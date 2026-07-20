|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iľj, Eliáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. júla 2026
Vyzeralo to, že ho ignoruje. Yamal zrejme nemal záujem podať si ruku s Trumpom – VIDEO
Tagy: Finále MS vo futbale 2026
Útočník FC Barcelona však vyzeral byť zjavne zdržanlivý k Trumpovi po tom, čo si s Infantinom kamarátsky stisol ruky a šéfa FIFA aj objal. Len 19-ročný majster sveta Lamine Yamal po víťazstve ...
Zdieľať
20.7.2026 (SITA.sk) - Útočník FC Barcelona však vyzeral byť zjavne zdržanlivý k Trumpovi po tom, čo si s Infantinom kamarátsky stisol ruky a šéfa FIFA aj objal.
Len 19-ročný majster sveta Lamine Yamal po víťazstve Španielska nad Argentínou vo finále svetového šampionátu vo futbale zaujal akýmsi nevľúdným pohľadom a podaním ruky s prezidentom USA Donaldom Trumpom.
Mladík bol na ceste k pódiu s odovzdávaním trofejí na štadióne v New Jersey po dramatickom víťazstve 1:0 v predĺžení. Prvý muž Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino a hlava USA bolí prví s kým si mal podať ruky a dostať zlatú medailu.
Útočník FC Barcelona však vyzeral byť zjavne zdržanlivý k Trumpovi po tom, čo si s Infantinom kamarátsky stisol ruky a šéfa FIFA aj objal.
Naopak, Trumpova natiahnutá ruka na chvíľu zostala bez odpovede. Yamal natiahol a potom mierne stiahol tú svoju, no napokon ju podal, zatiaľ čo sa na neho hlava USA usmievala.
Následne mu Trump zavesil medailu na krk a niečo krátke mu povedal, no klenot španielskeho tímu sa už pozeral inam - na ďalších hodnostárov, medzi nimi bol aj španielsky kráľ Filip VI.
Tomu sa Yamal potešil viac a bola to úplne rozličná reakcia ako u prvého muža USA. Jeho prázdny výraz bez emócií sa takmer okamžite zmenil na široký úsmev, keď mu pred zdvihnutím trofeje gratuloval krajan.
Trumpa aj Infantina publikum v New Jersey ostro vypískalo, keď vyšli na ihrisko na záverečný ceremoniál. Fanúšikovia boli veľmi kritickí voči nákladom na tieto MS, vrátane nafúknutých cien verejnej dopravy a lístkov.
Hoci tieto témy nemusia byť pre Yamala problémom, Španieli nevyzerali veľmi nadšene pri pohľade na Trumpa. Argentínsky obranca Cristian Romero zašiel ešte o krok ďalej a úplne ignoroval amerického prezidenta.
Prijal svoju medailu za druhé miesto na pódiu, ale odmietol úplne podať šéfovi Oválnej pracovne ruku, čo vyzeralo ako úmyselné ignorovanie.
Yamal na tomto svetovom šampionáte nežiaril tak ako na Eure 2024, no napriek tomu je už v 19 rokoch korunovaný ako majster sveta, ale aj Európy. Do turnaja vstúpil po zranení a ukončil ho s iba jedným gólom v ôsmich zápasoch.
Zdroj: SITA.sk - Vyzeralo to, že ho ignoruje. Yamal zrejme nemal záujem podať si ruku s Trumpom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Len 19-ročný majster sveta Lamine Yamal po víťazstve Španielska nad Argentínou vo finále svetového šampionátu vo futbale zaujal akýmsi nevľúdným pohľadom a podaním ruky s prezidentom USA Donaldom Trumpom.
Mladík bol na ceste k pódiu s odovzdávaním trofejí na štadióne v New Jersey po dramatickom víťazstve 1:0 v predĺžení. Prvý muž Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino a hlava USA bolí prví s kým si mal podať ruky a dostať zlatú medailu.
Útočník FC Barcelona však vyzeral byť zjavne zdržanlivý k Trumpovi po tom, čo si s Infantinom kamarátsky stisol ruky a šéfa FIFA aj objal.
Naopak, Trumpova natiahnutá ruka na chvíľu zostala bez odpovede. Yamal natiahol a potom mierne stiahol tú svoju, no napokon ju podal, zatiaľ čo sa na neho hlava USA usmievala.
Následne mu Trump zavesil medailu na krk a niečo krátke mu povedal, no klenot španielskeho tímu sa už pozeral inam - na ďalších hodnostárov, medzi nimi bol aj španielsky kráľ Filip VI.
Tomu sa Yamal potešil viac a bola to úplne rozličná reakcia ako u prvého muža USA. Jeho prázdny výraz bez emócií sa takmer okamžite zmenil na široký úsmev, keď mu pred zdvihnutím trofeje gratuloval krajan.
Trumpa aj Infantina publikum v New Jersey ostro vypískalo, keď vyšli na ihrisko na záverečný ceremoniál. Fanúšikovia boli veľmi kritickí voči nákladom na tieto MS, vrátane nafúknutých cien verejnej dopravy a lístkov.
Romero zašiel ďalej
Hoci tieto témy nemusia byť pre Yamala problémom, Španieli nevyzerali veľmi nadšene pri pohľade na Trumpa. Argentínsky obranca Cristian Romero zašiel ešte o krok ďalej a úplne ignoroval amerického prezidenta.
Prijal svoju medailu za druhé miesto na pódiu, ale odmietol úplne podať šéfovi Oválnej pracovne ruku, čo vyzeralo ako úmyselné ignorovanie.
Yamal na tomto svetovom šampionáte nežiaril tak ako na Eure 2024, no napriek tomu je už v 19 rokoch korunovaný ako majster sveta, ale aj Európy. Do turnaja vstúpil po zranení a ukončil ho s iba jedným gólom v ôsmich zápasoch.
Zdroj: SITA.sk - Vyzeralo to, že ho ignoruje. Yamal zrejme nemal záujem podať si ruku s Trumpom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Finále MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovan Bratislava získal ďalšieho reprezentanta Panamy. Stredopoliar Martínez odohral na MS 2026 tri kompletné zápasy
Slovan Bratislava získal ďalšieho reprezentanta Panamy. Stredopoliar Martínez odohral na MS 2026 tri kompletné zápasy
<< predchádzajúci článok
Agresívny Paredes neudržal nervy po záverečnom hvizde. Španielov chytal pod krk a váľal na zem – VIDEO, FOTO
Agresívny Paredes neudržal nervy po záverečnom hvizde. Španielov chytal pod krk a váľal na zem – VIDEO, FOTO