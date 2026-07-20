Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iľj, Eliáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. júla 2026

Agresívny Paredes neudržal nervy po záverečnom hvizde. Španielov chytal pod krk a váľal na zem – VIDEO, FOTO


Tagy: Bitka Finále Kritika MS vo futbale 2026 Napätie

Najintenzívnejšia konfrontácia po skončení zápasu sa odohrala u Paredesa, ktorý v zápase dostal žltú kartu a mohol byť pokojne aj vylúčený. Španielsko si zabezpečilo druhý titul majstra sveta vo ...



Zdieľať
argentina_spain_wcup_soccer_88_6_ 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Najintenzívnejšia konfrontácia po skončení zápasu sa odohrala u Paredesa, ktorý v zápase dostal žltú kartu a mohol byť pokojne aj vylúčený.


Španielsko si zabezpečilo druhý titul majstra sveta vo futbale na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku po výhre 1:0 po predĺžení nad Argentínou.

Zopakovalo tak triumf spred 16 rokov, kde zdolalo Holandsko takisto až nad rámec riadnych 90 minút. Vtedy sa presadil Andrés Iniesta, aktuálne to bol Ferran Torres. Zhodou okolností boli, respektíve sú súčasťou FC Barcelona.



Oslavy priamo na ihrisku však zatienil moment po záverečnom hvizde, keď vypukla prudká konfrontácia medzi stredopoliarom "blaugranas" Gavim a Argentínčanom Leandrom Paredesom.

Napätie eskalovalo


Obrázky a videá sa rýchlo šírili sociálnymi sieťami a ukazovali viditeľne frustrovaného Paredesa, ako sa konfrontuje s mladým Španielom, ktorý do finále nenastúpil.

Keď zaznel záverečný hvizd a hráči "La Furia Roja" sa rozbehli do stredu ihriska, aby sa objali a oslávili svoj triumf na MS 2026, kamery zachytili nečakanú scénu - tréner Lionel Scaloni šprintoval k skupine svojich hráčov, pričom dôvod bol spočiatku nejasný.

Vysvetlenie sa ukázalo o chvíľu neskôr. Argentínsky kouč sa ponáhľal oddeliť zverencov a zabrániť eskalácii napätia. Vstúpil do vyhrotenej atmosféry, ktorú definovala eufória Španielska a frustrácia "Albicelestes".


Bránil ho


Najintenzívnejšia konfrontácia sa odohrala u Paredesa, ktorý v zápase dostal žltú kartu a mohol byť pokojne aj vylúčený.

Stredopoliar stratil rozvahu, čo viedlo k prudkej výmene názorov s niekoľkými španielskymi hráčmi – vrátane Erica Garcíu a Gaviho – v napätom incidente, ktorý zatienil momenty bezprostredne po finále.

Argentínčan aktuálne čelí veľkej kritike. Ale čo sa vlastne prihodilo? Paredes najskôr konfrontoval prvého menovaného a chytil ho pod krk, Gavi ho prišiel brániť, čo sa Juhoameričanovi nepáčilo.

Katastrofálny večer


Počas šarvátky bol stredopoliar Barcelony zvalený na zem napriek snahe Thiaga Almadu upokojiť situáciu. Paredesove vyčíňanie po záverečnom hvizde ho nakoniec dobehlo.

Konfrontácia sa skončila tým, že dostal červenú kartu po skončení zápasu, čím sa zavŕšil katastrofálny večer pre Argentínu.

Po incidente hviezda FC Barcelona Gavi oslávila triumf Španielska na sociálnych sieťach a zdieľala fotografiu s trofejou: "Stále snívam... Sme... MAJSTRI SVETA!!!!!"




Zdroj: SITA.sk - Agresívny Paredes neudržal nervy po záverečnom hvizde. Španielov chytal pod krk a váľal na zem – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bitka Finále Kritika MS vo futbale 2026 Napätie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vyzeralo to, že ho ignoruje. Yamal zrejme nemal záujem podať si ruku s Trumpom – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Mbappé prepísal históriu a opäť získal Zlatú kopačku na MS. Kto ďalší získal ocenenia za pamätné výkony na šampionáte?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 