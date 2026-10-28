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28. októbra 2026
Agentúra AKO v prieskumoch namerala víťaza na župana vo všetkých ôsmich krajoch
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prieskum Prieskum agentúry AKO
K téme komunálnych a župných volieb zrealizovali 63 prieskumov v 30 lokalitách. Agentúra AKO zverejnila inventúru svojich predvolebných prieskumov. Z jej ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - K téme komunálnych a župných volieb zrealizovali 63 prieskumov v 30 lokalitách.
Agentúra AKO zverejnila inventúru svojich predvolebných prieskumov. Z jej výsledkov vyplýva, že správneho víťaza komunálnych volieb namerali v 20 z 22 miest a vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch.
"Z prieskumov realizovaných po uzavretí kandidačných listín sme správne určili víťaza v 12 zo 14 miest a vo všetkých VÚC," uviedla Research director agentúry Kamila Hříchová.
K téme komunálnych a župných volieb zrealizovali 63 prieskumov v 30 lokalitách (v roku 2022 to bolo 55 prieskumov), s účasťou takmer 40-tisíc respondentov (v roku 2022 to bolo 29-tisíc respondentov).
V rámci prieskumov k výsledkom komunálnych volieb zrealizovali 137 oslovení so 420 otázkami. Z 30 lokalít namerali správneho víťaza v 28. Čo sa týka metodiky, 70 percent prieskumov zrealizovali telefonicky a 30 percent online.
Zdroj: SITA.sk - Agentúra AKO v prieskumoch namerala víťaza na župana vo všetkých ôsmich krajoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Agentúra AKO zverejnila inventúru svojich predvolebných prieskumov. Z jej výsledkov vyplýva, že správneho víťaza komunálnych volieb namerali v 20 z 22 miest a vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch.
"Z prieskumov realizovaných po uzavretí kandidačných listín sme správne určili víťaza v 12 zo 14 miest a vo všetkých VÚC," uviedla Research director agentúry Kamila Hříchová.
K téme komunálnych a župných volieb zrealizovali 63 prieskumov v 30 lokalitách (v roku 2022 to bolo 55 prieskumov), s účasťou takmer 40-tisíc respondentov (v roku 2022 to bolo 29-tisíc respondentov).
V rámci prieskumov k výsledkom komunálnych volieb zrealizovali 137 oslovení so 420 otázkami. Z 30 lokalít namerali správneho víťaza v 28. Čo sa týka metodiky, 70 percent prieskumov zrealizovali telefonicky a 30 percent online.
Zdroj: SITA.sk - Agentúra AKO v prieskumoch namerala víťaza na župana vo všetkých ôsmich krajoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prieskum Prieskum agentúry AKO
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