme viac ako len jeden bod."

Žilina je v tabuľke po 12. kole tretia s 22 bodmi rovnako ako druhá Trnava. Na čele je s náskokom 7 bodov Dunajská Streda. Košice uzatvárajú prvú šestku s 15 bodmi, ale čaká na nich stredajšia (28.10.) domáca dohrávka 3. kola proti Dunajskej Strede. Na poslednom 12. mieste je Komárno so 7 bodmi.


Zdroj: SITA.sk - Košice a Žilina ponúkli ofenzívne divadlo so štyrmi gólmi a množstvom šancí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: góly Niké liga 2026/2027 remíza
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