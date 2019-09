Kandidáti opozície získali v zastupiteľstve Moskvy 20 zo 45 mandátov

Ilustračná fotka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 9. septembra (TASR) - Kandidáti, ktorých v komunálnych voľbách v Moskve podporovali opozičné parlamentné strany alebo kandidovali ako nezávislí, obsadia v moskovskej mestskej Dume 20 zo 45 kresiel. Tlačové agentúry na základe zverejnených výsledkov konštatujú, že prokremeľskí kandidáti utrpeli v Moskve veľkú porážku.Po sčítaní 99,47 percenta hlasov odovzdaných v nedeľných (8.9.) komunálnych voľbách o tom podľa agentúra Interfax informovala mestská volebná komisia.Interfax spresnil, že 13 zo spomínaných 20 kresiel získali kandidáti Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF). Poslancami moskovskej Dumy sa stali aj ďalší siedmi zástupcovia opozičných strán - štyria za liberálnu stranu Jabloko a traja za stranu Spravodlivé Rusko.Mnohých z úspešných kandidátov zo strán parlamentnej opozície pritom ako vhodných kandidátov voličom odporúčal aj projekt opozičného ruského politika Alexeja Navaľného s názvom Rozumné hlasovanie. Navaľnyj ho spustil koncom novembra 2018 v rámci svojho nového konceptu vzdelávania voličov.Podstatou Rozumného hlasovania je, že samotní voliči sa môžu spojiť, dohodnúť sa a pri voľbách koordinovane odovzdať svoje hlasy pre nich najprijateľnejšiemu kandidátovi, hoci s ním aj ideologicky nesúhlasia alebo im nie je sympatický, ale dosiahnu tak porážku jeho súpera z vládnej strany.Zostávajúcich 25 miest bude obsadených kandidátmi, ktorých do volieb oficiálne nedelegovala žiadna politická strana, ale de facto ide o zástupcov vládnej strany Jednotné Rusko. Chýbať medzi nimi bude podľa Interfaxu šéf moskovskej pobočky vládnej strany Jednotné Rusko Andrej Meteľskij, ktorého v jeho volebnom obvode porazil kandidát komunistov.Účasť vo voľbách v Moskve bola tesne nad 21 percent - podobne ako pred piatimi rokmi. Vtedy kandidáti Jednotného Ruska a provládnej platformy Moja Moskva získali v zastupiteľstve ruskej metropoly 38 mandátov.Moskovský primátor Sergej Sobianin privítal výsledok volieb vo svojom meste. Vyhlásil, že podľa ich výsledkov sa zloženie Moskovskej mestskej Dumy stalo politicky rôznorodým, čo by malo byť pre ňu prínosom.Navaľnyj považuje výsledok komunálnych volieb v Moskve za víťazstvo svojho projektu Rozumné hlasovanie.Väčšina nezávislých kandidátov sa o priazeň voličov nemohla uchádzať, keďže volebná komisia odhalila pri ich registrácii formálne nedostatky v podpisových hárkoch, ako aj ďalšie narušenia volebného zákona. Toto rozhodnutie volebných orgánov následne počas leta vyvolalo v Moskve masové demonštrácie, ktoré vyústili do zatýkania aktivistov opozície a použitia neprimeranej sily zo strany bezpečnostných zložiek.Za organizovanie či účasť na týchto úradmi nepovolených zhromaždeniach alebo za použitie násilia voči verejnému činiteľovi bolo na tresty väzenia odsúdených viacero zadržaných.Verdikty súdov i násilie bezpečnostných zložiek vyvolali kritiku nielen v Rusku, ale aj v zahraničí.