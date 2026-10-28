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Streda 28.10.2026
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28. októbra 2026
Top foto dňa (28. október 2026): Zrážka v Španielsku, Socha slobody a preteky na vysokých podpätkoch
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (28. október 2026): Zrážka v Španielsku, Socha slobody pri Eiffelovke a preteky na vysokých podpätkoch, odhalenie sochy Medzi nami a cyklón v Indii. Fotogaléria k článku:
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28.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (28. október 2026): Zrážka v Španielsku, Socha slobody pri Eiffelovke a preteky na vysokých podpätkoch, odhalenie sochy Medzi nami a cyklón v Indii.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (28. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (28. október 2026): Zrážka v Španielsku, Socha slobody a preteky na vysokých podpätkoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (28. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (28. október 2026): Zrážka v Španielsku, Socha slobody a preteky na vysokých podpätkoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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