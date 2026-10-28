Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 28.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobromila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. októbra 2026

V rámci protidrogovej akcie obvinili štyri osoby. Polícia zaistila metamfetamín, peniaze aj zlato – VIDEO


Tagy: Drogová trestná činnosť Drogy hovorca Policajného prezídia (PZ) Národná protidrogová jednotka obvinenia Policajná akcia trest odňatia slobody

Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, policajti pri akcii vykonali päť domových prehliadok. Národná protidrogová jednotka vykonala v utorok ...



Zdieľať
749286095_878369962010980_6565436734252079016_n.png 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, policajti pri akcii vykonali päť domových prehliadok.


Národná protidrogová jednotka vykonala v utorok 27. októbra v Košiciach policajnú akciu s krycím názvom „Spoločnosť", v rámci ktorej obvinili štyroch mužov vo veku 34, 36, 38 a 44 rokov z drogovej trestnej činnosti.

Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, policajti pri akcii vykonali päť domových prehliadok, sedem prehliadok nebytových priestorov a tri osobné prehliadky, pri ktorých zaistili väčšie množstvo metamfetamínu a marihuany, mobilné telefóny a ďalšie veci súvisiace s distribúciou drog.

Útvary Policajného zboru


„Zaistili sme tiež finančnú hotovosť vo výške 100-tisíc eur, investičné zlato a dve osobné motorové vozidlá, ktoré majú súvisieť s výnosmi z trestnej činnosti," uviedol policajný hovorca Roman Hájek.

Na akcii sa podľa neho podieľali aj ďalšie útvary Policajného zboru vrátane mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, pohotovostného policajného útvaru v Košiciach, krajských kriminalistov, psovodov a kriminalistických technikov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Trest sedem až dvadsať rokov


Jeden zo štyroch obvinených je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou, keďže sa podľa doterajších zistení polície podieľal na distribúcii najmä metamfetamínu v mimoriadne veľkom rozsahu.

V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie. Zvyšní traja muži sú obvinení zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 20 rokov.

„Vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu a naďalej pokračuje vykonávaním ďalších dôkazov s cieľom náležite objasniť všetky okolnosti prípadu. Viac informácií aktuálne nie je možné uviesť," doplnil Hájek.


Zdroj: SITA.sk - V rámci protidrogovej akcie obvinili štyri osoby. Polícia zaistila metamfetamín, peniaze aj zlato – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogová trestná činnosť Drogy hovorca Policajného prezídia (PZ) Národná protidrogová jednotka obvinenia Policajná akcia trest odňatia slobody
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Sériový násilník dostal v Nemecku 12 rokov, vyšetrovatelia preverujú, či obetí nebolo viac
<< predchádzajúci článok
Agentúra AKO v prieskumoch namerala víťaza na župana vo všetkých ôsmich krajoch

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 