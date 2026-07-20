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20. júla 2026
Agresívny Paredes neudržal nervy po záverečnom hvizde. Španielov chytal pod krk a váľal na zem – VIDEO, FOTO
Najintenzívnejšia konfrontácia po skončení zápasu sa odohrala u Paredesa, ktorý v zápase dostal žltú kartu a mohol byť pokojne aj vylúčený. Španielsko si zabezpečilo druhý titul majstra sveta vo ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Najintenzívnejšia konfrontácia po skončení zápasu sa odohrala u Paredesa, ktorý v zápase dostal žltú kartu a mohol byť pokojne aj vylúčený.
Španielsko si zabezpečilo druhý titul majstra sveta vo futbale na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku po výhre 1:0 po predĺžení nad Argentínou.
Zopakovalo tak triumf spred 16 rokov, kde zdolalo Holandsko takisto až nad rámec riadnych 90 minút. Vtedy sa presadil Andrés Iniesta, aktuálne to bol Ferran Torres. Zhodou okolností boli, respektíve sú súčasťou FC Barcelona.
Oslavy priamo na ihrisku však zatienil moment po záverečnom hvizde, keď vypukla prudká konfrontácia medzi stredopoliarom "blaugranas" Gavim a Argentínčanom Leandrom Paredesom.
Obrázky a videá sa rýchlo šírili sociálnymi sieťami a ukazovali viditeľne frustrovaného Paredesa, ako sa konfrontuje s mladým Španielom, ktorý do finále nenastúpil.
Keď zaznel záverečný hvizd a hráči "La Furia Roja" sa rozbehli do stredu ihriska, aby sa objali a oslávili svoj triumf na MS 2026, kamery zachytili nečakanú scénu - tréner Lionel Scaloni šprintoval k skupine svojich hráčov, pričom dôvod bol spočiatku nejasný.
Vysvetlenie sa ukázalo o chvíľu neskôr. Argentínsky kouč sa ponáhľal oddeliť zverencov a zabrániť eskalácii napätia. Vstúpil do vyhrotenej atmosféry, ktorú definovala eufória Španielska a frustrácia "Albicelestes".
Najintenzívnejšia konfrontácia sa odohrala u Paredesa, ktorý v zápase dostal žltú kartu a mohol byť pokojne aj vylúčený.
Stredopoliar stratil rozvahu, čo viedlo k prudkej výmene názorov s niekoľkými španielskymi hráčmi – vrátane Erica Garcíu a Gaviho – v napätom incidente, ktorý zatienil momenty bezprostredne po finále.
Argentínčan aktuálne čelí veľkej kritike. Ale čo sa vlastne prihodilo? Paredes najskôr konfrontoval prvého menovaného a chytil ho pod krk, Gavi ho prišiel brániť, čo sa Juhoameričanovi nepáčilo.
Počas šarvátky bol stredopoliar Barcelony zvalený na zem napriek snahe Thiaga Almadu upokojiť situáciu. Paredesove vyčíňanie po záverečnom hvizde ho nakoniec dobehlo.
Konfrontácia sa skončila tým, že dostal červenú kartu po skončení zápasu, čím sa zavŕšil katastrofálny večer pre Argentínu.
Po incidente hviezda FC Barcelona Gavi oslávila triumf Španielska na sociálnych sieťach a zdieľala fotografiu s trofejou: "Stále snívam... Sme... MAJSTRI SVETA!!!!!"
Zdroj: SITA.sk - Agresívny Paredes neudržal nervy po záverečnom hvizde. Španielov chytal pod krk a váľal na zem – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsko si zabezpečilo druhý titul majstra sveta vo futbale na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku po výhre 1:0 po predĺžení nad Argentínou.
Zopakovalo tak triumf spred 16 rokov, kde zdolalo Holandsko takisto až nad rámec riadnych 90 minút. Vtedy sa presadil Andrés Iniesta, aktuálne to bol Ferran Torres. Zhodou okolností boli, respektíve sú súčasťou FC Barcelona.
Oslavy priamo na ihrisku však zatienil moment po záverečnom hvizde, keď vypukla prudká konfrontácia medzi stredopoliarom "blaugranas" Gavim a Argentínčanom Leandrom Paredesom.
Napätie eskalovalo
Obrázky a videá sa rýchlo šírili sociálnymi sieťami a ukazovali viditeľne frustrovaného Paredesa, ako sa konfrontuje s mladým Španielom, ktorý do finále nenastúpil.
Keď zaznel záverečný hvizd a hráči "La Furia Roja" sa rozbehli do stredu ihriska, aby sa objali a oslávili svoj triumf na MS 2026, kamery zachytili nečakanú scénu - tréner Lionel Scaloni šprintoval k skupine svojich hráčov, pričom dôvod bol spočiatku nejasný.
Vysvetlenie sa ukázalo o chvíľu neskôr. Argentínsky kouč sa ponáhľal oddeliť zverencov a zabrániť eskalácii napätia. Vstúpil do vyhrotenej atmosféry, ktorú definovala eufória Španielska a frustrácia "Albicelestes".
Bránil ho
Najintenzívnejšia konfrontácia sa odohrala u Paredesa, ktorý v zápase dostal žltú kartu a mohol byť pokojne aj vylúčený.
Stredopoliar stratil rozvahu, čo viedlo k prudkej výmene názorov s niekoľkými španielskymi hráčmi – vrátane Erica Garcíu a Gaviho – v napätom incidente, ktorý zatienil momenty bezprostredne po finále.
Argentínčan aktuálne čelí veľkej kritike. Ale čo sa vlastne prihodilo? Paredes najskôr konfrontoval prvého menovaného a chytil ho pod krk, Gavi ho prišiel brániť, čo sa Juhoameričanovi nepáčilo.
Katastrofálny večer
Počas šarvátky bol stredopoliar Barcelony zvalený na zem napriek snahe Thiaga Almadu upokojiť situáciu. Paredesove vyčíňanie po záverečnom hvizde ho nakoniec dobehlo.
Konfrontácia sa skončila tým, že dostal červenú kartu po skončení zápasu, čím sa zavŕšil katastrofálny večer pre Argentínu.
Po incidente hviezda FC Barcelona Gavi oslávila triumf Španielska na sociálnych sieťach a zdieľala fotografiu s trofejou: "Stále snívam... Sme... MAJSTRI SVETA!!!!!"
Zdroj: SITA.sk - Agresívny Paredes neudržal nervy po záverečnom hvizde. Španielov chytal pod krk a váľal na zem – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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