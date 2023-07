Policajti z týchto krajov dostali ďalších 40 hybridných vozidiel, ministerstvo buduje aj nabíjacie stanice

Autá sú distribuované od mája

Výbava vozidiel

Budujú aj nabíjacie stanice

14.7.2023 (SITA.sk) - Policajti dostali ďalších 40 hybridných vozidiel, ktoré boli obstarané z Plánu obnovy a odolnosti . Nové hybridné vozidlá si prevzali policajti z útvarov v pôsobnosti krajských riaditeľstiev Policajného zboru Nitra, Trnava, Trenčín a Banská Bystrica. Do každého kraja pribudne 10 vozidiel, uviedol v tlačovej správe Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.Vozidlá(plug-in hybrid) postupne distribuuje ministerstvo vnútra na policajné útvary od mája 2023. Na základe verejného obstarávania zakúpilo 400 kusov. Kúpna cena jedného vozidla je 67 546 eur s DPH.Ministerstvo vnútra tak v rámci Plánu obnovy a odolnosti po rokoch modernizuje dlhé roky zanedbávaný policajný autopark, čím zároveň skvalitňuje podmienky pre prácu polície a plní záväzok znížiť priemerný vek vozidiel vo flotile rezortu na 6,5 roka vsúlade s koncepciou obnovy osobných vozidiel MV SR do roku 2031.Modernizácia autoparku rezortu vnútra okrem úspor bežných výdavkov prispieva k bezpečnosti posádok. Autá sú v policajnom prevedení v novom metalickom dizajne.Súčasťou dodávky je záruka na vozidlo 5 rokov alebo do najazdenia 150-tisíc km, set zimných pneumatík, predpríprava pre policajnú rádiostanicu a zvukovo-svetelné výstražné zariadenie. Rovnako kamera za čelným sklom a tmavé slnečné fólie. Okrem zosilnených poťahov sedadiel sú vybavené aj opačným zapínaním bezpečnostných pásov a hasiacim prístrojom.Toyoty majú 225-kW kombinovaný výkon, z toho benzínový motor predstavuje 135 kW. V elektrickom režime zvládnu na jedno nabitie prejsť 75 kilometrov. Aj ostatné parametre sú prispôsobené policajnej službe – majú prevodovku e-CVT, pohon 4x4 a výbavu Dynamic.Pre potreby nabíjania ekologických vozidiel už vybudoval rezort vnútra 182 bodov v 49 lokalitách na Slovensku. Do konca novembra tohto roku by však už policajti mali mať k dispozícii 430 nabíjacích bodov.Ministerstvo vnútra sa v tomto volebnom období podarilo zaradiť do svojho autoparku. Do konca roku 2023 bude mať vo flotile 760 nízkoemisných vozidiel obstaraných v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Zároveň rezort plánuje v tomto roku vyhlásiť ďalšie obstarávanie na asi 200 kusov vozidiel.