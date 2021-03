Agresívny pacient napadol lekára aj záchranárku, polícia vyšetruje už druhý útok na zdravotníkov

Zranená záchranárka RZP

Pacient napadol zdravotný personál

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Policajti z Košického kraja evidujú tento týždeň dva útoky na zdravotníkov. Informovala o tom na sociálnej sieti košická krajská polícia. Prípady polícia vyšetruje a dodáva, že útoky na zdravotníkov nezostanú bez trestnoprávnych následkov.V košickej mestskej časti Dargovských hrdinov v pondelok 1. marca popoludní podozrivá osoba na parkovisku kopla do bočných dverí sanitného vozidla, pričom sa zranila záchranárka Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP).Stalo sa tak po tom, ako pracovníci RZP skonštatovali smrť muža a opustili priestory jedného z bytov v danej oblasti. Polícia doplnila, že podľa predbežnej lekárskej správy záchranárka utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.Ďalší prípad sa stal na jednom z oddelení košickej nemocnice v utorok 2. marca večer, kde napadol pacient zdravotný personál.„Policajti na mieste zistili, že podozrivá osoba, ktorá bola do nemocnice prevezená so zraneniami, na jednom z oddelení fyzicky napadla záchranárku,“ priblížila polícia.Z predbežnej lekárskej správy vyplýva, že záchranárka utrpela zranenia s predbežnou dobou liečenia do sedem dní. Útočník podľa doterajších zistení fyzicky napadol aj lekára.