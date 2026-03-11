|
11. marca 2026
Za 12 dní nad Slovenskom preletelo takmer 600 vojenských lietadiel, Fico podľa Matoviča vtiahol Slovensko do konfliktu – VIDEO
Za 12 dní sa nad Slovenskom zrealizovalo takmer 600 vojenských preletov. Upozornilo na to Hnutie Slovensko, podľa ktorého to ...
Zdieľať
Za 12 dní sa nad Slovenskom zrealizovalo takmer 600 vojenských preletov. Upozornilo na to Hnutie Slovensko, podľa ktorého to poukazuje na dvojtvárnosť predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Ten na jednu stranu kritizuje útok na Irán, zároveň však umožňuje, aby cez Slovensko lietali vojenské lietadlá do konfliktu.
Hnutie upozornilo na masívny „Z toho čísla vám musí vyraziť poistky – 594 preletov amerických vojenských lietadiel za 12 dní vojny armád Izraela a Spojených štátov proti Iránu cez vzdušný priestor Slovenskej republiky,“ vyhlásil poslanec za Hnutie Slovensko Gábor Grendel.
Rozpor medzi slovami a činmi vlády
Postoj vlády je podľa Grendela v priamom rozpore s vyhláseniami premiéra. „Ten po vypuknutí konfliktu vyhlásil, že sme svedkami ďalšieho totálneho rozkladu svetového poriadku a úplného ignorovania medzinárodného práva. Ak to Fico myslí vážne, tak sa zabudol pochváliť tým, že na tomto rozklade sa jeho vláda priamo podieľa. Od prvého dňa konfliktu cez slovenský vzdušný priestor prelietavajú americké vojenské lietadlá, ktoré zabezpečujú podporu pri útoku na Irán,“ zdôraznil poslanec Grendel.
Upozornil, že takéto prelety nie sú možné bez súhlasu slovenských orgánov. Podľa poslanca z toho vyplýva, že tieto prelety povoľuje ministerstvo zahraničných vecí a rezort obrany. Poslanec kritizuje, že predseda vlády sa tvári, ako by sa ho to vôbec netýkalo.
V tejto súvislosti pripomenul, že Fico v minulosti kritizoval vládu Mikuláša Dzurindu za otvorenie slovenského vzdušného priestoru počas vojny v Juhoslávii. Premiér vtedy kritizoval, že vtedajšia vláda povolila prelet bombardérov NATO nad územím SR „hoci vedela, že nejdú na Belehrad hádzať cukríky“. Grendel sa tak pýta, či americké lietadlá, ktoré 594 krát preleteli nad Slovenskom, idú na Blízky východ hádzať cukríky.
Mikulec hovorí o možnosti prelety nepovoliť
Poslanec a exminister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) upozornil, že vláda mala možnosť tieto prelety nepovoliť. „Ak Robert Fico považoval útok na Irán za rozvrat svetového poriadku a porušovanie medzinárodného práva, mal možnosť nepovoliť tých 594 bojových letov nad územím SR. Neurobil to. Namiesto toho sa vyhovára a klame,“ vyhlásil Mikulec. Premiér sa podľa jeho slov vyhovára na obrannú dohodu s USA, ktorú v minulosti kritizoval. „Hovoril, že túto zmluvu roztrhá. Samozrejme ju neroztrhal – dnes sa na ňu vyhovára,“ dodal poslanec.
Mikulec súčasne kritizuje, že vláda neinformovala verejnosť o dôsledkoch a nezvolala ani Bezpečnostnú radu štátu. „Nepovedali ľuďom, či sa majú niečoho báť. Nič neurobili – len potichu povolili 594 bojových letov nad územím SR,“ doplnil poslanec.
Matovič hovorí o zatiahnutí Slovenska do konfliktu
Predseda hnutia Igor Matovič tvrdí, že vláda svojimi krokmi zatiahla Slovensko do konfliktu, v ktorom nemuselo byť. „Fico sa tvári ako svätý za dedinou, že s tým nemá nič spoločné, ale pravda je taká, že bez jeho súhlasu by sa tieto prelety nemohli uskutočniť,“ zdôraznil Matovič.
Ak to premiér vysvetľuje obrannou dohodou s USA, tak podľa neho zavádza. „Snaží presvedčiť svojich voličov, že na základe tejto zmluvy musí prelety umožniť. To je absurdné. Predstavte si, že by sa USA rozhodli cez Slovensko útočiť na Ukrajinu, Česko alebo Maďarsko – chce nám Fico povedať, že by sme len stáli a sledovali, ako zneužívajú náš vzdušný priestor na útoky proti našim susedom?“ dodal Matovič.
Umožnenie takého veľkého množstva preletov znamená podľa neho podporu vojenskej operácie. Je to podľa neho porovnateľné s poskytovaním svojich základní na vojenské operácie. Premiér tak podľa slov Matoviča vtiahol Slovensko do konfliktu a vystavil ho riziku odvetných útokov. „Ľudia majú právo vedieť, čo môže nasledovať a aké bezpečnostné dôsledky to môže mať pre Slovensko,“ uzavrel Matovič s výzvou vláde, aby okamžite zvolala Bezpečnostnú radu a informovala verejnosť o bezpečnostných dôsledkoch.
Kaliňák vysvetľuje pravidlá
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) 3. marca pre agentúru SITA vysvetlil, prečo môžu americké vojenské lietadlá lietať cez vzdušný priestor SR smerom na Blízky východ. Uviedol, že situácia sa zásadne zmenila od vstupu Slovenska do NATO.
„Zmluvy o spolupráci hovoria o tom, kde a akým spôsobom sa jednotlivé lety evidujú. V tejto chvíli platí, že jednotlivé štáty nahlasujú svoje lety a my ich evidujeme. Povolenia sa vydávajú len v prípade, keď majú lietadlá pristáť,“ priblížil minister, podľa ktorého tu dochádza k zámene pravidiel, ktoré platia pre civilné štátne lety, a teda napríklad pre letky ministerstiev vnútra, ktoré si častokrát vybavujú jednotlivé povolenia.
„Ale v prípade vojenských aliančných letov je to o oznamovacej povinnosti. Iba v prípade pristátia je potrebné povolenie,“ dodal minister. Súčasne podotkol, že vo všetkých prípadoch preletu amerických vojenských lietadiel išlo o dopravné a logistické lietadlá, nie o bojové lietadla, akými sú stíhačky či bombardéry.
Zdroj: SITA.sk - Za 12 dní nad Slovenskom preletelo takmer 600 vojenských lietadiel, Fico podľa Matoviča vtiahol Slovensko do konfliktu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
