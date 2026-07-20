Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iľj, Eliáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. júla 2026

Vyzeralo to, že ho ignoruje. Yamal zrejme nemal záujem podať si ruku s Trumpom – VIDEO


Tagy: Finále MS vo futbale 2026

Útočník FC Barcelona však vyzeral byť zjavne zdržanlivý k Trumpovi po tom, čo si s Infantinom kamarátsky stisol ruky a šéfa FIFA aj objal. Len 19-ročný majster sveta Lamine Yamal po víťazstve ...



Zdieľať
aptopix_argentina_spain_wcup_soccer_36_93 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Útočník FC Barcelona však vyzeral byť zjavne zdržanlivý k Trumpovi po tom, čo si s Infantinom kamarátsky stisol ruky a šéfa FIFA aj objal.


Len 19-ročný majster sveta Lamine Yamal po víťazstve Španielska nad Argentínou vo finále svetového šampionátu vo futbale zaujal akýmsi nevľúdným pohľadom a podaním ruky s prezidentom USA Donaldom Trumpom.

Mladík bol na ceste k pódiu s odovzdávaním trofejí na štadióne v New Jersey po dramatickom víťazstve 1:0 v predĺžení. Prvý muž Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino a hlava USA bolí prví s kým si mal podať ruky a dostať zlatú medailu.

Útočník FC Barcelona však vyzeral byť zjavne zdržanlivý k Trumpovi po tom, čo si s Infantinom kamarátsky stisol ruky a šéfa FIFA aj objal.

Naopak, Trumpova natiahnutá ruka na chvíľu zostala bez odpovede. Yamal natiahol a potom mierne stiahol tú svoju, no napokon ju podal, zatiaľ čo sa na neho hlava USA usmievala.

Následne mu Trump zavesil medailu na krk a niečo krátke mu povedal, no klenot španielskeho tímu sa už pozeral inam - na ďalších hodnostárov, medzi nimi bol aj španielsky kráľ Filip VI.



Tomu sa Yamal potešil viac a bola to úplne rozličná reakcia ako u prvého muža USA. Jeho prázdny výraz bez emócií sa takmer okamžite zmenil na široký úsmev, keď mu pred zdvihnutím trofeje gratuloval krajan.

Trumpa aj Infantina publikum v New Jersey ostro vypískalo, keď vyšli na ihrisko na záverečný ceremoniál. Fanúšikovia boli veľmi kritickí voči nákladom na tieto MS, vrátane nafúknutých cien verejnej dopravy a lístkov.

Romero zašiel ďalej


Hoci tieto témy nemusia byť pre Yamala problémom, Španieli nevyzerali veľmi nadšene pri pohľade na Trumpa. Argentínsky obranca Cristian Romero zašiel ešte o krok ďalej a úplne ignoroval amerického prezidenta.

Prijal svoju medailu za druhé miesto na pódiu, ale odmietol úplne podať šéfovi Oválnej pracovne ruku, čo vyzeralo ako úmyselné ignorovanie.

Yamal na tomto svetovom šampionáte nežiaril tak ako na Eure 2024, no napriek tomu je už v 19 rokoch korunovaný ako majster sveta, ale aj Európy. Do turnaja vstúpil po zranení a ukončil ho s iba jedným gólom v ôsmich zápasoch.


Zdroj: SITA.sk - Vyzeralo to, že ho ignoruje. Yamal zrejme nemal záujem podať si ruku s Trumpom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Finále MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovan Bratislava získal ďalšieho reprezentanta Panamy. Stredopoliar Martínez odohral na MS 2026 tri kompletné zápasy
<< predchádzajúci článok
Agresívny Paredes neudržal nervy po záverečnom hvizde. Španielov chytal pod krk a váľal na zem – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 