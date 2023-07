Agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating na úrovni A s negatívnym výhľadom

Stabilný bankový sektor

Kredibilný zoznam opatrení

15.7.2023 (SITA.sk) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings (Fitch) zverejnila vyhlásenie o úverovom ratingu Slovenska na úrovni A s negatívnym výhľadom.Súčasné hodnotenie Slovenska je podporené naším členstvom v EÚ eurozóne , stabilnou a dôveryhodnou makroekonomickou politikou, ako aj konkurencieschopnosťou exportu a stabilnými priamymi zahraničnými investíciami. O hodnotení informovalo Ministerstvo financií SR Vo vyhlásení Fitch zdôraznil dôveryhodný makroekonomický rámec Slovenska, ktorý je podporený členstvom v Európskej únii a eurozóne.Poukázal tiež na to, že vďaka normalizácii domácej spotreby predpovedá rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,9 % v roku 2024 a o 2,5 % v roku 2025.Analytici rovnako očakávajú zlepšenie pozície čistého zahraničného dlhu na menej ako 30 % HDP do roku 2025 a tiež rýchlejšie zníženie deficitu bežného účtu na priemerných 2,1% HDP v rokoch 2023 až 2025, čo predstavuje predpandemické hodnoty. Ako silnú stránku Fitch hodnotí aj bankový sektor, ktorý je stabilný, ziskový a má dobrú kvalitu aktív.Negatívny výhľad odzrkadľuje riziká vyplývajúce z nejasného politického rámca po nadchádzajúcich septembrových voľbách, najmä v oblasti fiškálnej konsolidácie a neistoty týkajúcej sa fiškálnych a makroekonomických dopadov vojny na Ukrajine a s tým súvisiacej energetickej krízy Výhľad by sa podľa agentúry Fitch mohol zmeniť z negatívneho na stabilný, ak by sa znížil dlh verejnej správy.Naopak, rating Slovenska sa môže znížiť v prípade nedostatočne dôveryhodnej fiškálnej konsolidácie, čo by viedlo k trvalým fiškálnym deficitom a prudkému nárastu dlhu verejnej správy voči očakávaniam na úrovni 58 % HDP v roku 2025.Stabilizácia dlhu na tejto úrovni si však vyžaduje prijatie konsolidačných opatrení, aby deficit klesol z očakávaných vyše 6 % HDP v tomto roku na úroveň 3,6 % HDP v roku 2025.„Preto ministerstvo financií pracuje na kredibilnom zozname opatrení na ozdravenie verejných financií a bude dôležité, aby sa nová vláda, ktorá vzíde z volieb na jeseň tohto roku, postavila k tejto problematike zodpovedne," dodal rezort financií.