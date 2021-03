Matovič niekoľkokrát zasiahol do zahraničnopolitickej oblasti, podľa Kukana to nemal robiť

Podkopávanie vlastnej štátnosti je za čiarou

Matovičov status o "priateľovi Slovenska"

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v týchto dňoch zasiahol niekoľkokrát do zahraničnopolitickej oblasti. Bohužiaľ, nemal to robiť. Uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti bývalý minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan „Jeho ostatný status o maďarskom ministrovi zahraničných vecí – priateľovi Slovenska, je už dôvodom na vážne varovanie,“ zdôraznil bývalý minister. Doplnil, že chváliť ministra zahraničných vecí Maďarska Petra Szijjártoa za to, že pomohol Slovensku zabezpečiť vakcínu Sputnik V , to môže byť v poriadku.Kukan však zdôraznil, že Matovič tvrdí, že nie je nič na tom, že Szijjártó sa stretol s poslancom Györgyom Gyimesim (OĽaNO) a rokoval s ním o otázke, ktorá je výsostne vnútornou záležitosťou SR.„Pán premiér spôsobom sebe vlastným kritizuje ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka (nom. SaS) za to, že sa s týmto priateľom Slovenska odmietol stretnúť a rokovať s ním o našich vnútorných otázkach,“ uviedol Kukan.Doplnil, že ak toto Matovič nechápe, je načase, aby jeho kolegovia z OĽaNO, u „ktorých predpokladám, že majú v otázkach slovenskej štátnosti jasno,“ zreteľne svojmu šéfovi dohovorili, že sa takýmto správaním začína „zahrávať s ohňom“, že by mal okamžite prestať, kým nie je neskoro.„Jedna vec je vnútorná politika a druhá vec je podkopávanie vlastnej štátnosti. To je za čiarou,“ uzavrel exminister Kukan.Minister zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó je priateľ Slovenska, uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti Matovič. Premiér tak reagoval na vyjadrenie šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nom. SaS), ktorý vo štvrtok 4. marca uviedol, že sa jeho maďarský kolega pokúšal zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska.Szijjártó Korčoka cez víkend požiadal o rokovanie v súvislosti s novelou zákona o občianstve. Korčok rokovanie odmietol, pretože ide podľa neho „výsostne o slovenskú záležitosť“.„Nemám rád, ak niekto o ľuďoch, ktorí svojimi činmi dokazujú, že sú priateľmi Slovenska, šíri pravý opak,“ napísal Matovič v statuse. Szijjártó podľa Matoviča ukázal, že je priateľom, keď Slovensku pomáhal zabezpečiť dva milióny ruských vakcín Sputnik V. Práve maďarský šéf diplomacie mal byť osobou, ktorá poskytla Matovičovi prvé informácie o vakcíne a kontakt na ministra hospodárstva Ruskej federácie Denisa Manturova.