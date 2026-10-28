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28. októbra 2026
V rámci protidrogovej akcie obvinili štyri osoby. Polícia zaistila metamfetamín, peniaze aj zlato – VIDEO
Tagy: Drogová trestná činnosť Drogy hovorca Policajného prezídia (PZ) Národná protidrogová jednotka obvinenia Policajná akcia trest odňatia slobody
Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, policajti pri akcii vykonali päť domových prehliadok. Národná protidrogová jednotka vykonala v utorok ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, policajti pri akcii vykonali päť domových prehliadok.
Národná protidrogová jednotka vykonala v utorok 27. októbra v Košiciach policajnú akciu s krycím názvom „Spoločnosť", v rámci ktorej obvinili štyroch mužov vo veku 34, 36, 38 a 44 rokov z drogovej trestnej činnosti.
Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, policajti pri akcii vykonali päť domových prehliadok, sedem prehliadok nebytových priestorov a tri osobné prehliadky, pri ktorých zaistili väčšie množstvo metamfetamínu a marihuany, mobilné telefóny a ďalšie veci súvisiace s distribúciou drog.
„Zaistili sme tiež finančnú hotovosť vo výške 100-tisíc eur, investičné zlato a dve osobné motorové vozidlá, ktoré majú súvisieť s výnosmi z trestnej činnosti," uviedol policajný hovorca Roman Hájek.
Na akcii sa podľa neho podieľali aj ďalšie útvary Policajného zboru vrátane mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, pohotovostného policajného útvaru v Košiciach, krajských kriminalistov, psovodov a kriminalistických technikov.
Jeden zo štyroch obvinených je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou, keďže sa podľa doterajších zistení polície podieľal na distribúcii najmä metamfetamínu v mimoriadne veľkom rozsahu.
V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie. Zvyšní traja muži sú obvinení zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 20 rokov.
„Vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu a naďalej pokračuje vykonávaním ďalších dôkazov s cieľom náležite objasniť všetky okolnosti prípadu. Viac informácií aktuálne nie je možné uviesť," doplnil Hájek.
Zdroj: SITA.sk - V rámci protidrogovej akcie obvinili štyri osoby. Polícia zaistila metamfetamín, peniaze aj zlato – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Národná protidrogová jednotka vykonala v utorok 27. októbra v Košiciach policajnú akciu s krycím názvom „Spoločnosť", v rámci ktorej obvinili štyroch mužov vo veku 34, 36, 38 a 44 rokov z drogovej trestnej činnosti.
Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, policajti pri akcii vykonali päť domových prehliadok, sedem prehliadok nebytových priestorov a tri osobné prehliadky, pri ktorých zaistili väčšie množstvo metamfetamínu a marihuany, mobilné telefóny a ďalšie veci súvisiace s distribúciou drog.
Útvary Policajného zboru
„Zaistili sme tiež finančnú hotovosť vo výške 100-tisíc eur, investičné zlato a dve osobné motorové vozidlá, ktoré majú súvisieť s výnosmi z trestnej činnosti," uviedol policajný hovorca Roman Hájek.
Na akcii sa podľa neho podieľali aj ďalšie útvary Policajného zboru vrátane mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, pohotovostného policajného útvaru v Košiciach, krajských kriminalistov, psovodov a kriminalistických technikov.
Trest sedem až dvadsať rokov
Jeden zo štyroch obvinených je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou, keďže sa podľa doterajších zistení polície podieľal na distribúcii najmä metamfetamínu v mimoriadne veľkom rozsahu.
V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie. Zvyšní traja muži sú obvinení zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 20 rokov.
„Vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu a naďalej pokračuje vykonávaním ďalších dôkazov s cieľom náležite objasniť všetky okolnosti prípadu. Viac informácií aktuálne nie je možné uviesť," doplnil Hájek.
Zdroj: SITA.sk - V rámci protidrogovej akcie obvinili štyri osoby. Polícia zaistila metamfetamín, peniaze aj zlato – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Drogová trestná činnosť Drogy hovorca Policajného prezídia (PZ) Národná protidrogová jednotka obvinenia Policajná akcia trest odňatia slobody
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