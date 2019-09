Agentúra pre atómovú energiu našla v iránskom sklade stopy uránu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 9. septembra (TASR) - Vo vzorkách, ktoré Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) odobrala v teheránskom objekte, identifikovanom izraelským premiérom ako "tajný atómový sklad", boli nájdené stopy uránu. S odvolaním sa na slová dvoch diplomatov, ktorí sledujú prácu MAAE, o tom v nedeľu informovala agentúra Reuters.MAAE vyšetruje pôvod nájdeného rádioaktívneho materiálu, pričom v tejto súvislosti už požiadala Irán o vysvetlenie. Teherán však podľa diplomatov zatiaľ žiadne neposkytol, čo ešte viac vyostrilo napätie vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a islamskou republikou.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval v tejto súvislosti MAAE ešte pred rokom, aby okamžite navštívila objekt, v ktorom podľa jeho slov Teherán v minulosti skladoval 15 kilogramov bližšie nešpecifikovaného rádioaktívneho materiálu.Agentúra Reuters v apríli uviedla, že MAAE, ktorá dohliada na dodržiavanie Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA, tzv. jadrovej dohody), objekt navštívila a odobrala v ňom vzorky na analýzu. Podobné inšpekcie pritom MAAE podľa Reuters uskutočňuje "len keď je to nevyhnutné".Izraelské a americké médiá medzitým informovali, že vo vzorkách boli nájdené stopy bližšie nešpecifikovaného rádioaktívneho materiálu.Zdroje však pre Reuters povedali, že išlo o stopy uránu - prvku ktorý Irán obohacuje - a jedného z dvoch štiepnych materiálov, z ktorých je možné vytvoriť jadrovú zbraň. Jeden z diplomatov však v tejto súvislosti zdôraznil, že urán nebol obohatený a nebol preto na výrobu jadrovej zbrane vhodný.povedal diplomat. Keďže však Irán podľa jeho slov zatiaľ agentúre MAAE neposkytol žiadnu reakciu, je ťažké overiť, aký je pôvod daného materiálu, ako aj to, či sa materiál v objekte nachádzal ešte pred podpísaním JCPOA v roku 2015.Irán v máji tohto roka oznámil, že nebude rešpektovať niektoré obmedzenia vyplývajúce z jadrovej dohody, pokiaľ ostatné signatárske krajiny neurobia viac na zmiernenie amerických sankcií - najmä v súvislosti s predajom ropy. Teherán takisto pohrozil zavedením ďalších opatrení.MAAE začiatkom júla potvrdila, že Irán začal obohacovať urán na 4,5-percentný podiel štiepneho izotopu U-235, hoci dohoda stanovuje limit 3,67 percenta. Potvrdila tiež prekročenie 300-kilogramového limitu pre zásoby nízkoobohateného uránu. Na konci augusta MAAE oznámila, že iránske zásoby obohateného uránu výrazne prevyšujú limit, ktorý Teheránu stanovila jadrová dohoda so svetovými veľmocami z roku 2015.Irán taktiež v piatok uviedol do prevádzky výkonnejšie centrifúgy, aby tak rýchlejšie zvýšil svoje zásoby obohateného uránu. Teherán však zároveň umožní inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), aby pokračovali v monitorovaní jeho jadrového programu.